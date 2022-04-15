Оккупанты частично блокируют Харьков и обстреливают город из артиллерии и РСЗО, - Наев. ВИДЕО

Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев держит на постоянном контроле ситуацию в северо-восточной и юго-восточной операционных зонах, где противник не оставляет попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, корабельные группировки и авиация противника ежедневно наносят систематические ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

"В частности, враг продолжает частично блокировать город Харьков и производит обстрелы города из артиллерийских систем разных калибров и реактивных систем залпового огня. Проводит перегруппировку и наращивание численности своих подразделений, а также пополнение боезапасов", - сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Но, как отметил командующий, подразделения Сил обороны продолжают укреплять оборону и героически выполняют поставленные задачи по защите государства.

Кроме того, не остается равнодушным и гражданское население. В частности, харьковчане вместе с коммунальными службами города делают все возможное, чтобы поддерживать жизнедеятельность Харькова. Убирают город от завалов и мусора после бомбардировок.

"Враг не пройдет там, где один за всех – и все за одного. Вся сила в нашем единстве! Украина – большое и разнообразное государство. Это нормально, что каждому региону присущи свои особенности. Но когда в нашу дверь стучит беда, мы откладываем в сторону все наши недоразумения и вместе защищаем свою страну. Так было, есть и будет", - подчеркнул командующий Силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев.

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