"Пленных привозили, еб#ть, я над ними издевался. И пальцы отрублю, и кисть": СБУ обнародовала доказательства, как россияне пытают украинских военнопленных. АУДИО

Россия грубо нарушает Женевскую конвенцию и другие международные нормы обращения с военнопленными.

В распоряжение СБУ попала шокирующая запись, где российский палач хвастается перед своим другом зверствами, которые он совершал с украинскими военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

"Пленных привозили, еб#ть, я над ними издевался… С#ка, бл#, и пальцы отрублю, и кисть отрублю! Ставь на лопату, на кирпич. "А-а-а-а-а", - орёт!" – рассказывает захватчик.

Признается, что даже коллеги удивляются его жестокости: "Салават, ты откуда дикарь такой взялся?!"

"А СБУ уже знает откуда. Это 27-летний астраханский изверг Салават Сарсенов. Он контрактником пришел войной на украинскую землю и безуспешно пытается продвинуться на Запорожском направлении.

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Интересно, знает ли о таких "подвигах" своего сына его мать, Зульфия Сарсенова?

Потому что СБУ уже документирует их в рамках уголовных производств.

Так что если "дикарю" удастся выжить, он непременно предстанет перед справедливым судом", - отметили в СБУ.