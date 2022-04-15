РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12045 посетителей онлайн
Новости Видео Война
14 322 4

Уничтоженная в боях близ Чернигова российская самоходная гаубица 2С3 "Акация". ВИДЕО беспилотника

В сети появилось видео, на котором зафиксированы остатки российской самоходной гаубицы 2С3 "Акация".

Как сообщает Цензор.НЕТ, это одна из обстреливавших Чернигов артсистем российских оккупантов.

Смотрите также: "Это - настоящий Сasus belli! Крейсер "Москва" - это абсолютний повод для войны!", - кремлевские пропагандисты на шоу Скабеевой. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) уничтожение (7023)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.04.2022 11:12 Ответить
Якась вона не весела.
показать весь комментарий
15.04.2022 11:23 Ответить
Украина попросила Турцию открыть проливы для прохода российских кораблей в Чёрное море. (с)
показать весь комментарий
15.04.2022 11:29 Ответить
акація?! а схожа на кусок гівна!)))
показать весь комментарий
15.04.2022 12:33 Ответить
 
 