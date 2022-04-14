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Танк оккупантов стреляет по жилым домам в селе Бузовая в Киевской области. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором танк российских оккупантов стреляет по жилым домам в селе Бузовая на Киевщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обстрел населенного пункта зафиксирован с помощью беспилотника.

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армия РФ (19375) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+3
там же немає джавеліна от він і такий хоробрий
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14.04.2022 21:10
+2
потвори кончені
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14.04.2022 21:15
+1
Не плохо бы туда байрактар отправить чтобы прожарил гуляш из касапских гиен.
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14.04.2022 21:11
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там же немає джавеліна от він і такий хоробрий
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14.04.2022 21:10 Ответить
Не плохо бы туда байрактар отправить чтобы прожарил гуляш из касапских гиен.
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14.04.2022 21:11 Ответить
Кула направить? Русни там уже давно нет
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14.04.2022 21:23 Ответить
Є великий потяг, коли я дізнаюся про злочини цих орків, звернути особисто голову не лише їх царю, а й усім його вбивцям, які його підтримують і виконують його накази.
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14.04.2022 21:14 Ответить
потвори кончені
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14.04.2022 21:15 Ответить
"Асвабадітєлі асвабаждают".
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14.04.2022 21:23 Ответить
я вообще не понял куда он стрелял
когда беспилотник поварачивал камеру на дома, то вроде туда
но казалось, что танк стреляет намного левее, т.к. поворот когда камера делала, сильно вправо казалось, а танк и так смотрит левее

там какие то солдаты стояли чтоли, команды давали или что
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14.04.2022 21:31 Ответить
в многоэтажку чтрелял, там отверстие от снаряда
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14.04.2022 21:46 Ответить
по углу обзора кажется что он стреляет не туда
т.к те многоэтажки намного правее его вроде (судя по тому как поворачивает камера)
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14.04.2022 23:00 Ответить
Гарна оптика в беспілотника. Але жаль, що тих падлюк не зажарили.
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14.04.2022 21:55 Ответить
бляха хто так пише заголовки ? на секунду подумав шо там зараз якийсь один кацапотанк ще їздить
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14.04.2022 23:16 Ответить
Де ж взяли таку інформацію про те,що місяць по нас били? А нічого що практично два? А наш "великий" голова отг і староста така ж сама нас назвали циганами,бо ми все любимо на шару.Люди були без їжі та ліків,а вийшло,що циганимо.Самі сиділи в погребах і укриттях,а в людей в цей час будинки горіли.І багато є таких як вони,заслужені вчителі які здавали москалям Тро,а ці двоє далеко не втек
ли,бо були коригувальниками
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14.07.2022 06:19 Ответить
 
 