Деньги России за энергоресурсы - это действительно деньги на разрушение демократии, - Зеленский. ВИДЕО
Задача номер один – ускорение мира. Наши вооруженные силы выполняют его блестяще. Они останавливают атаки оккупантов. Они реализуют контрнаступления. Свою активность должны продолжать дипломаты по всем возможным линиям, на всех возможных уровнях.
Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
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+6 Ratibor Swet
показать весь комментарий15.04.2022 23:27
+6 Николай Князев #502987
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+2 Voloshka P.
показать весь комментарий15.04.2022 23:24
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какая себестоимость добычи газа у кацапа? ну предположим $100...., и говорим ему - купим, но не дороже $110, чтобы вам хватило только на соль и спички, а не хотите, значит вообще идите за русским кораблем! и куда эти ссуки денутся? (кстати Китаю москали газ задаром отдают, или вообще в убыток, а тут целых 10 баксов наварищи!) приползут и еще и умолять будут...
полученный газ продается по рыночной цене, а разница идет на репарации, компенсации компаниям, расходы на войну и самое главное - все с газом и все счастливы!
А я скажу, что будет: будете с парашей торговатся -- шоб подешевле.
Спорим?
Тут, как начинающий шахматист сделавший ход от которого гроссмейстер взялись за голову.
Если ЕС покупает энергетические ресурсы в РФ, то в чем смысл очередного пакета санкций № n +1 ?
Больше 50-ти суток продолжается уничтожение городов и сел Украины ее инфраструктуры, населения, а условная Европа, - меркантильная, трусливая, ...- все время делает какие-то чисто символические действия, старательно избегая введения действенных энергетических санкций - наиболее действенное влияние на российскую экономику.
"Вопрос ограничения https://zn.ua/ECONOMICS/v-financial-times-rasskazali-kohda-es-mozhet-vvesti-embarho-na-rossijskie-enerhonositeli.html экспорта энергоносителей из Российской Федерации уже несколько недель активно дискутируется в ЕС, и единодушия в том, какое же решение принять, пока нет .Американский экономист, лауреат Нобелевской премии 2008 года Пол Кругман четко констатировал, что захватническая война Владимира Путина ведется на деньги, полученные Россией от продажи Европе ископаемого топлива.
«И хотя Украина невероятным образом отразила попытку России захватить Киев, Путин не будет окончательно остановлен, пока Европа не покончит с энергетической зависимостью», - отметил он.
Как известно, Германия, Нидерланды, Франция и Италия - одни из ключевых покупателей российских нефти, природного газа и угля. По данным https://forbes.ua/inside/sholts-makron-ta-biliy-dim-gotuyut-novi-sanktsii-proti-rosii-pislya-zvirstv-u-buchi-skilki-groshey-rf-koshtuvatime-embargo-na-gaz-ta-naftu-04042022-5273 Forbes , в прошлом году энергоносители принесли России 135,5 млрд долл. дохода благодаря поставкам в Евросоюз. Россия экспортирует в ЕС 51,8% своей сырой нефти и нефтепродуктов, около 70% газа и пятую часть угля." полностью в "Европа в энергетической ловушке России: как преодолеть зависимость?, Михаил Гончар,
https://zn.ua/energy_market/evropa-v-enerheticheskoj-lovushke-rossii-kak-preodolet-zavisimost.html