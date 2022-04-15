Уничтоженная в боях близ Чернигова российская самоходная гаубица 2С3 "Акация". ВИДЕО беспилотника

В сети появилось видео, на котором зафиксированы остатки российской самоходной гаубицы 2С3 "Акация".

Как сообщает Цензор.НЕТ, это одна из обстреливавших Чернигов артсистем российских оккупантов.

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