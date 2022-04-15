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Пограничники и воины ВСУ уничтожили несколько танков и БМП оккупантов в бою на востоке Украины. ВИДЕО

На востоке страны пограничники и воины ВСУ уничтожают технику российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, пограничники вместе с воинами ВСУ продолжают бить врага, ворвавшегося в нашу страну. В одном из сражений на востоке украинские защитники уничтожили несколько танков и БМП противника.

"Спасибо нашим защитникам за героизм и меткость. Потери живой силы агрессора еще уточняются", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожение российского танка огнем из БТРа. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) Госпогранслужба (6475) Донбасс (26956) техника (1738)


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Топ комментарии
+63
Маршрутка десь у Миколаїві

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15.04.2022 07:41
+49
Дуже гарна робота,не зупиняйтесь...
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15.04.2022 06:58
+33
не кожен маскаль доживе до Пасхи цього року і до Рамадана в наступному
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15.04.2022 07:02
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Дуже гарна робота,не зупиняйтесь...
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15.04.2022 06:58 Ответить
Молодцы Хлопцы!
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15.04.2022 13:50 Ответить
Але ж і прикордонники потихеньку підтягуються
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16.04.2022 09:19 Ответить
не кожен маскаль доживе до Пасхи цього року і до Рамадана в наступному
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15.04.2022 07:02 Ответить
i не кожна риба перепорхає Дніпро.
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15.04.2022 07:20 Ответить
Господь з нами!!!
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15.04.2022 08:38 Ответить
Успіхів і наснаги хлопці,у вашій нелегкій справі!
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15.04.2022 07:02 Ответить
знищіти пару-тройку кацапячих танкеток? - це тільки на сніданок.
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15.04.2022 07:06 Ответить
ЗСУ красунчики,їбашуть цапів як не рідних.
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15.04.2022 07:24 Ответить
Я люблю ЗСУ!
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15.04.2022 07:25 Ответить
Знищуйте їх, хлопці !

Нехай вас кулі оминають.
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15.04.2022 07:35 Ответить
Маршрутка десь у Миколаїві

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15.04.2022 07:41 Ответить
реготнув!
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15.04.2022 07:45 Ответить
сильно
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15.04.2022 07:52 Ответить
Цей вислів може стати народним!
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15.04.2022 08:17 Ответить
Гарний окупант - мертвий окупант!
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15.04.2022 07:47 Ответить
на деревах листочки розпускаються
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15.04.2022 07:54 Ответить
Жечь москалей 🐷! Жжжжжжжечь свинособак!
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15.04.2022 09:40 Ответить
Да і ЯЗ можно вже не боятися, та що була остання, потонула з москвою
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15.04.2022 09:47 Ответить
Vasha Vasha Rabota. Slava VAM. Slava UKRAIN. SLAVA PRIKORDONIKAM.
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15.04.2022 09:56 Ответить
 
 