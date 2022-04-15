"Это наши херачат": СБУ получила доказательства, что Россия сама обстреляла поселок в Брянской области. АУДИО
Российская Федерация сама обстреляла поселок Климово в Брянской области, хотя и обвинила в этом Украину.
Это подтверждают свежие перехваты телефонных разговоров оккупантов, которые находятся в распоряжении СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Это наши херачат", – объясняет своей жене российский захватчик, который сейчас находится в Донецкой области.
На ее вопрос, зачем так делать, отвечает просто: "Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот потому бьют".
Очевидно, что Кремлю безразличны не только свои военные, но и гражданские россияне, также пострадавшие от обстрела войск РФ.
"Такая же х#рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники", – добавляет оккупант.
Он говорит, что после этого решил написать отказ от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.
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***** ж мичало що "адін народ"....ну не вийшло по цю сторону кордону,вийде по іншу)))
нормуль)
- Так надо.
- А, я поняла.
Раз треба по своїх є@ашити, значить, треба!
А питання «якщо завтра по мені буде треба» навіть в голову не приходить…
даЙош ядерний удар по кремлю?!
списуйте все на Phily - я якось переживу....
Эта самка человека выдает, что когда она узнала что их убивают не украинцы а "свои", то ей стало легче... Причем эта особь вроде бы не совсем конченная, она даже не материться. Но лишняя хромосома - ее никуда не денешь.
Этот биологический сборник генетического мусора, надо изолировать от остального человечества, чтобы оттуда ничего и НИКОГДА больше не просачивалось в остальной мир!
НО такое ощущение, что х**лу ещё не передали..что есть интернет..что есть электроника и средства радиоэлектронной борьбы....
Не читав Оруелла "1984", але читав "Обитаемый остров" братів Стругацьких. Майже 100%-во теперішня ситуація в мордорі.
- УЖАС!!! Нас обстреляли!!! 7 пострадавших!!!
- Это наши...
- Фухх, тада ладно...
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