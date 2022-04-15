"Это - настоящий Сasus belli! Крейсер "Москва" - это абсолютний повод для войны!", - кремлевские пропагандисты на шоу Скабеевой. ВИДЕО

Кремлевские пропагандисты называют уничтожение украинскими военными крейсера "Москва" "настоящим Сasus belli" и предлагают провозгласить завершение "спецоперации" и объявить Украине войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в студии пропагандистского шоу новость об уничтожении "Москвы" назвали "максимально тревожной" и настаивают на версии о пожаре и детонации боеприпасов.

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