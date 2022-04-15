"Бегом ползи, сука", - украинские морские пехотинцы на Донбассе берут в плен оккупантов. ВИДЕО
В сети появились кадры того, как украинские морские пехотицы берут в плен российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщает Armed Forces.
К видео прикреплено сообщение: "Морпехи провели успешный бой с оккупантами на Донбассе".
Морпіхи провели успішний бій з окупантами на Донбасі. pic.twitter.com/UJJCrH8Zqe— Armed Forces 🇺🇦 (@ArmedForcesUkr) April 15, 2022
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+96 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий15.04.2022 19:31
+96 Александр Чуднивец #474549
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+72 MAKAROV #508144
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Морпіхи тепер видоять
Певно, строкову Ви не служили. - інакше не дивувались би.