Уничтоженная в боях близ Чернигова российская самоходная гаубица 2С3 "Акация". ВИДЕО беспилотника
В сети появилось видео, на котором зафиксированы остатки российской самоходной гаубицы 2С3 "Акация".
Как сообщает Цензор.НЕТ, это одна из обстреливавших Чернигов артсистем российских оккупантов.
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Urs
показать весь комментарий15.04.2022 11:12 Ответить Мне нравится 5
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показать весь комментарий15.04.2022 12:33 Ответить Мне нравится 1
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