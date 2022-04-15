"Может президент правильно поступил, когда начал войну в Украине": В детском саду Казани воспитатели промывают мозги детям. ВИДЕО

В одном из детсадов российской Казани воспитатели рассказывают детям о "спецоперации" в Украине и пугают их американцами.

Видео обнародовал Telegram-канал NEXTA Live, сообщает Цензор.НЕТ.

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