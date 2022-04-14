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Епископ Армянской апостольской церкви провел чин омовения ног украинским защитникам: "Чтобы они были непобедимы, преодолевая все трудности и невзгоды". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Председательствующий во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций, епископ украинской епархии Армянской апостольской церкви Маркос Оганесян в чистый четверг, который отмечает армянская церковь, совершил чин омовения ног воинам, медикам, волонтерам, которые с первых дней войны защищали Киев и помогали ему.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участие в чине приняли бойцы Национальной гвардии Украины, территориальной обороны Киева, медики и водители Первой добровольческой мобильной больницы им. Николая Пирогова.

Епископ украинской епархии Армянской апостольской церкви напомнил бойцам слова Иисуса Христа - апостолам: "Старший из вас да будет слугой. Быть старшим - это не значит владычествовать, это значит - служить".

Епископ Армянской апостольской церкви провел чин омовения ног украинским защитникам: Чтобы они были непобедимы, преодолевая все трудности и невзгоды 01
Епископ Армянской апостольской церкви провел чин омовения ног украинским защитникам: Чтобы они были непобедимы, преодолевая все трудности и невзгоды 02

"Господь эти силы дал для творчества, для деятельности, для любви. Сила – не для разрушения, сила – для создания, для приумножения благ", – отметил Маркос Оганесян.

Епископ Армянской апостольской церкви провел чин омовения ног украинским защитникам: Чтобы они были непобедимы, преодолевая все трудности и невзгоды 03
Епископ Армянской апостольской церкви провел чин омовения ног украинским защитникам: Чтобы они были непобедимы, преодолевая все трудности и невзгоды 04

Медики Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова давно имеют особые отношения с армянской общиной в Украине. Глава Армянской церкви в Украине – желанный гость в штаб-квартире ПДМГ, а один из лидеров армянской общины Украины Сурен Авакян – ветеран ПДМГ с 2014 года. И сейчас он снова в строю.

Епископ Армянской апостольской церкви провел чин омовения ног украинским защитникам: Чтобы они были непобедимы, преодолевая все трудности и невзгоды 05
Епископ Армянской апостольской церкви провел чин омовения ног украинским защитникам: Чтобы они были непобедимы, преодолевая все трудности и невзгоды 06

Глава ПДМГ Геннадий Друзенко отметил: "Украино-российская война – это не этнический конфликт и даже не борьба за границы – это экзистенциальное сражение добра и зла, свободы и рабства, правды и лжи. Именно поэтому все, кто избрал свободу, человечность и демократию, сейчас бьются бок о бок с нами против русской орды. Я склоняю голову перед поступком главы армянской церкви в Украине, который публично засвидетельствовал, что армянская община Украины однозначно на стороне света и добра".

Епископ Армянской апостольской церкви провел чин омовения ног украинским защитникам: Чтобы они были непобедимы, преодолевая все трудности и невзгоды 07
Епископ Армянской апостольской церкви провел чин омовения ног украинским защитникам: Чтобы они были непобедимы, преодолевая все трудности и невзгоды 08

Автор: 

Армения (829) Киев (25580) религия (900) волонтеры (2636) Национальная гвардия (2132) Друзенко Геннадий (14) тероборона (340) медицинская помощь (85)


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Топ комментарии
+31
Бережи, Боженька, наших ЗАХИСНИКІВ !!!
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14.04.2022 22:34
+23
Значить є достойні вірмени, не прошиблені російським вірусом
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14.04.2022 22:37
+17
На його обличчі все написано
Людина
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14.04.2022 22:39
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Бережи, Боженька, наших ЗАХИСНИКІВ !!!
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14.04.2022 22:34 Ответить
Значить є достойні вірмени, не прошиблені російським вірусом
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14.04.2022 22:37 Ответить
На його обличчі все написано
Людина
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14.04.2022 22:39 Ответить
Оце мабуть і є справжній священик
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14.04.2022 22:43 Ответить
Просто мрія: щоб армяне і айзербайжанці вирішили ( мирно!) питання Нагірного Карабаху (Нахічевань), примирились(нелегко буде), а потім разом дали пи₴ди кацапам і вигнали б їх з Кавказа нах&й!!! Аплодуватиму перший...
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14.04.2022 22:48 Ответить
С этими тварями, НИКАКОГО МИРА! Только СМЕРТЬ !!!
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04.05.2022 18:49 Ответить
Наконец-то на Цензоре новость про настоящих армян, а не рашистских подстилок. Это радует.
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14.04.2022 22:49 Ответить
Видел, как группа лиц кавказской национальности загружала разными коробками фуру с надписью "Вірменська громада Дніпра".

Очевидно, волонтеры.
И не одноразовые, если у них фура под это дело.
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14.04.2022 23:24 Ответить
Кавказская национальность??? Руссо шовинисто? Что за лексикон русско- ментовский.
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15.04.2022 01:54 Ответить
Доля шутки
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15.04.2022 09:21 Ответить
Вірмени дуже багато роблять насправді, просто не піаряться на цьому.
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14.04.2022 23:28 Ответить
Как настоящий слуга Бога..
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14.04.2022 23:43 Ответить
Вот и обьективная новость про армян наконец то. Кстати прочитайте запись посла Украины в Армении Автономова про фейки про Армению касательно войны. Про истребители всякие, найомноков...
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15.04.2022 01:52 Ответить
І чого вони тому попу по морді ногою не дали? Якщо захисники, то мають захищати від будь-якої нечисті
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15.04.2022 07:17 Ответить
Армения перешла на оплату российского газа рублями.

Как заявил министр экономики Армении Вагана Керобяна, цена будет зафиксирована в долларах, а оплата производится в рублях, пишет РБК.

"Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу", - отметил министр.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил, что контракт с Ереваном "уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется". По контракту Армения получает газ по $165 за тысячу кубометров.
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15.04.2022 11:04 Ответить
 
 