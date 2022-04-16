В Ватикане провели скандальную акцию примирения, крест держали украинка и россиянка. ВИДЕО

В Ватикане провели скандальную акцию примирения. Из-за аргументов украинской стороны текст на тему войны в Украине и примирения был изменен на "молитву в тишине". В частности, убрали тезис о "братских народах". Однако крест таки держали украинка и россиянка, что является драматичным и болезненным для украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Предыдущий сценарий Крестного пути в Колизее в Великую Пятницу, по которому крест должны были нести украинка и россиянка для примирения, вызвал шквал негативной реакции у украинцев, религиозных лидеров, украинских дипломатов. Украинцы считают, что любые жесты примирения возможны только после окончания войны и покаяния самих россиян, а также наказания всех военных преступников.

Также Папа Франциск возмутился тем, что украинских беженцев хорошо принимают в мире. Он заявил о расизме, будто украинцев принимают лучше, чем людей из других стран. Франциск связывает это с цветом кожи и тем, откуда прибывают беженцы - развитые или менее цивилизованные страны.

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