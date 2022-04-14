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"Я кричу: "За что вы убили детей моих?" История жительницы села Гребельки на Киевщине, которая пережила оккупацию войсками РФ. ВИДЕО

2 апреля украинские военные полностью освободили Киевскую область от оккупантов. На тех территориях люди до сих пор приходят в себя от пережитого.

Проект "Украинский свидетель" опубликовал историю Надежды, которая поделилась пережитым во время временной российской оккупации, передает Цензор.НЕТ.

В село Гребельки, где живет женщина, оккупанты вторглись 3 марта. По селу шла колонна из танков, которые впоследствии оцепили село, и происходила постоянная стрельба. Оккупанты дошли и до дома Надежды, проживавшей там в то время с двумя сыновьями.

"Олег пошел греть чай, на кухне стоит. А Володя говорит: "Вон идут!" Как только Володя это сказал, слышу автомат только "бу-бу-бу-бу-бу". Я кричу: "Ложитесь". И сама упала. Говорю: "Володя, отбегай от двери". А он говорит: "У меня ноги отнялись", - рассказывает женщина.

Владимир, сын Надежды, погиб на месте, а Олег остался жив, однако получил тяжелые ранения в плече. После этого российские оккупанты начали обыскивать дом Надежды, чтобы найти еще кого-то.

Надежда собственноручно отмывала кровь убитого сына и похоронила его у себя во дворе. Как и сотни других семей, оказавшихся в схожих обстоятельствах, Надежда ждет случая, чтобы похоронить сына "по-человечески".

По состоянию на 10 апреля в Киевской области обнаружено 1222 погибших. Это все военные преступления и нарушение международных прав, прав человека и любых моральных норм.

Напомним, главное правило международного гуманитарного права гласит, что гражданских нельзя убивать. Напротив, их нужно защищать насколько это возможно. Однако вторая армия мира совершает тысячи преступлений во время оккупации наших территорий. И за это должна понести наказание.

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Автор: 

Киевская область (4151) оккупация (10167)


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Топ комментарии
+35
**** зверьё касапское конченное. А Макрон эту пистоту называет братским народом.
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14.04.2022 20:48
+20
...за те, що українці.
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14.04.2022 20:47
+16
Який жах. Це злочин. Військовий злочин.
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14.04.2022 21:04
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...за те, що українці.
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14.04.2022 20:47 Ответить
**** зверьё касапское конченное. А Макрон эту пистоту называет братским народом.
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14.04.2022 20:48 Ответить
Макрон дурачек.. Французы стали смешными.
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14.04.2022 21:06 Ответить
После выборов, если Макрон победит, он скажет, что в Украине геноцид.
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14.04.2022 21:16 Ответить
не скажет
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14.04.2022 23:12 Ответить
Який жах. Це злочин. Військовий злочин.
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14.04.2022 21:04 Ответить
Головний злочин, яку має довести міжнародна група слідчих - агресивна війна. У ньому одразу будуть звинувачені найвищі кацапські діячі з ****** включно. Від цього звинувачення не можливо сховатись за спинами виконавців. Але злочинні дії усіх виконавців, які будуть доведені окремо, одразу ляжуть на плечі організаторів агресивної війни.
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14.04.2022 21:36 Ответить
Сто лет не простят ублюдков. Даже если пудлера на мавзолее сами повесят
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14.04.2022 21:05 Ответить
ага,достатньо буде розказати як обкрадав парашенка і виявится шо нада було просто пєрестать стрєлять
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14.04.2022 21:41 Ответить
маскаль йди нах уй
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14.04.2022 21:56 Ответить
Лиш одне слово - Помста!
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14.04.2022 21:22 Ответить
Загарбницька пошесть кацапська виправдовує вбивства цивільних загибелю свого імбецила командира. А нахіба вони з тим командиром припхалися до чужої країни зі зброєю - міжвушний кацапський ганглій такого питання не ставить
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14.04.2022 21:41 Ответить
и эти конченые идиоты будут рассказывать, что мы обстреляли ихнюю деревню, нах нам ваша засратая деревня..., мы будем уничтожать ваших ублюдочных вояк со зброею, которые вдерлися до нас и убивают наших цивильных людей....
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14.04.2022 21:48 Ответить
Боже, как же это больно...
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15.04.2022 01:21 Ответить
 
 