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"Это наши херачат": СБУ получила доказательства, что Россия сама обстреляла поселок в Брянской области. АУДИО

Российская Федерация сама обстреляла поселок Климово в Брянской области, хотя и обвинила в этом Украину.

Это подтверждают свежие перехваты телефонных разговоров оккупантов, которые находятся в распоряжении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Это наши херачат", – объясняет своей жене российский захватчик, который сейчас находится в Донецкой области.

На ее вопрос, зачем так делать, отвечает просто: "Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот потому бьют".

Смотрите также: ФСБ заявила об обстрелах по территории Брянской области. Якобы со стороны Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Очевидно, что Кремлю безразличны не только свои военные, но и гражданские россияне, также пострадавшие от обстрела войск РФ.

"Такая же х#рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники", – добавляет оккупант.

Он говорит, что после этого решил написать отказ от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

Автор: 

армия РФ (19375) провокация (1464) перехват (343)


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Топ комментарии
+47
Тут у свиноматки 7 миллионов накрываются,а он рапорт решил на увольнение писать.От падлец .😁
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15.04.2022 10:06
+42
******* повний.
- Так надо.
- А, я поняла.
Раз треба по своїх є@ашити, значить, треба!
А питання «якщо завтра по мені буде треба» навіть в голову не приходить…
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15.04.2022 10:07
+36
А хтось має сумніви окрім дурних лапатнікав???...
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15.04.2022 10:02
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А хтось має сумніви окрім дурних лапатнікав???...
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15.04.2022 10:02 Ответить
******* кацапи, вони не просто дурні вони невиліковні, тобто своїх громадян валять свої ж ЗС, а їм *****, тільки цій конченній орчанці не доходить, що якщо буде треба її вбити і списати все на укропів, мабуть тоді їй буде теж *****. ****, нація моральних уродів
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15.04.2022 10:31 Ответить
коли кацапня херачить сама себе - частіше мона?
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15.04.2022 10:03 Ответить
Бьет,убивает,значит любит...(Скрепа "загадочной русской души")
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15.04.2022 12:20 Ответить
ти диви, який орк обізнаний. зазвичай вони все хавають, що їм скабєєва со товаріщі розповідають.
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15.04.2022 10:03 Ответить
Там різні. І завжди були.
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15.04.2022 10:15 Ответить
теж кажу - не їбать машков, най їх ахмети трахають!
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15.04.2022 12:32 Ответить
Тут у свиноматки 7 миллионов накрываются,а он рапорт решил на увольнение писать.От падлец .😁
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15.04.2022 10:06 Ответить
Всё іде по плану в рашке 😂 спочатку демілітаризація своєї армії, тепер де нацифікація свого ж народу 😂
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15.04.2022 10:06 Ответить
ну а чО?!)))
***** ж мичало що "адін народ"....ну не вийшло по цю сторону кордону,вийде по іншу)))

нормуль)
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15.04.2022 10:14 Ответить
Та! Хай бояться !
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15.04.2022 10:07 Ответить
******* повний.
- Так надо.
- А, я поняла.
Раз треба по своїх є@ашити, значить, треба!
А питання «якщо завтра по мені буде треба» навіть в голову не приходить…
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15.04.2022 10:07 Ответить
нема куда "прийти"....там голову шоб нею кушать
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15.04.2022 10:15 Ответить
вони не люди, 99% це біосміття, чому ви все ще сумніваєтесь?!
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15.04.2022 10:08 Ответить
для достіженія мети ці орки самі себе перебьють
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15.04.2022 10:09 Ответить
для фашистів нормально, коли свої по своїм ще й для провокації.... тепер розумію. чому кацапську "душу не понять" - як зрозуміти душу морально-психічний уродів????
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15.04.2022 10:10 Ответить
це не може не радувати - менше ЗСУ роботи.
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15.04.2022 10:12 Ответить
якось так...ну на 2-

даЙош ядерний удар по кремлю?!
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15.04.2022 10:13 Ответить
там на кацапії ще є кремель - кацапня не хоче в нього влучити?
списуйте все на Phily - я якось переживу....
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15.04.2022 10:20 Ответить
О Боги Египта, какие они все ********, ВСЕ!
Эта самка человека выдает, что когда она узнала что их убивают не украинцы а "свои", то ей стало легче... Причем эта особь вроде бы не совсем конченная, она даже не материться. Но лишняя хромосома - ее никуда не денешь.
Этот биологический сборник генетического мусора, надо изолировать от остального человечества, чтобы оттуда ничего и НИКОГДА больше не просачивалось в остальной мир!
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15.04.2022 10:20 Ответить
вони як ракова пухлина світу, вони просто отруюють все чого торкаються, все знищують, вони це цар Анти-Мідас... все у лайно перетворюється де є хоть крапля *рускього*
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15.04.2022 10:22 Ответить
Їй легше стало що це їх же чоловіки і батьки обстрілюють! Так здохнуть за щасття .Зомбі, кончені раби!
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15.04.2022 10:20 Ответить
скотосамцi легше коли їй у голову прилетить снаряд з росiйської артилерiї
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15.04.2022 10:21 Ответить
Дізнавшись, що село обстріляли свої семимісячна кацапулька заявила, що їй стало "...легче от этого."
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15.04.2022 10:23 Ответить
матріошка зрозуміла....
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15.04.2022 10:24 Ответить
"Вторая армия мира" оказалась плохо оснащенным сборищем мародеров, полностью извративших не только все правила войны, но даже правила, которые были завещаны армии российскими же полководцами. "Воевать не числом, а умением", "сам погибай - товарища выручай"... Эти максимы Александра Суворова сейчас воплощаются с точностью наоборот: россия бросает в топку войны тысячи неподготовленных, зомбированных пропагандой, необученных срочников и прохожих с улиц Донецка, для которых сворованная в украинских селах стиральная машинка важнее, чем жизнь того, с кем делил место в землянке, выкопанной в "Рыжем лесу".
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15.04.2022 10:27 Ответить
жанна космодемяська зі справкою....
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15.04.2022 10:27 Ответить
1:13 -"Такая ж зєрня била і в чеченскую вайну. Мгг.., Квартіри взривалі тіпа в маасквє..на самам дєлє ета фсбшнікі." - навіть кацапські вояки це визнають.
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15.04.2022 10:27 Ответить
Треба їм навалювати. Аеродроми, мости, склади, в/ч ітп. Якийсь стид у нас незрозумілий. Вони наші міста виносять під 0, а ми навіть віб нафтобази в Бєлгороді відхрещюємось (хоча хлопці нагороди отримали)
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15.04.2022 10:30 Ответить
биомасса..., ни животные, ни скоты, ни фашисты, это все как-то ближе к чему-то живому, разумному..., а тут вонючая, разлагающаяся биомасса, которой легчает, когда узнает, что свои херачат по своим...
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15.04.2022 10:31 Ответить
"От этого как-то легче" - когда свои по своей территории и свои пострадавшие, т. е. все свои
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15.04.2022 10:40 Ответить
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15.04.2022 10:51 Ответить
Присылай стиралку и возвращайся в пакете.
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15.04.2022 11:12 Ответить
В РОССИИ ЛЕГКИЕ ДУРОЧКИ !)
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15.04.2022 10:53 Ответить
Ну яки ж це докази ? 21 сторіччі треба щось більше, а перемови якісь двох мужиків ну це несерйозно . Так можно що завгодно "доказати", навіть перемови марсіан с сатурном. Потрібен мікрофон та аудіоредактор та й вуаля запис готовий.
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15.04.2022 11:00 Ответить
Епік фейл, чувак! Яких "двох мужиків"? Ти навіть не послухав, бо насправді тобі пофіг, бо ти "на роботі".
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15.04.2022 11:39 Ответить
А з технічної точки зору - хіба неможливо вичислити звідки стріляли? Контрбатарейні системи не бачать?
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15.04.2022 11:10 Ответить
Когда в 14-м году в ООН чуркин клялся, что ьони не обстреливали из ростовской области Украину - французский представитель вручил ему фотографии со спутников и сказал "Передайте путину, что есть интернет"
НО такое ощущение, что х**лу ещё не передали..что есть интернет..что есть электроника и средства радиоэлектронной борьбы....
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15.04.2022 11:17 Ответить
Більшість орків, які заходять в Україну і не отримують підпитку пропаганди розумнішують.
Не читав Оруелла "1984", але читав "Обитаемый остров" братів Стругацьких. Майже 100%-во теперішня ситуація в мордорі.
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15.04.2022 11:25 Ответить
Насправді ні. Цей мордор був мордором ще до винайдення радіо. Просто залишився таким як є.
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15.04.2022 11:42 Ответить
Очередное подтверждение того, что расияне лишнехромосомные уроды. В какой другой стране свое же правительство херачит по народу, а им легче
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15.04.2022 11:51 Ответить
Ей стало легче когда узнала, что россияне обстреливают своё гражданское население. Даже немного обрадовало судя по реакции. Кто писал - дно пробито. Нет у них дна, Не найдёте.
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15.04.2022 12:17 Ответить
Стадо ***@нского планктона...
- УЖАС!!! Нас обстреляли!!! 7 пострадавших!!!
- Это наши...
- Фухх, тада ладно...
"
"
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15.04.2022 13:24 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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15.04.2022 14:45 Ответить
Ну кто ж с Ильиным спорить будет.
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15.04.2022 15:29 Ответить
Хай захерачать по своєму кремлю. Це буде більш реалістично і ефективно.
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15.04.2022 17:14 Ответить
Може по кремлю и свинособакам пострIляють…?
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15.04.2022 18:18 Ответить
Когда уже бомбить Воронеж будут?
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15.04.2022 18:30 Ответить
как то легче стало шо наши херачат)
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15.04.2022 18:47 Ответить
 
 