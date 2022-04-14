Танк оккупантов стреляет по жилым домам в селе Бузовая в Киевской области. ВИДЕО
В сети появилось видео, на котором танк российских оккупантов стреляет по жилым домам в селе Бузовая на Киевщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, обстрел населенного пункта зафиксирован с помощью беспилотника.
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+3 Alex Sav #513490
показать весь комментарий14.04.2022 21:10
+2 Sergio Bru
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+1 Саша Пончик
показать весь комментарий14.04.2022 21:11
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когда беспилотник поварачивал камеру на дома, то вроде туда
но казалось, что танк стреляет намного левее, т.к. поворот когда камера делала, сильно вправо казалось, а танк и так смотрит левее
там какие то солдаты стояли чтоли, команды давали или что
т.к те многоэтажки намного правее его вроде (судя по тому как поворачивает камера)
ли,бо були коригувальниками