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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
20 471 46

Россия может официально объявить войну Украине? День 51 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

51-й день Народной войны Украины.

Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+27
и что изменится от официального объявления?!как были палачами так ими и останутся!
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15.04.2022 21:03
+15
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15.04.2022 21:02
+15
Це кацапи можуть чимось здивувати українців, які бачили все, що приносить війна? Справа в тому, що рано чи пізно всі речі будуть названі власними іменами - війна - війною, зрада - зрадою, подвиг - подвигом, жертовність - жертовністю, ворог-ворогом, друг-другом, а нелюд - нелюдом. Це потрібно для правильної оцінки, якщо хочете - правильного діагнозу. Без цього не можна проводити лікування і рухатися далі.
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15.04.2022 21:09
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15.04.2022 21:02 Ответить
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15.04.2022 21:17 Ответить
Ненька "Київська Русь" породила русню, і пішла русня на північний схід та змішалася з ординським насінням і одичівіла з часом. А тепер після 100літть одичивіла русня вирішила повернутися та нагнути Неньку.

P.S. Київська Русь не від того що панував там "русский язык", а тому що населення було в більшості своїм русяве
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15.04.2022 21:39 Ответить
Русь була. Київську Русь придумали московити.
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15.04.2022 22:25 Ответить
Фіно-угорські племена мокш і інших одічалих з залісся ніколи, ні чого спільного з слов'янами не мали. Новгород це був край цивілізації. Те що вони потім лягли під монголів і москва була улусом орди це факт. москаль це завжди зрадник якому ніколи не можна довіряти викарбувано в нашій генетичній пам'яті. Навіть Л. Толстой писав "... и наглотавшись татарщины москву вы Русью назовёте..."
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15.04.2022 22:41 Ответить
или от народности русины.
русины - группа восточнославянского населения, компактно проживающая на западе Украины, востоке Словакии, в юго-восточной Польше, на северо-востоке Венгрии, северо-западе Румынии, а также в сербской Воеводине и хорватской Славонии, но ни разу (от слова совсем) на кацапии
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15.04.2022 23:13 Ответить
Слов'янські племена об'єднав в державу народ Русь відомий світові ще з дохристиянських часів своєю войовничістю та жорстокістю. Первинне ядро ​​Русі включало: Київ - Поляни, Чернігів - Сіверяни та Роси-русь (трохи на південь від Канева) До сьогодні історики сперечаються про походження Русів. Народ сарматський, чи скандинавський? Багато відомо про їхні діяння, від арабів, візантійців, римлян. Відомо достеменно від арабів, що одягалися точнісінько як Запорізькі козаки. Широкі шаровари, шапка з шликом і т. п. Польські історики вважають їх роксоланами, бо і землі українські довгий час серед поляків називались Роксоланією. (Гваньїні А. Хроніка Сарматії Європейської (1611))
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16.04.2022 01:56 Ответить
и что изменится от официального объявления?!как были палачами так ими и останутся!
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15.04.2022 21:03 Ответить
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15.04.2022 21:06 Ответить
Їм потрібен мобілізаційний ресурс. Те угрупування, що було зібрано для вторгнення в Україну, зменшилось на 35-40%. Було 100-120 БТГр, залишилось 60-65.
Для цього потрібно оголосити стан війни, тоді можна проводити загальну мобілізацію.
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15.04.2022 21:08 Ответить
только мясо, и то если поймают. Вооружать они их чем будут, палками?
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15.04.2022 21:11 Ответить
калашів ще з сисисра багато залишилось, більш нічого їм не дадуть, а ще оті казанки жерстяні, що вони на голову вдягають і думають, що воно захистить
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15.04.2022 21:54 Ответить
Калаш=палка в условиях современного фронта.
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16.04.2022 09:35 Ответить
Оголошення війни війною не щбільшує мобілізаційні ресурс, як і не робить його якісним. Хто хотів і вміє воювати - ці або воюють, або гниють в українській землі. Танк, чи гаубиця - складний агрегат, особливо для тупого кацапа.
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15.04.2022 21:12 Ответить
Це все зрозуміло. Я просто пояснив у трьох реченнях, чому рашкостан може прийняти рішення офіційно оголосити нам війну - аби провести мобілізацію...
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15.04.2022 21:48 Ответить
щоб провести примусмову мобілізацію, бо по факту вони її вже давно проводять
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15.04.2022 21:55 Ответить
Схоже ***** працює на Китай - утилізує рюззкіх руками Українців а потім баби їх почнуть народжувати від Кітайців а через 20-50 років Кіта скаже "там наші люді, ісконна Кітайська мана зімля " .
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15.04.2022 21:12 Ответить
Сршенно верно
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15.04.2022 21:12 Ответить
Схоже ***** працює на Китай - утилізує рюззкіх руками Українців а потім баби їх почнуть народжувати від Кітайців а через 20-50 років Кіта скаже "там наші люді, ісконна Кітайська мана зімля " .
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15.04.2022 21:13 Ответить
во времена СССР мобилизация должна была проводиться-частичная до 2 недель,полная 4-5 недель-и это во времена намного более сильного СССР.
Что там сейчас намобилизуют кацапчуки вообще непонятно-придется проводить загонную облаву в каждом населенном пункте
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15.04.2022 21:29 Ответить
Це кацапи можуть чимось здивувати українців, які бачили все, що приносить війна? Справа в тому, що рано чи пізно всі речі будуть названі власними іменами - війна - війною, зрада - зрадою, подвиг - подвигом, жертовність - жертовністю, ворог-ворогом, друг-другом, а нелюд - нелюдом. Це потрібно для правильної оцінки, якщо хочете - правильного діагнозу. Без цього не можна проводити лікування і рухатися далі.
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15.04.2022 21:09 Ответить
Й пожене ***** Рабів ванєк на убой заград отрядами.... як кацапи мріяли "можємПавтаріть" .... й покладуть мільйонами ванєк рашиzzкі трусливі хенерали.... але цього разу перемоги їм НЕ БУДЕ!
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15.04.2022 21:10 Ответить
***** сподівається, що від цього "Москва" вспливе? Нехай глибше закопується в свою нору під Уралом, Може і Кабаєву до себе викликати і оженитися на ній за день до самогубства.
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15.04.2022 21:10 Ответить
Так они боятся слова "война". Если признают дуроперацию войной, то Гаага обеспечена без предварительного расследования.
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15.04.2022 21:14 Ответить
Как этот Ермолаев противно цыкает и прочие: друзі, а от, власне, мммм, емммм, словобоку, хоспоти, знову ж таки, повторюся.............. і в кожному випуску крики про нацистів(ДААААААА, навіть надстрашні нацисти такого не робили(ну це тіпа Чикатило порівняти і чувака шо вкрав машину)) - а комуністи шо? ах так, русня ж і є неокоммі.
Ти би виписав РУЦЯМИ на ЛИСТКУ з РОЛИКА кожне все це: "цик", "власне", "а от", тобто те що ти ДЕСЯТКИ разів бл. повторюєш!!!!
ну неможливо ж бл. слухати, я вже проклинаю таких ...... тьху! нормальна інформація, але противнішої подачі, манери "рєчі" х.з. де знайти(якби якогось путіна потрібно було б)
як так бл. сотні разів одне й те ж? власне-власне - херасне, друзі(100 разів за ролик, або більше) цкцкцкцк
цк
цк
цк(совок шолі? ЦєКа партії ура) тьху
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15.04.2022 21:15 Ответить
Нехай краще орки для ще більшого нагнітання антиукраїнської істерії в'їбуть по своїй території ядеркою. Більше користі буде. Щоб той, хто залишиться серед живих, заздрив мертвим.
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15.04.2022 21:17 Ответить
Та це якийсь пздц. А до цього шо це було ?
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15.04.2022 21:21 Ответить
Тю! Обсереться!
Из истории: В войне с фашистами были: 4 Украинских(!) фронта, 4 Белорусских(!) фронта, и - ни одного(!) Русского фронта. Забыли?
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15.04.2022 21:21 Ответить
Молоді треба більше читати історичну літературу. Були ще Ленінградський фронт, Воронезькій фронт, Сталінградський фронт, Прибалтійський фронт...
Назви фронтів давались за географічним принципом, а не за етнічним. Чи ти справді віриш, що 4 білоруських фронти складались тільки з білорусов?
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15.04.2022 21:44 Ответить
До речі, були ще Степовий фронт, Північний/Карельський фронт...
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15.04.2022 21:51 Ответить
да это совковое крикло коих миллионы. дидываивалкин, раб совка.
весело гыгыкать шо типо - а у нас миллионы потерь было, почти как у кацапов(но мля, это кацапы воевали за нас???)
совки - не люди, тупее пробки от бутылочки с настойкой боярышника
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15.04.2022 21:59 Ответить
совок, главными немцы были, а не итальянцы! фошыст ты совковый.
и что - весело подыхать миллионами в мирное время без хлеба, а в военное - от приказа жюкова - это повод гордиться - ыыыы, скокафрантовбыла, ууу? так твои предки как раз за них, за кацапов и подыхали(если подыхали, может стреляли в спину, политруками и коммиссарами будучи, как напр. у Шефира и прочих тварей)
давай еще завизжи шо типо Киевкристилмаскву, ура.(кстати, а что - леденцами и пирожными "крестил" или как?)
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15.04.2022 21:57 Ответить
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15.04.2022 21:27 Ответить
ну что у этих кацапских куриц в голове-наверное одна полова вместо мозгов
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15.04.2022 21:30 Ответить
Раз вона так каже, значить її вже там "забавляє" сусід або інший ванька.
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15.04.2022 22:22 Ответить
Skoro uvidem kartinki so dronov kamikadze,oni uze Ukraine okolo 1000 stuk
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15.04.2022 21:27 Ответить
Хай хоч показяться, свині кацапські!
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15.04.2022 21:27 Ответить
оголосити війну? ууу і шо? нападе? буде ракетами стріляти? ))) смішно
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15.04.2022 21:30 Ответить
Ну тогда объявят мобилизацию и все прыщавые гнойники, старые пердуны и свиносамки визжащие на соцопросах уничтожить Украину начнут визжать от ужаса, прятаться и разбегаться по углам как тараканы.
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15.04.2022 21:35 Ответить
Объявление войны несет угрозу не столько Украине, сколько кацапам, так как позволяет ***** проводить принудительную мобилизацию
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15.04.2022 21:34 Ответить
Признать и озвучить то - что сейчас москляндия делает в украине - эх какая серьезная перемена.
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15.04.2022 21:39 Ответить
Бойові дії на території рф?Війна так війна! ******** Бєлгород,Курск,а там і москва поруч....
Як казав їхній Достоєвскій "всьо позволєно"...
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15.04.2022 21:42 Ответить
Любоб тебе Україна! Краще бути похованим під державним прапором чим з завязаними руками
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15.04.2022 21:59 Ответить
Не думаю, что эта мобилизация у них проканает. Орки такие смелые только в интернете, а если придётся самим сюда к нам ехать, то они шустро в норы зароются. Сразу и риторика поменяется, мол «а не, не нужна нам война! Прекращайте!»
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15.04.2022 22:44 Ответить
Та пiхуй
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15.04.2022 23:21 Ответить
Войска руссни получили п@зды во время проведения "Специальной военной операции в Украине" Теперь решили назвать это все войной и надеются что поменяв название смогут улучшить свои результаты. Однако они кажется забыли золотое правило которое гласит что
"От перемены мест слагаемых сумма не меняется".
После того как вчера "Москву" отправили на корм рыбам русские заявили что они будут наносить удары по центру Киева. Какие же тупые эти русские свиньи, они что же думают что начав полно масштабную войну против независимого государства Украина не может топить корабли?
Украина имеет полное право наносить удары по военным кораблям, любым русским городам и селам.Может применять любые виды вооружения для обстрела всей территории России, точно также как военные России обстреливают города и села Украины. Они будут еще ультиматум ставить говоря во что ВСУ может стрелять а во что не может.Лицемеры хреновы вся территория Руссни с 24 Февраля является законной целью для ВСУ Украины.
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16.04.2022 05:29 Ответить
 
 