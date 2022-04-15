"Это наши херачат": СБУ получила доказательства, что Россия сама обстреляла поселок в Брянской области. АУДИО

Российская Федерация сама обстреляла поселок Климово в Брянской области, хотя и обвинила в этом Украину.

Это подтверждают свежие перехваты телефонных разговоров оккупантов, которые находятся в распоряжении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Это наши херачат", – объясняет своей жене российский захватчик, который сейчас находится в Донецкой области.

На ее вопрос, зачем так делать, отвечает просто: "Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот потому бьют".

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Очевидно, что Кремлю безразличны не только свои военные, но и гражданские россияне, также пострадавшие от обстрела войск РФ.

"Такая же х#рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники", – добавляет оккупант.

Он говорит, что после этого решил написать отказ от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.