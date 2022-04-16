"Такие они плохие были! Над нами издевались. До обеда еще ничего, а после обеда уже пьяные. Бегали с оружием, мальчиков наших убили", - бабушка Валя из Ягодного рассказала о зверствах оккупантов. ВИДЕО

Российские оккупационные войска издевались над жителями населенного пункта Ягодное под Черниговом.

Об этом рассказала в видео журналистам местная жительница Валентина Сизоненко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Стояла машина у меня во дворе, на крокодила похожа и пускала грады. А они держали меня в доме, а потом повели в подвал, а там много людей было, где-то четыреста человек, дышать было нечем.Такие они плохие были! Они над нами издевались. До обеда еще ничего, а после обеда уже пьяные, дитя мое. Бегали со оружием и мальчишек наших из села убили. Русские они были еще не очень плохи, они не очень издевались, а эти с Байкала и Урала знали одно слово - самогон. А у нас в селе самогон не гонят, да и пьяниц как таковых нет.

Их плохо кормили. Яйца они ходили воровали. А наших мальчиков хорошо кормили. Наши – орлы, они как зашли, так слезы на глаза…" – рассказывает бабушка Валя из Ягодного, возле Чернигова, где россияне держали 370 человек месяц в подвале.

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