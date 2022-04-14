Епископ Армянской апостольской церкви провел чин омовения ног украинским защитникам: "Чтобы они были непобедимы, преодолевая все трудности и невзгоды". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Председательствующий во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций, епископ украинской епархии Армянской апостольской церкви Маркос Оганесян в чистый четверг, который отмечает армянская церковь, совершил чин омовения ног воинам, медикам, волонтерам, которые с первых дней войны защищали Киев и помогали ему.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участие в чине приняли бойцы Национальной гвардии Украины, территориальной обороны Киева, медики и водители Первой добровольческой мобильной больницы им. Николая Пирогова.

Епископ украинской епархии Армянской апостольской церкви напомнил бойцам слова Иисуса Христа - апостолам: "Старший из вас да будет слугой. Быть старшим - это не значит владычествовать, это значит - служить".





"Господь эти силы дал для творчества, для деятельности, для любви. Сила – не для разрушения, сила – для создания, для приумножения благ", – отметил Маркос Оганесян.





Медики Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова давно имеют особые отношения с армянской общиной в Украине. Глава Армянской церкви в Украине – желанный гость в штаб-квартире ПДМГ, а один из лидеров армянской общины Украины Сурен Авакян – ветеран ПДМГ с 2014 года. И сейчас он снова в строю.





Глава ПДМГ Геннадий Друзенко отметил: "Украино-российская война – это не этнический конфликт и даже не борьба за границы – это экзистенциальное сражение добра и зла, свободы и рабства, правды и лжи. Именно поэтому все, кто избрал свободу, человечность и демократию, сейчас бьются бок о бок с нами против русской орды. Я склоняю голову перед поступком главы армянской церкви в Украине, который публично засвидетельствовал, что армянская община Украины однозначно на стороне света и добра".



