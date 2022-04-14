РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10173 посетителя онлайн
Новости Видео Война
10 329 10

12-летний Дмитрий, переживший бомбардировку Мариуполя, забил победный гол за "Шахтер" в благотворительном матче. ВИДЕО

"Шахтер" в благотворительном матче в Польше дал забить гол 12-летнему подростку, пережившему бомбардировки Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Дмитрий Кеда вышел на замену в конце благотворительного матча с "Лехией".

Дмитрий родился в Харцызске. Его семья болеет за "Шахтер", состояла в фан-клубе и посещала матчи на "Донбасс Арене", когда Дмитрий был еще совсем маленьким. После переезда семьи в Мариуполь, он ходил на матчи местного ФК "Мариуполь".

С начала войны России против Украины семья мальчика была в Мариуполе. С 6 по 15 марта они скрывались в Мариупольском драмтеатре, который 16 марта подвергся авиабомбардировке. Семье Дмитрия удалось уехать из города накануне, 15 марта. В Польше, куда они добрались, им помогли найти жилье и все необходимое.

Читайте также: Резать без сожаления, как скот, - экс-игрок "Шахтера" эмоционально высказался в адрес российских захватчиков

Автор: 

Польша (8435) Шахтер (610)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
Аж сльози на очах- це щось неймовірне!!!
показать весь комментарий
14.04.2022 23:37
+8
Подяка Польщі!
показать весь комментарий
14.04.2022 23:51
+4
Добрий вечир. ми з Украини.
показать весь комментарий
14.04.2022 23:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Аж сльози на очах- це щось неймовірне!!!
показать весь комментарий
14.04.2022 23:37 Ответить
молодці
показать весь комментарий
14.04.2022 23:47 Ответить
Добрий вечир. ми з Украини.
показать весь комментарий
14.04.2022 23:50 Ответить
Подяка Польщі!
показать весь комментарий
14.04.2022 23:51 Ответить
⚽💯🇺🇦
показать весь комментарий
15.04.2022 00:29 Ответить
Сейчас набегут оскорбленные сгоревшей и потопленной "Москвой", боты, и скажут, что все фейк и хлопчику поддались. У болотных свиней совсем нет эмпатии. Слава Україні! 🇺🇦
показать весь комментарий
15.04.2022 00:34 Ответить
Дуже зворушливо.

Дякую.
показать весь комментарий
15.04.2022 04:28 Ответить
хорошая акция - бедные наши дети сколько горя из-за одного кацапского ублюдка - скорее бы он уже подавился своим ботоксом или табакеркой по тупой голове
показать весь комментарий
15.04.2022 05:51 Ответить
Пишуть, що Ракицький співав Гімн перед матчем.
Ось так.

А виконувала його Полякова.
показать весь комментарий
15.04.2022 05:55 Ответить
 
 