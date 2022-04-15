"Это - настоящий Сasus belli! Крейсер "Москва" - это абсолютний повод для войны!", - кремлевские пропагандисты на шоу Скабеевой. ВИДЕО
Кремлевские пропагандисты называют уничтожение украинскими военными крейсера "Москва" "настоящим Сasus belli" и предлагают провозгласить завершение "спецоперации" и объявить Украине войну.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в студии пропагандистского шоу новость об уничтожении "Москвы" назвали "максимально тревожной" и настаивают на версии о пожаре и детонации боеприпасов.
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А потопление флагмана = это жопа.
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
Но нету время рыдать, рыдать когда
Сменим мы стремя на сталь, на сталь труда
На все вопросы один дадим ответ
И никакого другого нет
Промчалися страшные грозы
Победа настала кругом
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом
Пусть. Сотрясает воздух -- без внимания к себе она выдохнется через месяц
рыбу ловил что ли?))
а это вроде режжисер фильма тарас бульба?
(хотя рашенские фильмы часто с "интонацией" своей особой)
ну ну, "проявил себя"
А що буде коли не стане сраного *******????
В його віці таке може мати вкрай сумні наслідки. Ну, якийсь інфаркт, інсульт, розрив прямої кишки...