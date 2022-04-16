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С начала войны в Украине разоблачена почти сотня российских ДРГ и задержаны более 300 коллаборантов, - СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации выявила около 100 диверсионно-разведывательных групп и задержала более 300 коллаборантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом СБУ сообщает в Фейсбуке.

"За этот период благодаря вмешательству украинской спецслужбы была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа, которая планировала покушаться на Президента Украины Владимира Зеленского и совершить диверсии в Киеве и других регионах", - говорится в сообщении.

В Житомирской области СБУ нейтрализовала вражескую агентурную группу из шести человек. Коллаборанты выступали в поддержку полномасштабной агрессии РФ и призывали жителей региона присоединяться к врагам.

Кроме того, они оправдывали бомбардировки украинских городов и убийства мирных людей. Распространяли дезинформацию о ситуации на фронте, в том числе отрицали преступления захватчиков в Мариуполе. Злоумышленники также "разгоняли" вражескую пропаганду в соцсетях и вели агитационные беседы с гражданами.

В Киеве задержаны два жителя, которые "выбивали" у владельца СТО автомобили премиум-класса якобы для нужд украинских военных. В случае отказа отдать ключи от автомобилей клиентов станции, бандиты угрожали предпринимателю физической расправой.

Во время обысков у одного из злоумышленников изъяли несколько единиц автоматического оружия с боеприпасами.

Читайте: Задержан корректировщик, который направил снаряды оккупантов на центр гумпомощи в Луганской области

В Волынской области заблокирован незаконный сбыт партии бронежилетов и касок, которые были ввезены на таможенную территорию Украины как гуманитарную помощь. Общая стоимость продукции составила 18 тысяч долларов. В настоящее время задержан организатор схемы – житель одной из территориальных общин региона.

Кроме того, в Черкасской области контрразведка СБУ задержала информатора российских захватчиков. "Им оказался местный житель, завербованный спецслужбами РФ. Он собирал данные о расположении военных, стратегически важных объектов региона, передавал оккупантам информацию о перемещении техники ВСУ", - говорится в сообщении.

По всем обнаруженнім фактам продолжаются комплексные мероприятия: СБУ устанавливает всех лиц, причастных к преступлениям, чтобы привлечь их к ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны три российских вербовщика, которые планировали диверсии в Украине, - Офис Генпрокурора

СБУ (19901) коллаборационизм (870) диверсия (298)


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Топ комментарии
+10
Єрмака, Портнова, Татарова, Коломойського коли затримають
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16.04.2022 07:42
+9
На Киевщине местный житель самостоятельно ликвидировал 12 оккупантов и весь экипаж БТР - ГУР МО Украины

Мужчина с позывным «Волк» находился в одном из самых горячих городов Киевской области. Он предоставлял украинским военным точные данные о дислокации врага на оккупированной территории.
Также он самостоятельно ликвидировал 12 оккупантов, которые патрулировали возле одного из храмов УПЦ МП, используя собственное спортивное и охотничье ружье.
Кроме того, местный житель уничтожил личный состав россиян во время одной из попыток прорыва десанта на БТР в направлении Киева.
Мужчина вел огонь с дистанции около 100 м по заранее выбранной позиции. Сколько точно он ликвидировал оккупантов - неизвестно, но все кто находился на борту БТР, уничтожены.
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16.04.2022 07:45
+5
А сколько бы он уничтожил оккупантов, если бы у него было не собственное спортивное и охотничье ружье, а что-нибудь получше?
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16.04.2022 07:47
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Жаль только, что эту шушеру будут судить. Надо этих шакалов валить на месте.
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16.04.2022 07:26 Ответить
Це залежить від подальшоі післявоенноі цілі.
Куди прямуе Украіна.
Якщо в Европу, до світовоі цивілізаціі, до влади закону, то в цьому випадку все робиться правильно - арешт, розслідування, суд, прокурор, адвокат, визначення вини, строк, тюрма.
Якщо і подалі з Ордою і за ординськими "понятиями", тоді ви праві - "валить на месте"
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16.04.2022 07:49 Ответить
Ісраїль уже визнав голодомор в Україні?
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16.04.2022 08:07 Ответить
У лєйтєнанта старшОва така пика, на че він цей місяць у цих дргешників всю їхню їжу собі забирав, перед тим як явити себе "героя" людям.
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16.04.2022 07:31 Ответить
Колаборантів малувато буде! Мабуть всі что у владі в рахунок не йдуть.
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16.04.2022 07:38 Ответить
Єрмака, Портнова, Татарова, Коломойського коли затримають
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16.04.2022 07:42 Ответить
На Киевщине местный житель самостоятельно ликвидировал 12 оккупантов и весь экипаж БТР - ГУР МО Украины

Мужчина с позывным «Волк» находился в одном из самых горячих городов Киевской области. Он предоставлял украинским военным точные данные о дислокации врага на оккупированной территории.
Также он самостоятельно ликвидировал 12 оккупантов, которые патрулировали возле одного из храмов УПЦ МП, используя собственное спортивное и охотничье ружье.
Кроме того, местный житель уничтожил личный состав россиян во время одной из попыток прорыва десанта на БТР в направлении Киева.
Мужчина вел огонь с дистанции около 100 м по заранее выбранной позиции. Сколько точно он ликвидировал оккупантов - неизвестно, но все кто находился на борту БТР, уничтожены.
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16.04.2022 07:45 Ответить
А сколько бы он уничтожил оккупантов, если бы у него было не собственное спортивное и охотничье ружье, а что-нибудь получше?
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16.04.2022 07:47 Ответить
а чим "собственное спортивное и охотничье ружье" відрізняється від "а что-нибудь получше"?
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16.04.2022 08:25 Ответить
можливо його "спортивна" зброя така, що деяким спецназам.....
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16.04.2022 14:07 Ответить
300 колоборантів то мало, майже нічого
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16.04.2022 08:01 Ответить
Мы все знаем одного коллаборанта,который по сей день не арестован,не платил налогов имущество оформил на мать,занимался экономическим саботажем,ставил нам в пример путинские законы,фамилия фигуранта гетьманович.
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16.04.2022 08:06 Ответить
А хтось, взагалі,перевіряє нових переселенців з донбасу?Думаю,що НІ.А кого там вибирали до місцевої влади?ОПЗЖ та "шаріїв". Більшість, з них,як були " тихою ватою",такою "ватою" і переїхали.Вони тікали не в Україну,вони тікали від загибелі.Вони щось зрозуміли?Не впевнений.Є вже випадки повернення "нових переселенців" на нові окуповані територіі.
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16.04.2022 08:23 Ответить
Не знаю. В мене був порожній будинок. Заселив туди 7 переселенців узкоязичних з Краматорска. На словах вони за ВСУ, але погляд чомусь відводять. Як тільки почую від них хоть слово про, нє всє так однозначно, підуть нахер з мого будинку на всі 4 сторони того ж дня.
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16.04.2022 10:38 Ответить
Від розповіді про "було ліквідовано диверсійно-розвідувальну групу, що планувала здійснити замах на Президента України Володимира Зеленського" не можливо стримати сльози розчулення і гордости за вєлічайшого фєльдмаршала в історіі чєлавечества.
А потім приходить думка, почекай-почекай а як так сталося що ворог, жадаючий смерті народнава прєзідєнта, не маючи проблем з убиванням ракетами київлян, навіть не спрбував жодного разу поцілити по Банкова 11, де, судячи з відосиків, невідлучно перебував президент країни і вся його хоробра команда?
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16.04.2022 08:25 Ответить
Що там зі зливом інформації по вагнерівцям?
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16.04.2022 09:22 Ответить
Ну це смішно.
Цифри смішні.

Як і казки про групу бородатих кадирівців з кілометровим баранячим амбре, які приїхали в Київ вбити Зе.
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16.04.2022 09:31 Ответить
Єрмака коли? Кияни, він же там шляється по вулицям. Заваліть тварь. Зробіть вчинок заради всіх нас.
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16.04.2022 10:33 Ответить
 
 