С начала войны в Украине разоблачена почти сотня российских ДРГ и задержаны более 300 коллаборантов, - СБУ. ВИДЕО
Служба безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации выявила около 100 диверсионно-разведывательных групп и задержала более 300 коллаборантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом СБУ сообщает в Фейсбуке.
"За этот период благодаря вмешательству украинской спецслужбы была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа, которая планировала покушаться на Президента Украины Владимира Зеленского и совершить диверсии в Киеве и других регионах", - говорится в сообщении.
В Житомирской области СБУ нейтрализовала вражескую агентурную группу из шести человек. Коллаборанты выступали в поддержку полномасштабной агрессии РФ и призывали жителей региона присоединяться к врагам.
Кроме того, они оправдывали бомбардировки украинских городов и убийства мирных людей. Распространяли дезинформацию о ситуации на фронте, в том числе отрицали преступления захватчиков в Мариуполе. Злоумышленники также "разгоняли" вражескую пропаганду в соцсетях и вели агитационные беседы с гражданами.
В Киеве задержаны два жителя, которые "выбивали" у владельца СТО автомобили премиум-класса якобы для нужд украинских военных. В случае отказа отдать ключи от автомобилей клиентов станции, бандиты угрожали предпринимателю физической расправой.
Во время обысков у одного из злоумышленников изъяли несколько единиц автоматического оружия с боеприпасами.
В Волынской области заблокирован незаконный сбыт партии бронежилетов и касок, которые были ввезены на таможенную территорию Украины как гуманитарную помощь. Общая стоимость продукции составила 18 тысяч долларов. В настоящее время задержан организатор схемы – житель одной из территориальных общин региона.
Кроме того, в Черкасской области контрразведка СБУ задержала информатора российских захватчиков. "Им оказался местный житель, завербованный спецслужбами РФ. Он собирал данные о расположении военных, стратегически важных объектов региона, передавал оккупантам информацию о перемещении техники ВСУ", - говорится в сообщении.
По всем обнаруженнім фактам продолжаются комплексные мероприятия: СБУ устанавливает всех лиц, причастных к преступлениям, чтобы привлечь их к ответственности.
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Куди прямуе Украіна.
Якщо в Европу, до світовоі цивілізаціі, до влади закону, то в цьому випадку все робиться правильно - арешт, розслідування, суд, прокурор, адвокат, визначення вини, строк, тюрма.
Якщо і подалі з Ордою і за ординськими "понятиями", тоді ви праві - "валить на месте"
Мужчина с позывным «Волк» находился в одном из самых горячих городов Киевской области. Он предоставлял украинским военным точные данные о дислокации врага на оккупированной территории.
Также он самостоятельно ликвидировал 12 оккупантов, которые патрулировали возле одного из храмов УПЦ МП, используя собственное спортивное и охотничье ружье.
Кроме того, местный житель уничтожил личный состав россиян во время одной из попыток прорыва десанта на БТР в направлении Киева.
Мужчина вел огонь с дистанции около 100 м по заранее выбранной позиции. Сколько точно он ликвидировал оккупантов - неизвестно, но все кто находился на борту БТР, уничтожены.
А потім приходить думка, почекай-почекай а як так сталося що ворог, жадаючий смерті народнава прєзідєнта, не маючи проблем з убиванням ракетами київлян, навіть не спрбував жодного разу поцілити по Банкова 11, де, судячи з відосиків, невідлучно перебував президент країни і вся його хоробра команда?
Цифри смішні.
Як і казки про групу бородатих кадирівців з кілометровим баранячим амбре, які приїхали в Київ вбити Зе.