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"Промедление стоит жизни лучших солдат", - родные защитников Мариуполя призывают деблокировать город. ВИДЕО

Родные и близкие защитников Мариуполя в специальном видеообращении призвали к деблокаде Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение опубликовано в социальных сетях.

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Мариуполь (5718)


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Топ комментарии
+15
Вот бы как в боевиках прямо среди боя над героями ВСУ в Мариуполе появились самолеты и вертолеты Украины, а на улицах побитого, но не сломленного Мариуполя украинская бронетехника.
Бедный Мариуполь. В глубоком тылу врага, припавший на колено, но не покоренный продолжает сражаться.
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15.04.2022 13:24
+11
В мене також склалось враження що офіс зедента навмисно чекає коли у Маріуполі загинуть найпатріотичніші військові. Взагалі незважаючи на бравурний піар зедента, якій він хоробрий, до нього і його команди накопичується дуже неприємних для них питань. Таке враження, що зедент сам навмисно хоче віддати Азовське море під повний контроль *****, але геройські хлопці з "Азова" дуже заважають його зраді. Дуже хотів би, щоб це було не так, залишилось лише моєю параноєю, це я якось переживу.
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15.04.2022 13:47
+11
Слухай ти зелене лайно а 3 тис. військових та десятки тис. цивільних українцв це для тебе не трагедія? гнида,одразу видно, що у тебе там з рідних нікого немає, та мабуть і в ЗСУ нікого не має.
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15.04.2022 14:00
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Правила форума Совет форумчан
Это невозможно, увы на сегодняшний момент
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15.04.2022 13:17 Ответить
афєрістовіч сказав?
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15.04.2022 16:00 Ответить
Вот бы как в боевиках прямо среди боя над героями ВСУ в Мариуполе появились самолеты и вертолеты Украины, а на улицах побитого, но не сломленного Мариуполя украинская бронетехника.
Бедный Мариуполь. В глубоком тылу врага, припавший на колено, но не покоренный продолжает сражаться.
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15.04.2022 13:24 Ответить
Или турецкий флот на горизонте ...
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15.04.2022 13:33 Ответить
Да всі знають що треба, але ж не зарахунок життя тисячів інших солдатів та оголення нашої оборони...
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15.04.2022 13:26 Ответить
Там немає жодного добровольця. Тобто там контрактники
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15.04.2022 14:14 Ответить
І що?
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15.04.2022 16:01 Ответить
не накидай
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15.04.2022 14:51 Ответить
ты гнида...тролляка свои 30 получишь но сдохнешь в позоре
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15.04.2022 18:03 Ответить
Зє ,це, потрібно для піару. Й надання,можливості знищення слідів злочинів окупантів
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15.04.2022 13:30 Ответить
це неправда
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15.04.2022 13:34 Ответить
напівправда! бо зє нічого не потрібно - йому достатньо мотивів для піару, а на це схоже насрати! Бункєр його далеко від Маріуполя!
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15.04.2022 16:02 Ответить
Какого пиара? Вот такого вот, какой вы устраиваете сейчас? Или вы о чём?

И кем вы его считаете - человеком, способным похоронить десятки тысяч человек ради сомнительного пиара? Я понимаю, что многие не любят Зеленского как политика, но вы уже перегибаете палку.
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15.04.2022 13:36 Ответить
Ну детей в Буче оно ж похоронило благодаря своему пиару и жажде к воровству у Армии
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15.04.2022 15:09 Ответить
порохоботи не перегибають палку..

просто у любові до Петра вони УПОРОТІ.
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15.04.2022 15:17 Ответить
А причому тут до вбивства дітей, яких можна було спасти, любов до Петі? Чому одна особа всім західним розвідкам кричала, що вони брехуни і ніякої загрози немає. Хто ця особа? Чому ця особа не укріплювала армію, а будувала дороги? Чому ця особа не попередила мам з дітьми залишити небезпечну зону? Хто за це має відповідати?
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15.04.2022 15:23 Ответить
Если б особа кричала что всех убьют и все пропало, как вы, то это кого то бы спасло? Ну а про укрепление армии так события и показали что армия укреплена и дороги качественные в этом помогли.
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15.04.2022 15:33 Ответить
особенно "качественные дороги" помогли кацапам быстро наступать.

Всего лишь ценой 10 км дорог могли защитить всё побережье Украины "Нептунами".. но кловану важнее был пиар на "великому деребане" и подготовка к шашлыкам
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15.04.2022 15:39 Ответить
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15.04.2022 15:43 Ответить
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15.04.2022 15:44 Ответить
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15.04.2022 15:45 Ответить
де ти тут убогий почув слово "порошенко"??? чи пластинку заїло? в нас вже 3(!!!) роки за ВСЕ відповідає інша людина!
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15.04.2022 16:04 Ответить
палка иди за зарплатой ... низость
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15.04.2022 18:04 Ответить
ти провокатор
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15.04.2022 14:52 Ответить
Щиро тобі бажаю сучья ти морда, потрапити в оточення и 50 днів їсти корішки і молити богу щоб пішов дощ! Цинічна ти тварюка! Допустив зєлєбоб блокування міста, нехай тепер бере зброю і ****** визвольняти.
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15.04.2022 14:26 Ответить
воно гнида за 2 копейки строчит дебил-ные посты
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15.04.2022 18:06 Ответить
поставки зброї тривають,вихід шукають,але якщо зараз оголосити,що буде робитися то ефект несподіванки пропаде!
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15.04.2022 13:32 Ответить
Наразі "деблокування" можливе тільк за повноцінного контрнаступу, на що , по ки що, немає достатньо зброї.
Джавелінами та стінгерами в голім степу багато на навоюєш.
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15.04.2022 13:38 Ответить
В мене також склалось враження що офіс зедента навмисно чекає коли у Маріуполі загинуть найпатріотичніші військові. Взагалі незважаючи на бравурний піар зедента, якій він хоробрий, до нього і його команди накопичується дуже неприємних для них питань. Таке враження, що зедент сам навмисно хоче віддати Азовське море під повний контроль *****, але геройські хлопці з "Азова" дуже заважають його зраді. Дуже хотів би, щоб це було не так, залишилось лише моєю параноєю, це я якось переживу.
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15.04.2022 13:47 Ответить
в тебе вава в головi, треба лiкуватися
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15.04.2022 14:08 Ответить
общая цель у зе-шоблы и фуйла кремлевского..

"Уничтожение «националистических батальонов» - главная задача «спецоперации» в Украине, - заявил говорящий рот Путина Песков🤡"

Захват мариуполя и уничтожение Азова - и можно парад 9 мая проводить.. и клована даже пригласят.
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15.04.2022 15:47 Ответить
Якого біса, ты сидячі в Німеччині, розповідаєш як звільнити Маріуполь? Відкрий карту, вилупи свої беньки та подивись, яким чином можна дістатися Маріуполя. Подивився? Тоді захлопни пельку і не гавкай, ЗСУ і без твоїх здогадок розуміє ситуацію, і як їм краще діяти.
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15.04.2022 21:21 Ответить
Генштаб пропонував план деблокади, а Банкова обосралася і відмовила. Техніки і зброї у ЗСУ вистачає. Це лише привід щоб нічого не робити. Якби президентом був нормальних чоловік, а не лайно то цього котла б не допустили.
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16.04.2022 01:02 Ответить
лiнк давай, де та хто шо пропонував.
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16.04.2022 16:59 Ответить
Реальная версия. После гибели Азова кремль может заявить, что цель операции по уничтожению "нациков" завершена и это они обыграют как победа. В россии по всех СМИ утверждают что главный враг россии это Азов, они там просто помешены на Азове.
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15.04.2022 14:12 Ответить
Яким чином?
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15.04.2022 13:51 Ответить
Слухай ти зелене лайно а 3 тис. військових та десятки тис. цивільних українцв це для тебе не трагедія? гнида,одразу видно, що у тебе там з рідних нікого немає, та мабуть і в ЗСУ нікого не має.
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15.04.2022 14:00 Ответить
Тобто життя інших тисяч військових, яких треба буде покласти щоб деблокувати Маріуполь Вас не цікавить взагалі? У Вас серед них родичів немає?
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15.04.2022 14:22 Ответить
Його не цікавить. Воно провокує.
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15.04.2022 14:34 Ответить
А те що маріупольці відтягнули на себе значну кількість орків чим врятували тисячі людей і дали змогу організувати оборону для тебе нічого не значить? Ми не москалі, ми не повинні кидати своїх. Зеленський цілими днями відоси знімає, голівуд на банковій відкрив, культ лічності незамінного вибудовують в час коли потрібно вольове рішення. Ніхто нічого не забуде.
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15.04.2022 18:22 Ответить
Боже, поможи
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15.04.2022 13:52 Ответить
‼️‼️‼️ В Мариуполе погибли уже от 20 000 до 22 000 человек.
Такие данные привел глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.

Вдумайтесь: это почти в 8 раз (!) больше жертв, чем после атаки на США 11 сентября 2001 года, когда погибли 2 983 человека
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15.04.2022 13:54 Ответить
США ЗА 2600 погибших в Нью-Йорке Бен Ладена обьявили террористом и начали на него охоту
О ПЕРЕГОВОРАХ С БЕН ЛАДЕНОМ НИКТО НЕ ГОВОРИЛ

ВОТ И НА ***** НАДО ОБЪЯВИТЬ ОХОТУ И НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ ‼️‼️
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15.04.2022 13:56 Ответить
У Бен Ладена ядерної зброї не було.
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15.04.2022 14:02 Ответить
У Гітлера теж не було ядерної зброї, а вгамували його всім світом. Справа не в ЯЗ, а в бажанні!
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15.04.2022 14:21 Ответить
Кремль и вся россия зацыклена на Азове. Отступить уже они не могут. Выведите хоть на словах Азов и сообщите, что город защищают только морские пехотинцы и десантники ВСУ, и не махайте красным флагом (Азовом) перед бешеным быком (кремлем). Или это какая то кровавая игра кремля и Зеленского?
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15.04.2022 14:07 Ответить
наразі для кацапів "красная тряпка" весь український народ
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15.04.2022 14:50 Ответить
1. надзвичайно сумнівно..

Що навіть якщо "Азов" здасться , ХУ..ло припинить операцію на Донбасі.

2. дехто ще досі не второпав ,що у випадку перемир"я "на умовах Кремля" -Україна рано чи пізно отримає наступний етап війни.
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15.04.2022 15:21 Ответить
Зараз почнуть це використовувати кремляді
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15.04.2022 14:15 Ответить
А ти гадаєш для чого ці постійні інфо вкиди?
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15.04.2022 14:21 Ответить
Тому що в Маріуполі з українськими військовими критична ситуація.
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15.04.2022 14:27 Ответить
Питання про те, чому так швидко злився південь, і Маріуполь отримав удар в спину, а вся Херсонщина окупацію, - вони теж інфовкиди?
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15.04.2022 14:39 Ответить
Я за деблокування. Там найкращі сини України. Чому нам кажуть, що не можуть? А чим раніше думали, чи керувати країною це тирити на асфальті для себе, своїх друзів і рідних? Крім цього має бути кримінальна справа по відношенню до осіб, які допустили такі прорахунки, які розмінували Чонгар, які запустили орду з Криму і в тому числі до Маріуполя. Хто призначав керівників СБУ, прокуратури, поліції і Херсонські області, які фактично здали область? Де відповідь, де допомога захисникам Маріуполя?
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15.04.2022 14:31 Ответить
Якщо почнеться визвольна операція, то точно не з Маріуполя
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15.04.2022 14:47 Ответить
боляче....
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15.04.2022 14:49 Ответить
Нда...пусть теперь хоть одна зелёная крыса хоть заикнется за Иловайск
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15.04.2022 15:13 Ответить
блондинкам -стратегам...

тоді "котли" були у результаті наступальних дій,

зараз це не котел ,а ОТОЧЕННЯ.
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15.04.2022 15:23 Ответить
У зелених щурів таких виявилося сотня Іловайських. Але вони ніби цього не помічають і продовжують себе піарити, фактично залишили героїв і мирних помирати від звірств ворога.
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15.04.2022 15:24 Ответить
троль, открою секрет на войне погибают....если воюем нужно воевать а не сопли жевать... и планировать так чтобы после Марика посыпалось вся оборона этого участка
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15.04.2022 18:19 Ответить
Хтось тут пише. що ефект несподіванки пропаде. тому питання Маріуполя весь час замовчувалося. поки не дійшло до широкого розголосу в соцмережах ! А скільки треба чекати цього ефекту несподіванки ?!! СКОРО ЦЬОГО ЕФЕКТУ БУДЕ НЕ ПОТРІБНО ! Президент тішиться орденами і медалями. якими збирається нагороджувати захисників Маріуполя. його не хвилює чи залишаться вони в живих. навпаки він вже зачислив Азов до смертників. це для нього спокійніше ! АЛЕ ВСІМ НАМ ПОТРІБНІ НАШІ ВОЇНИ-КІБОРГИ ЖИВИМИ !!!
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15.04.2022 16:13 Ответить
гниды ищут оправдания, а не возможности... Марик должент быть не просто деблокирован , но прорыв должен быть там.. но зе низость у власти
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15.04.2022 18:16 Ответить
нахрін ваші медалі, якщо вони всі будуть посмертно????
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15.04.2022 22:06 Ответить
Мариуполь должен быть деблокирован за любую цену, просто из-за принципа, 5 000 или 10 000 погибших орков это не слишком много
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15.04.2022 18:34 Ответить
Если кто из наших получил денег за подписания мирного договора, с условием , что Мариуполь идет под оккупацию, то пусть часть денег вернет росьянцам, через Оман там или как, или через криптовалюту-не важно
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15.04.2022 18:39 Ответить
що ж це таке? складається враження, що Маріуполь ніхто не чує!
чи то вже в планах - погодитись на ту лінію розмежування, що вже утворилась, то якого біса? невже не ясно було, що не тільки Київ цікавить пуйла, а найбільше Південь та чорноморське узбережжя і шлях до Придністров'я?
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15.04.2022 22:05 Ответить
Бомбардувальник СУ-24 може нести 3-4 тони авіабомб.

Він літає значно швидше за вертоліт.

Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.

Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.

Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що вже потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).

Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
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16.04.2022 00:42 Ответить
Враховуючи особливості психічного стану загарбників,

думаю, що якби Сили оборони України звільнили Бердянськ і таким чином опинились в тилу ворожого угруповання, яке блокує і обстрілює Маріуполь з заходу,

то у тому ворожому угрупованні одразу відбулися б такі психічні процеси, внаслідок яких те угруповання розбіглося б дуже швидко, боючись опинитися без постачання БК, пального і їжі, і головне - боючись опинитися в блокаді.
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16.04.2022 00:50 Ответить
Коли влада мовчить про можливість розблокування Маріуполя або говорить про неможливість цього, то виникають запитання:

Яка кількість ворожих військ блокує Маріуполь з півночі і з заходу? Який склад цих військ?

Яка кількість ворожих військ окупувала залізничний і автомобільний шляхи від Запоріжжя до Маріуполя? Який склад цих військ?

Їх же там не 1 мільйон, і не 2 мільйони, так?

Оцінка можливостей починається з розвідданих - з оцінки ресурсів ворога.

Хіба у України немає можливості нейтралізувати 5-7 тис. окупантів, роззосереджених у зоні від Запоріжжя до Бердянська, Маріуполя і Волновахи? (Заодно і Мелітополь з Генічеськом можна було би розглянути на предмет створення коридору до Криму, бо такий коридор мав би дуже сильний психологічний ефект на ворожі війська, частина з яких з Криму.)

Хіба немає можливості підтягти підкріплення з Києва, наприклад, забезпечивши можливість дуже швидко повернути ці сили назад до Києва в разі потреби?
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16.04.2022 00:53 Ответить
Незрозуміло, чому Україна не залучає (не мобілізує) добровольців (які готові не за гроші, а за ідею захищати свою країну), для того, щоби мати додаткові сили якщо не прямо зараз, то, хоча би, завтра-післязавтра або через тиждень, за який їх можна додатково підготувати.

Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.

А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.

При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.

(Правда, треба пам'ятати про необхідність роззосереджувати ресурси, в т.ч. людей, щоб зменшити ризики від ракетних обстрілів та авіанальотів, А зосереджувати сили тільки на короткий час для створення багатократної переваги.)
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16.04.2022 00:56 Ответить
 
 