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"Бегом ползи, сука", - украинские морские пехотинцы на Донбассе берут в плен оккупантов. ВИДЕО

В сети появились кадры того, как украинские морские пехотицы берут в плен российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщает Armed Forces.

К видео прикреплено сообщение: "Морпехи провели успешный бой с оккупантами на Донбассе".

Морпіхи провели успішний бій з окупантами на Донбасі. pic.twitter.com/UJJCrH8Zqe

— Armed Forces 🇺🇦 (@ArmedForcesUkr) April 15, 2022

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плен (2610) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+96
Мдяааа, рожденный ползать человеком не станет...
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15.04.2022 19:31
+96
Морській піхоті України-респект....
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15.04.2022 19:32
+72
По сараям руснявый скот прячется. Вот представьте себя на месте мирного жителя, заходишь в сарай вечером живность проверить, а там вооруженный кацап сидит. Это ж ****** можно
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15.04.2022 19:32
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Мдяааа, рожденный ползать человеком не станет...
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15.04.2022 19:31 Ответить
Це війна, а спецоперація.
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15.04.2022 19:42 Ответить
Це дійсно спецоперація, локальна- ЗАЧИСТКА називається...
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16.04.2022 12:48 Ответить
взяли п'ятьох "повзаючих", решта мабуть вже лежачі
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15.04.2022 20:45 Ответить
рожденный ползать станет удобрением
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16.04.2022 08:17 Ответить
Усіх їх так.
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15.04.2022 19:32 Ответить
Я не згоден - краще щоб вже ні повзти ні дихати не взмозі були...
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15.04.2022 20:30 Ответить
По сараям руснявый скот прячется. Вот представьте себя на месте мирного жителя, заходишь в сарай вечером живность проверить, а там вооруженный кацап сидит. Это ж ****** можно
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15.04.2022 19:32 Ответить
дал пожрать , зарезал, продал сало
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15.04.2022 20:03 Ответить
Фу, а как такое, моченное в политуре и химикатах, есть? Так и отравится можно.
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15.04.2022 22:10 Ответить
Курва, і недоєний до того ж!
Морпіхи тепер видоять
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15.04.2022 20:46 Ответить
З нашей куркой в зубах Так и вбити можно,як пацюка,лопатою.
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15.04.2022 20:57 Ответить
Морській піхоті України-респект....
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15.04.2022 19:32 Ответить
Українські Герої беруть полонених! Це так мило
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15.04.2022 19:32 Ответить
На таке хочеться дивитись FOREVER!!!
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15.04.2022 19:36 Ответить
погані росіяни
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15.04.2022 19:33 Ответить
Я так понял до Киева им транспорт не понадобится)
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15.04.2022 19:33 Ответить
Бігом повзти неможливо. Чи можливо?
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15.04.2022 19:33 Ответить
Нехай суки вчаться
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15.04.2022 19:38 Ответить
В военное время синус может достигать значения 3 и даже 4)
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15.04.2022 19:54 Ответить
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15.04.2022 23:29 Ответить
Армійський гумор.
Певно, строкову Ви не служили. - інакше не дивувались би.
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16.04.2022 17:13 Ответить
Вони повинні ще й співати, бо тепер будуть живі, нагодовані, в теплі і війна для них закінчилася вже.
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16.04.2022 17:21 Ответить
Це ті шо збирались Київ за дві доби взяти, падли... Навіть кулі на цих тварин жалко. Втопити ссук в вигрібній ямі, щоб лайном захльобнулись!
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15.04.2022 19:33 Ответить
"Спецоперация идёт по плану"😊
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15.04.2022 19:33 Ответить
Бравые ваяки второй армии мира. Ипаный стыд. Покажите этот ролик петуху который орал Это триумф руского оружия.
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15.04.2022 19:34 Ответить
Оце такий трIумф! КВIтIв не буде. Передайте жирIку.
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15.04.2022 19:59 Ответить
Суки! Повзете? А як ішли....
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15.04.2022 19:37 Ответить
Ползи , мерзкий червяк !!!
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15.04.2022 19:39 Ответить
После всего, что там было и происходит наши морпехи остаются Людьми - честь военного так просто не даётся. Слава Морским Пехотинцам Украины.
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15.04.2022 19:46 Ответить
Люди на учениях были, заблудились, а вы так кричите, ещё в штаны начнут писаться.
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15.04.2022 19:47 Ответить
Оце так вони і мають пересуватись все своє нікчемне життя, років через 100 можна дозволити на колінах ходить
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15.04.2022 19:52 Ответить
какой приятный вечер после просмотра этого видео...
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15.04.2022 19:53 Ответить
там их интресно допрашивают по факту мародерства \ убийств гражданских \ свидетельств \ приказов и т.д. и т.п. или времени нет, женевская конвенция не позволяет, обменный фонд, что-то еще?
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15.04.2022 19:54 Ответить
ОККУПАНТЫ В ПОГРЕБЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВООРУЖЕНЫ ГРАНАТУ ТУДА И ОКОНЧЕН РАЗГОВОР ....
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15.04.2022 19:54 Ответить
А вдруг они еще и заложников взяли?
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15.04.2022 20:59 Ответить
Наші звичайно котіки, умнічки і взагалі, що тут можна сказать - слава ЗСУ! Перша армія світу!
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15.04.2022 19:54 Ответить
в плен надо брать ценные экземпляры, остальных - в расход
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15.04.2022 19:55 Ответить
Наші при цьому навіть не матюкаються... Ну майже.
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15.04.2022 20:04 Ответить
https://giphy.com/gifs/YOohJNFCsZRfarQy5O via GIPHY
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15.04.2022 20:20 Ответить
это ваня не с бабами воевать , тут и пи*ды дадут прежде чем грохнуть
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15.04.2022 20:21 Ответить
росия, напала на Украину, и кричит: Здавайся... а ей в ответ - русские не сдаются...
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15.04.2022 20:29 Ответить
Навчили москалів "ползать бегом".
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15.04.2022 20:35 Ответить
Этих ТВАРЕЙ сразу надо кончать на месте!!!
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15.04.2022 20:42 Ответить
одного брати решту ні... най сірники тягнуть, кому пощастить
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16.04.2022 02:03 Ответить
Не помню, когда ***** объявляло спецоперацию, оно упоминало какую именно национальность планировало денацифицировать?
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15.04.2022 20:57 Ответить
В сельском магазине теперь месте с мышеловками надо продавать кацаполовок.
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15.04.2022 22:11 Ответить
Гусенi
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16.04.2022 06:16 Ответить
Очерёднось команд при взятии кацапов : руки вверх, на колени, лежать, жрать землю, ещё жрать, ползти на рассею.
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16.04.2022 09:01 Ответить
Орки дуже гарно повзають , любо дивитися
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16.04.2022 10:40 Ответить
АЙ МОЛОДЦІ !!!
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16.04.2022 13:27 Ответить
 
 