Епископ Армянской апостольской церкви провел чин омовения ног украинским защитникам: "Чтобы они были непобедимы, преодолевая все трудности и невзгоды". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Председательствующий во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций, епископ украинской епархии Армянской апостольской церкви Маркос Оганесян в чистый четверг, который отмечает армянская церковь, совершил чин омовения ног воинам, медикам, волонтерам, которые с первых дней войны защищали Киев и помогали ему.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Участие в чине приняли бойцы Национальной гвардии Украины, территориальной обороны Киева, медики и водители Первой добровольческой мобильной больницы им. Николая Пирогова.
Епископ украинской епархии Армянской апостольской церкви напомнил бойцам слова Иисуса Христа - апостолам: "Старший из вас да будет слугой. Быть старшим - это не значит владычествовать, это значит - служить".
"Господь эти силы дал для творчества, для деятельности, для любви. Сила – не для разрушения, сила – для создания, для приумножения благ", – отметил Маркос Оганесян.
Медики Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова давно имеют особые отношения с армянской общиной в Украине. Глава Армянской церкви в Украине – желанный гость в штаб-квартире ПДМГ, а один из лидеров армянской общины Украины Сурен Авакян – ветеран ПДМГ с 2014 года. И сейчас он снова в строю.
Глава ПДМГ Геннадий Друзенко отметил: "Украино-российская война – это не этнический конфликт и даже не борьба за границы – это экзистенциальное сражение добра и зла, свободы и рабства, правды и лжи. Именно поэтому все, кто избрал свободу, человечность и демократию, сейчас бьются бок о бок с нами против русской орды. Я склоняю голову перед поступком главы армянской церкви в Украине, который публично засвидетельствовал, что армянская община Украины однозначно на стороне света и добра".
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Людина
Очевидно, волонтеры.
И не одноразовые, если у них фура под это дело.
Как заявил министр экономики Армении Вагана Керобяна, цена будет зафиксирована в долларах, а оплата производится в рублях, пишет РБК.
"Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу", - отметил министр.
Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил, что контракт с Ереваном "уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется". По контракту Армения получает газ по $165 за тысячу кубометров.