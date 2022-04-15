"Варварство. Это просто ужасно. Ничто не может оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей", - французский киноактер Пьер Ришар осудил войну, развязанную РФ. ВИДЕО
Французский киноактер и режиссер Пьер Ришар записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором осудил войну, которую РФ развязала в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение опубликовано в соцсетях.
"Господин Президент, я хорошо знаю Россию, хорошо знаю ее народ, который я люблю. Я хорошо знаю Украину, и тоже люблю ее народ. И меня разрывает на части от того, как российская армия вторглась в Украину, и "вторглась" - это слабо сказано. Это вторжение, которое превратилось в массовые убийства. Я бы даже сказал, в варварство, настолько, что я уверен, нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей. Это просто ужасно. .. Я каждый день смотрю новости с фотографиями. И меня более чем переполняют эти эмоции. Я бы хотел сказать, господин Министр, что я много думаю о вас, о вашем народе, о вашем президенте. Я высоко ценю их смелость и дух противостояния, их самоотверженность. Я ими восхищаюсь. Вот что я хотел вам сказать. Я не теряю надежды, что это все закончится как можно скорее, так как продолжать это просто противно", - сказал Ришар.
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Начиная с чеченских воен и особенно - с царствия Путина - пропаганда довела население РФ до нынешнего уровня идиотизма, человеческие чувства заменены шаблонами фашистской пропаганды, прежде нормальные вроде люди - изменились до неузнаваемости.
на рашке пока озабочены "за миску риса" записывать в тупом тиктоке
проплаченные однотипные ролики, что все нормально
сахар есть, жрать есть что
то что там где то кого то убивают
не у нас же убивают
главное нет войны
вот такое народонаселение в большенстве своем
после всего ты такое несешь?