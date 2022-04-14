Танк оккупантов стреляет по жилым домам в селе Бузовая в Киевской области. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором танк российских оккупантов стреляет по жилым домам в селе Бузовая на Киевщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обстрел населенного пункта зафиксирован с помощью беспилотника.

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