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"Никогда не думала, что мой конец будет таким": 86-летняя жительница Авдеевки рассказала о жизни под обстрелами российских оккупантов. ВИДЕО

В прифронтовой Авдеевке 86-летняя Лидия проводит ночи в непроглядной темноте, молясь о прекращении обстрелов.

Об этом говорится в сюжете CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Когда нет электричества, так темно и обстрелы, вы не можете представить, как это страшно", - рассказала женщина.

Волонтер, который посещает ее и других пожилых людей и людей с инвалидностью, сказал, вытирая слезы, что пообещал женщине, что поможет ей, но еще не нашел организацию, которая могла бы ее эвакуировать.

"Я никогда не думала, что мой конец будет таким. Здесь нельзя даже умереть, потому что некому провести церемонию захоронения", - рассказала Лидия.

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The town of Avdiivka, Ukraine is used to shelling but it has never experienced anything like this. Residents don’t know how to get out @clarissaward reports pic.twitter.com/Rg8zByXlAI

— The Lead CNN (@TheLeadCNN) April 14, 2022

Донецкая область (9656) Авдеевка (2444)


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Был в командировке в Авдеевке этим летом строил новую градирню на АКХЗ город жил. Клумбы в центре ,почти нет выбитых окон, город только жить начал 4 года не прилетало. Руские нелюди! Гореть вам живьем! НЕНАВИЖУ!!!
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15.04.2022 19:23 Ответить
Воистину-НИКОМУ НЕ ПОЖЕЛАЕШЬ и это страшно так умирать..
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15.04.2022 19:40 Ответить
как же я ненавижу эту гнусную биомассу за поребриком, которая наплодила каких-то монстров и теперь они с гиканьем, под вой своих вдохновителей, уничтожают соседний народ, который просто жил и никого не трогал...,и даже некоторые наивно думали, что мы и оно - братья, фу гадость какая...
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15.04.2022 21:27 Ответить
 
 