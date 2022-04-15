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"Это - настоящий Сasus belli! Крейсер "Москва" - это абсолютний повод для войны!", - кремлевские пропагандисты на шоу Скабеевой. ВИДЕО

Кремлевские пропагандисты называют уничтожение украинскими военными крейсера "Москва" "настоящим Сasus belli" и предлагают провозгласить завершение "спецоперации" и объявить Украине войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в студии пропагандистского шоу новость об уничтожении "Москвы" назвали "максимально тревожной" и настаивают на версии о пожаре и детонации боеприпасов.

Также читайте: Крейсер "Москва" затонул, - Минобороны РФ

Автор: 

крейсер (98) уничтожение (7023) Скабеева Ольга (49)


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Топ комментарии
+109
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15.04.2022 09:53
+84
Ачєрєднимі взривамі лапатних пєрдаков-задоволнеий...
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15.04.2022 09:52
+73
Нагадує анекдот. Йдуть два алкаші. Бачать натовп людей. "Давай їм п.зди дамо". "А якщо вони нам?". "А нам за що?".
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15.04.2022 09:55
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Путирастия заднепрахаднова масха мардовских людоедов.
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15.04.2022 12:29 Ответить
Во заверещал... Значит ВСУ всё сделало на "отлично"...
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15.04.2022 12:33 Ответить
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15.04.2022 12:34 Ответить
Это просто праздник какой-то
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15.04.2022 12:36 Ответить
крейсер догорів, зайнялись дупи. як то коцапи кажуть хлопок та задимлениє пердака?
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15.04.2022 12:40 Ответить
Так їх "міноборони" заявляло - що він загорівся сам по собі. Так що - настамнєт.
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15.04.2022 12:42 Ответить
Смотря на этот кремлевский цирк с ихними понятиями о происходящем которое они начали, становится все интересней. Ну давайте орки, мы вас отметелили по "спец. операции" а следом уже похороним вас под войну.
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15.04.2022 13:02 Ответить
Щось на пам'ять спадає тільки один випадок, коли мацковія офіційно оголошувуала війну. Це у випадку з Японією. Хто знає більше?
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15.04.2022 13:07 Ответить
Кацапсько-Японстка війна 1904р мабуть кацапстан оголосив війну з претензією на Порт-Артур та Даляньі отримав по пиці від Японії в Цусімі.Знадаємо "вдохновенніє" кацапскіє песні того часу ("Врагу не сдайоться наш гордій Варяг, пощадіі не кто не желаєт"... І т.п, ну і "На сопках Манчжуріі"- тіхо вокруг,только белеют кресті....) .Війна між Японією та срсср 1945 р,була не оголошена,існував договір 1940 р.між Японією і рссрср про ненапад і Гітлер,як союзник Японії був вкрай незадоволений такими діями,що дозволяло Сраліну всі далекосхідні війська кинути проти німецьких військ 1941-1945,Японія свято дотримувалась договору,навіть коли у 1945 кацапи вторглися у Манчжуріі,Квантунській армії від командування був даний наказ японського керівництва відступати без стрілянини та супротиву,що для японців -нонсенс.Навіть тоді аонія дотримувалася договору.
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16.04.2022 08:21 Ответить
я щось не пойняла, міністєрство оборони расії сказало, що крейсєр затонув із-за детонації, а детонація случілась із-за чєловєчєского фактора... ну там окурок ілі пороховиє гази... прічєм здєсь Україна, а Скабєєва?
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15.04.2022 13:09 Ответить
у мене тільки одне питання до москальських генералів... якого х.я ви попхалися на Україну? смашно їли, добре пили, все у вас було... тільки давайте без отого брєда, яке ваш фюрер озвучив... дайте відповідь чесно і откровєнно... якого х.я? є тут російські генерали чи хоча б палковніки?
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15.04.2022 13:18 Ответить
Странно - гавно и вдруг утонуло?!
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15.04.2022 13:18 Ответить
Казус Скарабеева, это когда ты проснулась утром с тремя неграми.
А потопление флагмана = это жопа.
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15.04.2022 13:35 Ответить
Да еще и тремя неграми - геями ...
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15.04.2022 16:01 Ответить
Причём геями они стали, увидев Скабееву.
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16.04.2022 19:29 Ответить
О підгорає! Аж захрип.
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15.04.2022 14:15 Ответить
Чорт хрипатий,так іди на війну,а не ****** в студії....ми тебе бистро успокоїм.
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15.04.2022 14:15 Ответить
Дайте сиплому .андону парабелум і в окоп, за пАбедойлюбойценой.
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15.04.2022 14:31 Ответить

Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны

Но нету время рыдать, рыдать когда
Сменим мы стремя на сталь, на сталь труда
На все вопросы один дадим ответ
И никакого другого нет

Промчалися страшные грозы
Победа настала кругом
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом
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15.04.2022 14:32 Ответить
Невменяемые москали вовсю воюют против Украины почти два месяца. Какой им нужен ещё казус белли?
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15.04.2022 14:42 Ответить
для всеобщей мобилизаций, типа "вставай, страна огромная..."
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15.04.2022 22:06 Ответить
Цей хрипатий пердун - кінорежиссер Бортко, і до сих пір він чомусь має звання народного артиста України.
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15.04.2022 14:46 Ответить
Напугала ежа голой сракой. Как будто де-факто сейчас не война идет как ты ее не называй.
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15.04.2022 15:04 Ответить
А че они, обиделись что-ли? Ну подустал кораблик за 40 лет, прилёг передохнуть на дне. А ракетами просто пиццу морячкам доставили.
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15.04.2022 15:06 Ответить
********* ИДИ ***** СЛЕДОМ ЗА ..МАСКВОЙ.. ТВАРЬ БЕЗРОГАЯ
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15.04.2022 15:41 Ответить
твать рогатая
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15.04.2022 16:34 Ответить
Полная деградация .этот москвочлен сразу и не узнать
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15.04.2022 15:51 Ответить
у ********** палае срака --- ..масква.. ушла ***** на дно . гаварят шторм патапил гордость флота чф --- вайну надо абъявить --- ***** в бешенстве . лукашенко в курятнике карты секретные петухам паказывает пра нападение УКРАИНЫ
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15.04.2022 17:14 Ответить
Нічого не розумію,рашистам можно нас бомбить,знищувати людей,гвальтувати---УКРАЇНА ПОВИНА МОВЧКИ НА ВСЕ ЦЕ ДИВИТИСЬ? Повністю больні на голову,це повний маразм і дибелізм,я просто в шоці!!!
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15.04.2022 17:31 Ответить
бортко своими воплями расстроил "собеседователей", не хотят "либо мы, либо они", получивши ******** понимают, что эта формула РЕАЛЬНА! А не только как они рассчитывали - только мы украинцы в этой войне отгребем. Суки понимают, что оказываться, " у палки ДВА КОНЦА"!
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15.04.2022 17:32 Ответить
Много внимания уделяем скабеевой
Пусть. Сотрясает воздух -- без внимания к себе она выдохнется через месяц
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15.04.2022 18:02 Ответить
Пєрдун старий роздухарився, аж захрип.
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15.04.2022 18:03 Ответить
********* настоящая пропагандонка-мразь!!!
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15.04.2022 18:12 Ответить
Повод для войны? А 2 месяца ничего не было? А шо, крейсер конфетки украинцам разбрасывал?
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15.04.2022 18:29 Ответить
А где были тот старый пердун Бортко и Скабеева, когда их орки уничтожили наш воздушный крейсер - "Мрію" ?
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15.04.2022 18:58 Ответить
что? а че крейсер там делал?
рыбу ловил что ли?))

а это вроде режжисер фильма тарас бульба?
(хотя рашенские фильмы часто с "интонацией" своей особой)
ну ну, "проявил себя"
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15.04.2022 19:00 Ответить
какая мерзкая визгливая кацапская проблядь!
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15.04.2022 19:44 Ответить
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15.04.2022 20:21 Ответить
У **@N@рії без змін, перманентна анігіляція мізерних залишків здорового глузду... Оруел нервово курить у сторонці і думає: "а шо - так було можна???!!"🙄 Навіть найбільш розвиненої уяви не вистачить - аби осягнути усю глибину рашистського маразму🤔
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15.04.2022 21:14 Ответить
Завили ******** за свiй крейсер.
А що буде коли не стане сраного *******????
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15.04.2022 21:59 Ответить
Ого, як дєда вазбуділса! Замалим не знісся.
В його віці таке може мати вкрай сумні наслідки. Ну, якийсь інфаркт, інсульт, розрив прямої кишки...
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16.04.2022 03:21 Ответить
Це ж треба, москальські падли, з 14-го року війна, скільки горя Україні зробили, і воно, мерзота гнила, щось там про отвєтку пищіть! Те корито під воду пішло с такою назвою, не просто так, це знамення, пророцтво!
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16.04.2022 05:43 Ответить
Як казав мій бригадир у подібних випадках, － "Злякав бабу добрим х@@м！"😀😂😀😂😂
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16.04.2022 07:33 Ответить
Это, каких таких размеров необходимо было кинуть окурок, чтобы потопить гордость русского флота крейсер «Москва».
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16.04.2022 09:46 Ответить
Это настоящая информационная террористка - мразь ************!! Повесить!!!
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16.04.2022 10:03 Ответить
это бортко? нет - абортко... как при заказе песни - передайте пожалуйста песню про аборт...- искали, но на нашли... а есть какие-то слова?... - есть... и бьется о борт корабля... так что крейцер мацква был не только дважды дефлорирован, но и единажды абортирован... так что, абортко, поздравляю... пень ты безмозглый и режиссёр вообще никудышний...
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16.04.2022 10:59 Ответить
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