С начала войны в Украине разоблачена почти сотня российских ДРГ и задержаны более 300 коллаборантов, - СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации выявила около 100 диверсионно-разведывательных групп и задержала более 300 коллаборантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом СБУ сообщает в Фейсбуке.

"За этот период благодаря вмешательству украинской спецслужбы была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа, которая планировала покушаться на Президента Украины Владимира Зеленского и совершить диверсии в Киеве и других регионах", - говорится в сообщении.

В Житомирской области СБУ нейтрализовала вражескую агентурную группу из шести человек. Коллаборанты выступали в поддержку полномасштабной агрессии РФ и призывали жителей региона присоединяться к врагам.

Кроме того, они оправдывали бомбардировки украинских городов и убийства мирных людей. Распространяли дезинформацию о ситуации на фронте, в том числе отрицали преступления захватчиков в Мариуполе. Злоумышленники также "разгоняли" вражескую пропаганду в соцсетях и вели агитационные беседы с гражданами.

В Киеве задержаны два жителя, которые "выбивали" у владельца СТО автомобили премиум-класса якобы для нужд украинских военных. В случае отказа отдать ключи от автомобилей клиентов станции, бандиты угрожали предпринимателю физической расправой.

Во время обысков у одного из злоумышленников изъяли несколько единиц автоматического оружия с боеприпасами.

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В Волынской области заблокирован незаконный сбыт партии бронежилетов и касок, которые были ввезены на таможенную территорию Украины как гуманитарную помощь. Общая стоимость продукции составила 18 тысяч долларов. В настоящее время задержан организатор схемы – житель одной из территориальных общин региона.

Кроме того, в Черкасской области контрразведка СБУ задержала информатора российских захватчиков. "Им оказался местный житель, завербованный спецслужбами РФ. Он собирал данные о расположении военных, стратегически важных объектов региона, передавал оккупантам информацию о перемещении техники ВСУ", - говорится в сообщении.

По всем обнаруженнім фактам продолжаются комплексные мероприятия: СБУ устанавливает всех лиц, причастных к преступлениям, чтобы привлечь их к ответственности.

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