12-летний Дмитрий, переживший бомбардировку Мариуполя, забил победный гол за "Шахтер" в благотворительном матче. ВИДЕО

"Шахтер" в благотворительном матче в Польше дал забить гол 12-летнему подростку, пережившему бомбардировки Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Дмитрий Кеда вышел на замену в конце благотворительного матча с "Лехией".

Дмитрий родился в Харцызске. Его семья болеет за "Шахтер", состояла в фан-клубе и посещала матчи на "Донбасс Арене", когда Дмитрий был еще совсем маленьким. После переезда семьи в Мариуполь, он ходил на матчи местного ФК "Мариуполь".

С начала войны России против Украины семья мальчика была в Мариуполе. С 6 по 15 марта они скрывались в Мариупольском драмтеатре, который 16 марта подвергся авиабомбардировке. Семье Дмитрия удалось уехать из города накануне, 15 марта. В Польше, куда они добрались, им помогли найти жилье и все необходимое.

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