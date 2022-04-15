Пограничники и воины ВСУ уничтожили несколько танков и БМП оккупантов в бою на востоке Украины. ВИДЕО
На востоке страны пограничники и воины ВСУ уничтожают технику российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, пограничники вместе с воинами ВСУ продолжают бить врага, ворвавшегося в нашу страну. В одном из сражений на востоке украинские защитники уничтожили несколько танков и БМП противника.
"Спасибо нашим защитникам за героизм и меткость. Потери живой силы агрессора еще уточняются", - говорится в сообщении.
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