Деньги России за энергоресурсы - это действительно деньги на разрушение демократии, - Зеленский. ВИДЕО

Задача номер один – ускорение мира. Наши вооруженные силы выполняют его блестяще. Они останавливают атаки оккупантов. Они реализуют контрнаступления. Свою активность должны продолжать дипломаты по всем возможным линиям, на всех возможных уровнях.

Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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