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Оккупанты частично блокируют Харьков и обстреливают город из артиллерии и РСЗО, - Наев. ВИДЕО

Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев держит на постоянном контроле ситуацию в северо-восточной и юго-восточной операционных зонах, где противник не оставляет попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, корабельные группировки и авиация противника ежедневно наносят систематические ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

"В частности, враг продолжает частично блокировать город Харьков и производит обстрелы города из артиллерийских систем разных калибров и реактивных систем залпового огня. Проводит перегруппировку и наращивание численности своих подразделений, а также пополнение боезапасов", - сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Но, как отметил командующий, подразделения Сил обороны продолжают укреплять оборону и героически выполняют поставленные задачи по защите государства.

Кроме того, не остается равнодушным и гражданское население. В частности, харьковчане вместе с коммунальными службами города делают все возможное, чтобы поддерживать жизнедеятельность Харькова. Убирают город от завалов и мусора после бомбардировок.

"Враг не пройдет там, где один за всех – и все за одного. Вся сила в нашем единстве! Украина – большое и разнообразное государство. Это нормально, что каждому региону присущи свои особенности. Но когда в нашу дверь стучит беда, мы откладываем в сторону все наши недоразумения и вместе защищаем свою страну. Так было, есть и будет", - подчеркнул командующий Силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев.

Смотрите также: Российские оккупанты нанесли массированный артудар по парку Горького в Харькове. ВИДЕО камер наблюдения

Автор: 

обстрел (27366) Харьков (7518) Наев Сергей (347)


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15.04.2022 10:50 Ответить
Украине нужно столько РСЗО, чтобы выжигать оккупанта и не давать им подходить на расстояние обстрелов городов. Нужно выжигать их дальше и продвигаться броней и беспилотниками, а потом дальше выжигать и так продвигаться до границ с Россией!
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15.04.2022 10:57 Ответить
Нет, не только. РСЗО против артиллерии и скопления наземной пердушни. ПВО тоже нужно против ракет, и дальнобойная артиллерия на 300+ км, чтоб присылать подарки на аэродромы русни.
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15.04.2022 11:03 Ответить
Артиллерия на 300 км не бьет, самая лучшая в мире максимум на 60. Это ракеты нужны.
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15.04.2022 11:40 Ответить
Головна загроза для країни, це щури, особливо ті, що на ключових постах. расея це ворог з яким розправляється ЗСУ і не тільки успішно, а ось внутрішні, заслані щури, яких ми не обирали, ось це ТАК, - загроза.
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15.04.2022 11:16 Ответить
Фашисты рассчитывали на подлетное время ракеты в 20-30 минут,а тут сюрприз
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15.04.2022 12:23 Ответить
Пора делать санитарный кордон до Орловской области.
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15.04.2022 12:26 Ответить
 
 