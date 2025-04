"Никогда не думала, что мой конец будет таким": 86-летняя жительница Авдеевки рассказала о жизни под обстрелами российских оккупантов. ВИДЕО

В прифронтовой Авдеевке 86-летняя Лидия проводит ночи в непроглядной темноте, молясь о прекращении обстрелов.

Об этом говорится в сюжете CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Когда нет электричества, так темно и обстрелы, вы не можете представить, как это страшно", - рассказала женщина.

Волонтер, который посещает ее и других пожилых людей и людей с инвалидностью, сказал, вытирая слезы, что пообещал женщине, что поможет ей, но еще не нашел организацию, которая могла бы ее эвакуировать.

"Я никогда не думала, что мой конец будет таким. Здесь нельзя даже умереть, потому что некому провести церемонию захоронения", - рассказала Лидия.

The town of Avdiivka, Ukraine is used to shelling but it has never experienced anything like this. Residents don’t know how to get out @clarissaward reports pic.twitter.com/Rg8zByXlAI