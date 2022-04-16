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Новости Видео Война
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"Такие они плохие были! Над нами издевались. До обеда еще ничего, а после обеда уже пьяные. Бегали с оружием, мальчиков наших убили", - бабушка Валя из Ягодного рассказала о зверствах оккупантов. ВИДЕО

Российские оккупационные войска издевались над жителями населенного пункта Ягодное под Черниговом.

Об этом рассказала в видео журналистам местная жительница Валентина Сизоненко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Стояла машина у меня во дворе, на крокодила похожа и пускала грады. А они держали меня в доме, а потом повели в подвал, а там много людей было, где-то четыреста человек, дышать было нечем.Такие они плохие были! Они над нами издевались. До обеда еще ничего, а после обеда уже пьяные, дитя мое. Бегали со оружием и мальчишек наших из села убили. Русские они были еще не очень плохи, они не очень издевались, а эти с Байкала и Урала знали одно слово - самогон. А у нас в селе самогон не гонят, да и пьяниц как таковых нет.
Их плохо кормили. Яйца они ходили воровали. А наших мальчиков хорошо кормили. Наши – орлы, они как зашли, так слезы на глаза…" – рассказывает бабушка Валя из Ягодного, возле Чернигова, где россияне держали 370 человек месяц в подвале.

Смотрите: Войска РФ повторно обстреляли украинских пограничников на Черниговщине: 12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра. ФОТОрепортаж

армия РФ (19238) оккупация (10144) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+53
@altaev

Якщо хтось досі думає що руzня піде шляхом Німеччини та покаяння, він помиляється.

Німці були цивілізованими людьми, з яких зробили худобу.

Руzня худобою завжди була і цей стан її влаштовує.
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16.04.2022 12:53
+22
Вічне пекло ВСІМ лаптеногім на віки вічні !!
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16.04.2022 12:56
+19
Ось тепер українці знають,що без нашої армії неможливе існування України.
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16.04.2022 13:02
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@altaev

Якщо хтось досі думає що руzня піде шляхом Німеччини та покаяння, він помиляється.

Німці були цивілізованими людьми, з яких зробили худобу.

Руzня худобою завжди була і цей стан її влаштовує.
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16.04.2022 12:53 Ответить
виродок путін повинен бути знищений.
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16.04.2022 12:54 Ответить
Вічне пекло ВСІМ лаптеногім на віки вічні !!
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16.04.2022 12:56 Ответить
оффтоп. Укрпочта выпускает новый тираж известной почтовой марки. у нас ее уже не купить. Слава Украине!
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16.04.2022 12:59 Ответить
да, только она уже без корабля
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16.04.2022 13:02 Ответить
Ну почему, можно двухуровневую сделать
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16.04.2022 13:31 Ответить
Все , що ми знали про нацистів, і фашистів з Германії, ніщо при порівнянні з теперішніми.
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16.04.2022 13:01 Ответить
Берешь слизь итальянских фашистов, добавляешь трупный смрад немецких нацистов, брызгаешь этим раствором на коммунистов и получаются колированные рашисты без всякой идеологии и ненасытной ненавистью как к своим соплеменникам, так и к окружающему миру.
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16.04.2022 13:28 Ответить
Уже не будет никаких адиннарод. Уже не будет лояльного отношения к кацапне. Нет прощения кацапам поле всех совершенных и совершаемых зверств.
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16.04.2022 13:01 Ответить
Ех, якби...
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16.04.2022 14:40 Ответить
Ось тепер українці знають,що без нашої армії неможливе існування України.
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16.04.2022 13:02 Ответить
асфальт приходит и уходит... а без боеспособной хорошо вооруженной Армии нам не выжить !!!
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16.04.2022 13:11 Ответить
так с урала и байкала это и есть глубинный народ...
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16.04.2022 13:13 Ответить
Там і не з Байкала не кращі.
Потвора Бичков, який гвалтував маленьку дитину, родом із Ставропольського краю.

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16.04.2022 13:20 Ответить
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16.04.2022 13:21 Ответить
та не
это сказки
русские добрые, вон пушкин писал
правда потом его отправили подальше, чтобы писал меньше
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16.04.2022 13:31 Ответить
баба валя рузгэ на сорты поделила...
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16.04.2022 13:21 Ответить
Людина (зовсім немолода) після стесу . Її односельчан багато вбили й може на її очах .

Не судіть так сурово . Вона автоматом на підсвідомості йще досі модулює поведінку виживання -- тобто хто небеспечний був , а від кого було меньше загрози .
Просто увявіть себе старою жінкою під окупантами й будьте крайже розуміти її "розділення по сортах" ...
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16.04.2022 22:13 Ответить
Що ти написав ?
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16.04.2022 14:06 Ответить
Бичво из-за Урала , которое только и выучило самогон Е ? Мрази...
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16.04.2022 14:38 Ответить
 
 