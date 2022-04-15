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"Пленных привозили, еб#ть, я над ними издевался. И пальцы отрублю, и кисть": СБУ обнародовала доказательства, как россияне пытают украинских военнопленных. АУДИО

Россия грубо нарушает Женевскую конвенцию и другие международные нормы обращения с военнопленными.

В распоряжение СБУ попала шокирующая запись, где российский палач хвастается перед своим другом зверствами, которые он совершал с украинскими военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

"Пленных привозили, еб#ть, я над ними издевался… С#ка, бл#, и пальцы отрублю, и кисть отрублю! Ставь на лопату, на кирпич. "А-а-а-а-а", - орёт!" – рассказывает захватчик.

Признается, что даже коллеги удивляются его жестокости: "Салават, ты откуда дикарь такой взялся?!"

"А СБУ уже знает откуда. Это 27-летний астраханский изверг Салават Сарсенов. Он контрактником пришел войной на украинскую землю и безуспешно пытается продвинуться на Запорожском направлении.

Смотрите также: Оккупанты привязали цепью к столбу своего гранатометчика, чтобы тот не дезертировал. Он замерз насмерть. ВИДЕО

Интересно, знает ли о таких "подвигах" своего сына его мать, Зульфия Сарсенова?

Потому что СБУ уже документирует их в рамках уголовных производств.

Так что если "дикарю" удастся выжить, он непременно предстанет перед справедливым судом", - отметили в СБУ.

Автор: 

армия РФ (19387) СБУ (19934) издевательство (152) пленные (2143) военные преступления (1440) перехват (343)


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Топ комментарии
+53
Передайте эти записи для журналистов Германии и Франции .
И ещё Венгрии .
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15.04.2022 14:02
+46
Треба, для ідентифікації, цей Салават вже ходячий труп.
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15.04.2022 14:02
+44
Цій тварині буде краще померти, ніж потрапити в полон
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15.04.2022 13:59
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Цій тварині буде краще померти, ніж потрапити в полон
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15.04.2022 13:59 Ответить
Померти кацапу можна вишукано - бути спаленим живцем, після відрубання усіх кінцівок, або живцем освіжованим, - і на камеру, щоб ще й родичі оцінили
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15.04.2022 14:14 Ответить
Салават Сарсенов, свой *** положишь на кирпич а мы его лопатой отрубаем. Во орать будешь, как свинья недорезанная. Лучше бросайся под танк, **** кацапская.
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15.04.2022 17:17 Ответить
Такие твари не умирают, а подыхают, как бешеные собаки...
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16.04.2022 19:37 Ответить
навіщо таке публікувати. всі і так це знають. але після цього аудіо нашої жорстокості не стане меж!
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15.04.2022 13:59 Ответить
Треба, для ідентифікації, цей Салават вже ходячий труп.
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15.04.2022 14:02 Ответить
А так і є.
З московитами уже ніхто не бавиться
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15.04.2022 14:03 Ответить
хай тільки не лишають слідів. Щоб не було ніяких відео, мертих тіл і т.п. Бо самим же боком вилізе
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15.04.2022 14:08 Ответить
У нас не барани, як у них служать. Зроблять все без шуму та зайвих доказів.
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15.04.2022 14:11 Ответить
А так й треба...
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15.04.2022 14:05 Ответить
А межі і не потрібні. Потрібні лише більше інформації про цих покидьків.
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15.04.2022 14:15 Ответить
публікується для розголосу, як серед кацапні так і серед орбанівців, по суті це оприлюднення в гіршу сторону нічого не змінить, а ле може когосьт з окупантів замислись. Та й срака у Салавата зараз добряче палає
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15.04.2022 14:40 Ответить
Передайте эти записи для журналистов Германии и Франции .
И ещё Венгрии .
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15.04.2022 14:02 Ответить
А ще краще Меркелисі, Штайгмайєру, саркозі,Макрону та іншим "миролябцям" до кацапських грошей.
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15.04.2022 14:04 Ответить
вы тоже решили присоединиться к вою зрадофилов и кремлевских тролей, которые сеют недоверие к союзникам среди украинцев?

Германия закрыла СП-2. Дает денег. Оружие. Принимает наших беженцев.
Что вам не так?
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15.04.2022 14:31 Ответить
попробуй вникать в смысл написанного прежде чем коммент писать
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15.04.2022 14:41 Ответить
Мад'ярскій орді це буде до смаку, а не до жалю
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15.04.2022 14:05 Ответить
чем вам не нравятся журналисты Германии и Франции? Германия шлет овердоуя оружия, Франция - дает денег. Вы лично что для армии сделали?
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15.04.2022 14:30 Ответить
Хочу шоб рашисти сдохли в пекельних муках усі до єдиного
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15.04.2022 14:03 Ответить
Здохне в страших муках, нелюд.
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15.04.2022 14:03 Ответить
‼️‼️‼️

Путин заявил, то происходящее в Украине - «трагедия, но никакого выбора у России не было».

Для справки: с начала войны в Украине погибли уже как минимум 186 детей, ещё 344 получили ранения (данные офиса генпрокурора Украины).

Выбора убивать этих детей или нет, у Путина не было. Так и запишите.
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15.04.2022 14:03 Ответить
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15.04.2022 14:04 Ответить
не можу поставити "мені подобається"
бо страшна правда на малюнку... але вона мені не подобається... зовсім...
***** - вбивця українських дітей... людожер і нелюдь...
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15.04.2022 14:36 Ответить
Татаромосковська орда... Почти тысяча лет, а ничего не изменилось... Как были орками так ими и сдохнуть. Нужно плевать в лицо тем кто считает что Украинцы с "этим" братские народы.
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15.04.2022 14:04 Ответить
Есть вариант
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15.04.2022 14:06 Ответить
В свое время в 90х приходилось много кататься по засРашке и на Волге в чстности. ульяновск, самара, саратов, волгоград, астрахань... Эта татарва волжская даже близко к уровню крымских не приближается. АРК - все где чисто, красиво, вкусно-татары. на повольжье - грязь, срач, вонь, антисанитария. если попал в гости, главное под любым предлогом отказаться от "званного стола"! это ППЦ-биляши, какие то пельмени, похлебки=ВЕЗДЕ ВОЛОСЫ. сами вонючие, как старые бабки в церкви, руки не моются априоре никогда! Бывало накроют красную или черную икру, в тарелку к ней нарежут пару луковиц, подсолнечное масло, перемешают)))) Помню случай в Саратове - накрывают пельмени, за столом шевелюсь, двигаю рукой с ложкой, делаю вид что набираю, перекладываю, вроде как ем, сам давлюсь хлебом. Хозяйка спрашивает-ну как пельмени? Отвечаю-супер, очень вкусные. она поворачивается к мужу- вот видишь, сьедобыне, а ты хотел мясо выбросить, завонялось оно, забыли в холодильник положить, а гостям понравилось, едят. . . Но волосы везде, это незабываемо!
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15.04.2022 16:02 Ответить
думаю этого перца найдут. Или предложат награду за голову и его найдут другие
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15.04.2022 14:05 Ответить
Лишнее напоминание, что кацап это рак планеты Земля, который надо вырезать нещадно во всех уголках планеты.
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15.04.2022 14:05 Ответить
Есть интресный момент - фсб рассадила во всех странах свою мацковскую церковь с агентами - там базируются только сотрудники фсб и гру.
ВОТ ЧТО НЕ ПЛОХО БЫ ВЫКОРЧЕВАТЬ НА ФИГ‼️‼️
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15.04.2022 14:09 Ответить
Суку тойже лопатой на стейки настрогать...
Живьём бл@дь!!!
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15.04.2022 14:06 Ответить
вы хотите чтобы украинцы стали такими же зверями как эти орки и нелюди?

и кем мы тогда станем?
орками и нелюдями, как кацапы.
НЕТ.

то что кто-то поступает по-зверски - не оправдание чтобы самим стать такими же.
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15.04.2022 14:33 Ответить
иди на *** кацп!
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15.04.2022 20:13 Ответить
Только лишь так, око за око, зуб за зуб. А ты что, премии предлагаешь им выписать???
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16.04.2022 19:52 Ответить
Дак плять КАЦАПЫ их название... Что с тюркского РЕЗНИКИ, БАТХЕРЫ (butcher по английски)....

Кстати, вы заметили, что есть фамилии ХОХЛОВ, МОСКАЛЬКОВА, МОСКАЛЬ...А вот КАЦАПОВ, КАЦАПИН, КАЦАПКИН не существуют...Это значит, что прозвище КАЦАП -очень обидное для КАЦАПА....
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15.04.2022 14:07 Ответить
Все эту узкопленчатую срань : башкиров, бурятов, тувинцев и прочих кочевников давить с такой же жестокостью , как и русню. А то есть адвокаты среди украинцев, которые жалеют этот ордынский этнос, типа они оболваненные московитами.
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15.04.2022 14:08 Ответить
Мені здається, після 24.02.22 немає адвокатів серед українців. Ви просто зверніть увагу, що закидають тези про жалість до недоносків-кацапів або наші політики (євреї в основному), або європейські політики (євреї в основному). І ті і інші сидять на нафтодоларовій голці путлєра, давно і безповоротно. А звичайні люди ненавидять цих гнид.
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15.04.2022 14:12 Ответить
При можливості взяти живим. І ніде не світити, що він попав в полон. А потім... По частинках рубати і надавати мед.допомогу, щоб не здох зразу. І продовжувати.
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15.04.2022 14:08 Ответить
******** путин должен быть повешен.
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15.04.2022 14:18 Ответить
это аксиома
но и исполнителей его шизофренических приказов - тоже нельзя помиловать...
от генерала до рядового - все нелюди и убийцы, мародеры и насильники... твари и фашисты
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15.04.2022 14:39 Ответить
РоZZія, а не Італія - батьківщина фашизму!
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15.04.2022 14:21 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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15.04.2022 14:22 Ответить
оно шо там одно такое - там у всего быдлостада копыта по локти в крови..
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15.04.2022 14:23 Ответить
Ця мокшанська падаль не тільки себе прокляла, а й весь всій грьобаний рід. З покоління в покоління.
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15.04.2022 14:24 Ответить
Недорізаний кацап відповзе, залиже рани і знову прийде вбивати, невже це не зрозуміло. Раз вони це роблять з нашими, що заважає робити таке саме з ними, думаєте не бажаючих?
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15.04.2022 14:28 Ответить
то что мы люди, а не звери, как эти твари.
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15.04.2022 14:34 Ответить
цi тварини прийшли вбивати нас, людей, їх набагато більше і не важливо, як цю падаль знищувати: кулею на полі бою або в полоні цвяхом у голову!
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15.04.2022 14:41 Ответить
Ну, так тогда целуй эту тварь в сраку, а он потом и с тобой так поступит.
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16.04.2022 20:01 Ответить
Чому після обрізання голів та кінцівок хлопцями батька Махна, чурки з дикої дивізії не хотіли йти воювати?
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15.04.2022 14:32 Ответить
если кто там ударяется в буддизм, то вот яркий пример мирного расейского калмыка-буддиста тибетской школы Гелуг.
Только стена на границе, железнодорожные переезды разрушить, там должны быть тупики, асфальт должен заканчиваться в приграничных сёлах.
А на территории бывшей рф тридцать три года должна бушевать гражданская война, вот пусть там астраханские буддисты воюют с московскими мусульманами.
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15.04.2022 14:33 Ответить
руцкие ???? асвабадители ????
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15.04.2022 14:42 Ответить
У мене одне єдине бажання- шоб все це перекинулося на педірашку і помножилося на тисячу
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15.04.2022 14:59 Ответить
Москаль не людина....
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
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15.04.2022 15:01 Ответить
нах. нам та зульфія? вона - скотина неочеловєчєна привила на світ таку ж тварину... обоє внє закону. відстріл дозволений.
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15.04.2022 15:06 Ответить
Эту мразь порвать нужно..... Это ублюдок не имеет права на жизнь!!!!!
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15.04.2022 15:10 Ответить
клієнтам Золкіна дайте послухати - от як з ними мали би обійтись, якби ми були як рашисти
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15.04.2022 15:22 Ответить
орда
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15.04.2022 15:24 Ответить
Какие пленные на Запорожском направлении? В Марике, вроде есть немного, ну как немного...
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15.04.2022 15:25 Ответить
Оставим Женевскую конвенцию пока в покое.. Вот также нужно отвечать этой мрази и его подобным когда попадут **** в плен....
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15.04.2022 15:31 Ответить
мы тебя тварь найдём.
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15.04.2022 15:34 Ответить
К сожалению никакой юридической силы такие звукозаписи не имеют. Невозможно идентифицировать, так как говорящий неизвестен.
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15.04.2022 15:47 Ответить
якщо тисяча неідентифікованих солдатів росії катує українців то це все одно геноцид.
ідентифікувати треба якщо карати персонально цю тисячу солдатів, але ж тисяча, та ще й військових, себто офіційних представників держави з її прапором, це вже не персональні злочинці а система.
в такій ситуації карати треба всю систему, всю країну, всю націю
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15.04.2022 17:54 Ответить
Так само треба чинити з кацапами - полоненими, цивільними. Інших методів ще ніхто не придумав. Спалювати кацапські міста, знищувати населення, інфраструктуру. Ну толку що здали Крим?
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15.04.2022 16:04 Ответить
Сьогодняшня росія не підписувала ані Женевську( полоненні) , ані
Брюсельську( отрутні гази) ані Оттавську ( пехотні міни) не підписувала
а свої юридичні права ставить вище загальносвітових(Гаагский суд).
Тому, тільки силу треба застосовувати.
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15.04.2022 16:13 Ответить
Давно те було. Розказував покійний колишній начальник КДБ в нашому районі Яковенко, як бандерівці покарали НКВДшника, котрий звірствував в сусідньому Гримайлівському районі і систеематично гвалтував місцевих жінок. Хлопці його зловили і підвісили за яйця на шнурку. Коли здохлого падлюку знайшли, то побачили, що він висів на власному членові,який був витягнутий більше ніж пів метра. Таке руССка мразота почує, то буде обурено верещати про "злодейства биндрафцеф", забуваючи сказати за що така кара була тому окупанту.
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15.04.2022 16:16 Ответить
С астрахани вообще ни кого не брать, коллективная ответственность всех орков с атраханской области, за этого суку сарсенова.
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15.04.2022 16:55 Ответить
росія спеційно не оголошувала Україні війну щоб порушувати всі можливі конвенції.
звірствував татарин салават, а ви хочете щоб татари росію розвалили ? якщо русин росію хрестив то татарин її запліднював - всі вони з одного тіста
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15.04.2022 17:00 Ответить
казел
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15.04.2022 17:01 Ответить
Всіх кацапів треба у чану зі смолою варити
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15.04.2022 17:07 Ответить
Таким треба руки ноги потрощіти кувалдою, та язика з цицюркою відрізати і нехай воно так і живе, ні повіситись - ні втопитись
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15.04.2022 17:16 Ответить
Просто оставить его без рук и ног
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15.04.2022 17:51 Ответить
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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15.04.2022 17:59 Ответить
сжечь суку на медленном огне!!!!
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15.04.2022 18:51 Ответить
Действующая страница
https://vk.com/salavat_sar
Старая страница, на которой больше фото. Фото со сослуживцами срочной службы.
https://ok.ru/profile/558729764036
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15.04.2022 19:58 Ответить
Думаю тут не только палача судить надо, но и его командира. Ну а если в рашку сбежит - нанять местных чтобы ублюдку сделали то же что он пленным.
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15.04.2022 21:19 Ответить
 
 