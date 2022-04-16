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В Ватикане провели скандальную акцию примирения, крест держали украинка и россиянка. ВИДЕО

В Ватикане провели скандальную акцию примирения. Из-за аргументов украинской стороны текст на тему войны в Украине и примирения был изменен на "молитву в тишине". В частности, убрали тезис о "братских народах". Однако крест таки держали украинка и россиянка, что является драматичным и болезненным для украинцев.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Предыдущий сценарий Крестного пути в Колизее в Великую Пятницу, по которому крест должны были нести украинка и россиянка для примирения, вызвал шквал негативной реакции у украинцев, религиозных лидеров, украинских дипломатов. Украинцы считают, что любые жесты примирения возможны только после окончания войны и покаяния самих россиян, а также наказания всех военных преступников.

Также Папа Франциск возмутился тем, что украинских беженцев хорошо принимают в мире. Он заявил о расизме, будто украинцев принимают лучше, чем людей из других стран. Франциск связывает это с цветом кожи и тем, откуда прибывают беженцы - развитые или менее цивилизованные страны.

Читайте также: Глава УГКЦ Святослав просит Ватикан пересмотреть идею совместного участия украинки и россиянки в Крестном пути

Автор: 

Ватикан (189) Папа Римский (435)


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Топ комментарии
+116
За фразу о "братских народах" нужно бить в морду...валить на землю и добивать ногами...
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16.04.2022 10:13
+84
тепер я вважаю папі не варто приїжджати до України ...
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16.04.2022 10:14
+56
Не те, що варто.
Нехай навіть не думає і не рипається, дебіл кончений.

Зло дуже вправно маскується за улесливими словами і добрими (!) намірами.
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16.04.2022 10:16
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какая жуткая новость...
2 мартышки символизировали примирение...
этот "папа" еще бы поставил Христа нести крест вместе с сатаной... А что, нужно же примириться...
но как наша ************ могла согласиться на такое?!? какое моральное право имела эта тварь! после кучи изнасилованных и замордованных женщин и детей?! где контакты этой с*ки чтобы навалять ей по полной?
где реакция МИДа и всех церквей?

ну а про "Папа Франциск обурився, що до українських біженців добре поставилися у світі"
вообще без комментариев. Поверить не могу, может перевод косой?! что сделать, чтобы он больше не обурювався? относиться к украинцам плохо, чтоб его душа была спокойна?!

он вообще у кого на службе? у Бога или сатаны? есть почта или контакты куда навалять этому уроду?!?

я просто в шоке...
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16.04.2022 16:56 Ответить
артистів вистачає. Безпринципних - тим більше. В будь-якій нації.
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16.04.2022 17:03 Ответить
Цей чорт ну чисто інквізитор. Рясу не ту носить просто.
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16.04.2022 17:33 Ответить
не "обурився"

а "обкурився"

або "обкурвився"
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16.04.2022 18:46 Ответить
А В ИТАЛИИ В СУДЕ ТОЖЕ ПРЕСТУПНИКА С ПОСТРАДАВШИМ МИРЯТ !!!???
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16.04.2022 18:22 Ответить
ЭТО НЕ ДЕМОКРАТИЯ, А ПОСОБНИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ !!!
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16.04.2022 18:23 Ответить
Що Папа московський отримав добрий хабар від гундяя? Із грошей кров маленьких дітей не текла? Це я собі уявив, що Чикатило і згвалтована і задушена ним дитина разом тримають хрест. До чого докотилися. Там на московії 99% зомбованих баранів підтримують війну проти України і бажають, щоб нас знищили.
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16.04.2022 20:30 Ответить
Цей Франциск-такий самий упир і антихрист, як і х"йло.......
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16.04.2022 21:48 Ответить
Йшов би папа за кораблем. Мудак .... Він тупий? Як УКРАЇНКА може тримати ХРЕТ з руцьким лайном? Горіти йому в пеклі.
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16.04.2022 22:02 Ответить
Та бо українці добрі і роботящі на відміну від всяких народів з іншим кольором шкіри. Українці прагнуть працювати, а не сидіти просто на соціалці
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16.04.2022 22:12 Ответить
Що з тим францизком таке?
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16.04.2022 22:46 Ответить
Якось огидно, що знайшлась курва, яка погодилась на таке папашоу.
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16.04.2022 23:48 Ответить
ШТА?!
папа обурився, що українських біженців добре прийняли в світі? він точно " папа"?
Эммм...мені шкода наших в італії...
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17.04.2022 04:47 Ответить
Ватікан-всьо!😡
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17.04.2022 07:28 Ответить
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17.04.2022 08:21 Ответить
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