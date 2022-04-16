В Ватикане провели скандальную акцию примирения, крест держали украинка и россиянка. ВИДЕО
В Ватикане провели скандальную акцию примирения. Из-за аргументов украинской стороны текст на тему войны в Украине и примирения был изменен на "молитву в тишине". В частности, убрали тезис о "братских народах". Однако крест таки держали украинка и россиянка, что является драматичным и болезненным для украинцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Предыдущий сценарий Крестного пути в Колизее в Великую Пятницу, по которому крест должны были нести украинка и россиянка для примирения, вызвал шквал негативной реакции у украинцев, религиозных лидеров, украинских дипломатов. Украинцы считают, что любые жесты примирения возможны только после окончания войны и покаяния самих россиян, а также наказания всех военных преступников.
Также Папа Франциск возмутился тем, что украинских беженцев хорошо принимают в мире. Он заявил о расизме, будто украинцев принимают лучше, чем людей из других стран. Франциск связывает это с цветом кожи и тем, откуда прибывают беженцы - развитые или менее цивилизованные страны.
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2 мартышки символизировали примирение...
этот "папа" еще бы поставил Христа нести крест вместе с сатаной... А что, нужно же примириться...
но как наша ************ могла согласиться на такое?!? какое моральное право имела эта тварь! после кучи изнасилованных и замордованных женщин и детей?! где контакты этой с*ки чтобы навалять ей по полной?
где реакция МИДа и всех церквей?
ну а про "Папа Франциск обурився, що до українських біженців добре поставилися у світі"
вообще без комментариев. Поверить не могу, может перевод косой?! что сделать, чтобы он больше не обурювався? относиться к украинцам плохо, чтоб его душа была спокойна?!
он вообще у кого на службе? у Бога или сатаны? есть почта или контакты куда навалять этому уроду?!?
я просто в шоке...
а "обкурився"
або "обкурвився"
папа обурився, що українських біженців добре прийняли в світі? він точно " папа"?
Эммм...мені шкода наших в італії...