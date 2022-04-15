Противотанковый расчет 28-й бригады из украинского "Корсара" уничтожил колонну вражеской техники в Херсонской области. ВИДЕО

Противотанковый расчет ракетного комплекса "Корсар", которым командует младший сержант 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Михаил, уничтожил в Херсонской области колонну вражеской техники - два танка, БМП, бронированный автомобиль и бронетранспортер.

Рассказ 27-летнего бойца об этом бое опубликовала в Фейсбуке пресс-служба бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Утром в течение часа нас обстреливал вражеский танк. Не сразу засекли место, с которого он работает... В конце концов, в оптику нашего ракетного комплекса "Корсар" попала пыль в степи. Я заметил в ней силуэт танка, доложил об этом старшему группы и получил разрешение на открытие огня", – рассказал главный сержант отдельного танкового взвода.

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По его словам, танк был подбит одной ракетой, после второго выстрела – вспыхнул. Через несколько часов украинские военные заметили на дороге колонну вражеской техники – БМП-3 с мотострелками на броне, за ней – танк и бронетранспортер.

БМП и пехота были поражены первым выстрелом, после чего сдетонировал боекомплект. Вторым выстрелом удалось уничтожить БТР, а третья ракета "Корсара" попала в фальшборт танка, который в результате повреждения закрутился на месте, но успел развернуть башню и открыть огонь по боевому расчету.

В результате взрыва снаряда погиб украинский боец, а Михаила и его напарника контузило. Второй ракетой вражеский танк был уничтожен.

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"Мнение такое, что после войны продлю контракт с ВСУ на пять или десять лет - намерен строить военную карьеру", - подытожил главный сержант противотанкового взвода.

В пресс-службе 28-й омбр отметили, что Михаил и его напарник находятся в госпитале после ранений.