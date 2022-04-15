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Новости Видео Война
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"Варварство. Это просто ужасно. Ничто не может оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей", - французский киноактер Пьер Ришар осудил войну, развязанную РФ. ВИДЕО

Французский киноактер и режиссер Пьер Ришар записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором осудил войну, которую РФ развязала в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение опубликовано в соцсетях.

"Господин Президент, я хорошо знаю Россию, хорошо знаю ее народ, который я люблю. Я хорошо знаю Украину, и тоже люблю ее народ. И меня разрывает на части от того, как российская армия вторглась в Украину, и "вторглась" - это слабо сказано. Это вторжение, которое превратилось в массовые убийства. Я бы даже сказал, в варварство, настолько, что я уверен, нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей. Это просто ужасно. .. Я каждый день смотрю новости с фотографиями. И меня более чем переполняют эти эмоции. Я бы хотел сказать, господин Министр, что я много думаю о вас, о вашем народе, о вашем президенте. Я высоко ценю их смелость и дух противостояния, их самоотверженность. Я ими восхищаюсь. Вот что я хотел вам сказать. Я не теряю надежды, что это все закончится как можно скорее, так как продолжать это просто противно", - сказал Ришар.

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актер (296) Франция (3512)


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Топ комментарии
+47
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15.04.2022 20:22
+11
раздайте мирным жителям гранаты, чтобы можно было подорвать себя вместе с оккупантами, много мирных выберут именно это, а не насилие
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15.04.2022 20:13
+8
Ога, трава зеленая, снег белый. Шел 50-й день геноцида
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15.04.2022 20:16
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раздайте мирным жителям гранаты, чтобы можно было подорвать себя вместе с оккупантами, много мирных выберут именно это, а не насилие
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15.04.2022 20:13 Ответить
Ога, трава зеленая, снег белый. Шел 50-й день геноцида
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15.04.2022 20:16 Ответить
Подарите деду телевизор
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15.04.2022 20:18 Ответить
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15.04.2022 20:22 Ответить
Никуя ти не знаешь народ кацапский, но спасибо и за ето.
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15.04.2022 20:23 Ответить
Пьер наверно имел ввиду, что знал народ СССР, а не РФ.
Начиная с чеченских воен и особенно - с царствия Путина - пропаганда довела население РФ до нынешнего уровня идиотизма, человеческие чувства заменены шаблонами фашистской пропаганды, прежде нормальные вроде люди - изменились до неузнаваемости.
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15.04.2022 21:54 Ответить
Зараз тобі кацапи відповідять про те "а где вы были 8 лет когда всу убивала детей Донбасса,те що пропагандони вливали їм,
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15.04.2022 20:27 Ответить
Пьер с его добрыми комедиями это очень хороший голос для всех людей старшего поколения.
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15.04.2022 20:29 Ответить
та не
на рашке пока озабочены "за миску риса" записывать в тупом тиктоке
проплаченные однотипные ролики, что все нормально
сахар есть, жрать есть что
то что там где то кого то убивают
не у нас же убивают
главное нет войны

вот такое народонаселение в большенстве своем
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15.04.2022 20:30 Ответить
я добре знаю Росію, добре знаю її народ, який я люблю?????
после всего ты такое несешь?
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15.04.2022 20:31 Ответить
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15.04.2022 20:34 Ответить
А где его неизменная коллега дипардье? Который кровь из носа добивался гражданство росии. Куда он делся этот бесполезный носатый? Лег на дно..
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15.04.2022 20:32 Ответить
наивный старый дед... гениальный артист и видимо хороший человек...
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15.04.2022 20:32 Ответить
такі хороші люди, 99% випадків ссикуни і пацифісти... так хороші, але...
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15.04.2022 20:42 Ответить
Французи схіблені на "загадачной русскай душє" і братерстві росіян з українцями. Ну ось, дивіться на розгадку цих росіян, лицеміри!
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16.04.2022 02:08 Ответить
Великий актёр.
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16.04.2022 05:09 Ответить
 
 