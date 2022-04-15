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"Может президент правильно поступил, когда начал войну в Украине": В детском саду Казани воспитатели промывают мозги детям. ВИДЕО

В одном из детсадов российской Казани воспитатели рассказывают детям о "спецоперации" в Украине и пугают их американцами.

Видео обнародовал Telegram-канал NEXTA Live, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: "Идею украинства надо стереть. Она сто лет отравляет жизнь народам славянским", - кремлевские пропагандисты в студии шоу Соловьева. ВИДЕО

дети (6493) детсад (429) пропаганда (3676) россия (95546)


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Топ комментарии
+42
Русня кончений народ, весь світ їх будуть давити
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15.04.2022 22:44
+41
дети умнее это дуры!!!
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15.04.2022 22:42
+22
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15.04.2022 23:01
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дети умнее это дуры!!!
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15.04.2022 22:42 Ответить
+100 не на всі 100відсотків дебіли.
Маленькі діти в більшості випадків відображають точку зору батьків.
Деякі ведуться на й.бнуту виховательку.
Але враховуючи сильний наїзд виховательки результат більш-менш....
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16.04.2022 02:16 Ответить
Ноу!
********!
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15.04.2022 23:23 Ответить
й... твою мать ...Але абзац...Гітлерюгенд.
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15.04.2022 22:44 Ответить
Русня кончений народ, весь світ їх будуть давити
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15.04.2022 22:44 Ответить
пох
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15.04.2022 22:44 Ответить
У абизянц разрешили слово "войеа"?
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15.04.2022 22:46 Ответить
Північна Корея... Джордж Оруел 1984
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15.04.2022 22:48 Ответить
Штати та Європу не ******* кацапи, а долари та євро ну дуже їм до вподоби. Як так?
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15.04.2022 22:49 Ответить
Цей зброд не має права на існування. Навіть ці личики. Бо їм таки вбьють до повноліття в голову весь той мерзенний брєд.
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15.04.2022 22:49 Ответить
дітей шкода, тільки дітей, дорослих не шкода, нікого
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15.04.2022 23:07 Ответить
А мне не жаль этих личинок. Потому что когда начиналась движ в Крыму и на Донбассе многим из убийц, педофилов да и просто пи%арасов(не путать с геями) было по 10-12 лет. А теперь они насилуют пенсионеров и младенцев. Так что жалость к существам на тех территориях может быть только к животным у которых ореал обитания совпал с этими мразями
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16.04.2022 02:13 Ответить
Казан - це Татарстан
перший кандидат на суверенізацію
лідер у процесі демонтажу рф

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15.04.2022 22:51 Ответить
ваше ***** приказало разбомбить Украину и убить украинских детей... чтоб защитить бесценных личинок в Казани??? оригинально...
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15.04.2022 22:55 Ответить
А на землі, а на землі
Цвіркає пташенятко.
Не знає, що у тій війні
Воно їда, не янголятко.

А на землі, а на землі,
Хрести стоять докупи.
Усі, хто там поховані,
Не знали, що вже трупи.

А на землі, а на землі
Чоботами блукають
Своїх мерзотників сини.
Чужих дітей вбивають.

А на землі, а на землі
Чужій та неродючій,
Народжують дітей свині,
Щоб "убивали лучше".
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15.04.2022 22:57 Ответить
Вот уровень интеллекта на который рассчитана х@йлопропаганда - от 3х до 5ти лет...
Браво!!!
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15.04.2022 22:57 Ответить
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15.04.2022 23:01 Ответить
Хотят ли русские войны....
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15.04.2022 23:02 Ответить
Батьків заарештують
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15.04.2022 23:06 Ответить
На фоне этих воспитательниц Скабеева бледнеет
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15.04.2022 23:10 Ответить
Да нет, Скабеева может спать спокойно, хлеб свой она отработала честно, это ведь ею посеянное даёт всходы.
Но не перестаёт мучить вопрос, что ж там за почва за такая, что такое вот растёт и колосится?
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16.04.2022 09:37 Ответить
дітки ще не знають, що пуйло їх вже поховав подумки, а мамкенята відкривають криваві рахунки в банках для відступних на поховання...
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15.04.2022 23:11 Ответить
как на митинги выходят 16летние
так "не втягивайте детей в политику"
а как вдалбливать детишкам малым про "правильные шаги фюррера"
так училки тут как тут
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15.04.2022 23:17 Ответить
Вот так взращивается рашизм..
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15.04.2022 23:25 Ответить
vатонариум с трипером голоv vатных тугоzерей
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15.04.2022 23:27 Ответить
Если эти малые смышленые, то должны накатать на воспитателя телегу за то, что спецоперацию назвала войной. )
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15.04.2022 23:27 Ответить
Еті "малые" це ті самі свинособаки тільки ще без зброї в руках, які напали на Україну і гвалтують та вбивають жінок і дітей. Ці істоти як і їх батьки не мають права на існування.
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16.04.2022 00:00 Ответить
Які ж кацапи все таки кончені! Американці і європейці не прийшли, а їм уже "не сладко", бо цукор в дефіциті)
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15.04.2022 23:35 Ответить
Виховательку за слово "війна" заарештувати, а краще пристрелити "за попитку бєгства".
Дітей з цього садочка потрібно евакуювати!
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16.04.2022 00:13 Ответить
Звісно: в них же, *****, не війна-"спєцопєрація" мать їх
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16.04.2022 09:59 Ответить
Да мы, как бы, многие застали совок, помним как там мозг промывать начинали с садика. Тут просто ничего не изменилось...
Жаль некому спросить где стало плохо после прихода американцев? Япония? ФРГ? Или может Южная Корея?
А еще очень понравился тезис, что если начали, то надо идти до конца Если на стройке кому-то уронил молоток на ногу, то какого фига? Иди до конца! Замочи козла!
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16.04.2022 01:16 Ответить
"Нужно идти до конца !"
Ну ... , вам до конца все ближе ... и ближе
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16.04.2022 03:46 Ответить
Як би я хотів шоб усе шо ці істоти роблять в Україні, повернулося до них помножене на тисячу разів
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16.04.2022 06:22 Ответить
Долбаные татары,возьмитесь за ум ..и на мацкву избавляться от оккупации. Дебилы,блеать.
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16.04.2022 08:40 Ответить
Вот от куда источник бацыл разных видов: ковиды, ВИЧ, **********...
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16.04.2022 09:16 Ответить
бедные дети
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16.04.2022 15:00 Ответить
- А на цьому відео, зображена засекречена кацапська психологічна лабораторія, яка являється інкубатором майбутніх фашистів.
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16.04.2022 17:51 Ответить
 
 