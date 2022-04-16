"Такие они плохие были! Над нами издевались. До обеда еще ничего, а после обеда уже пьяные. Бегали с оружием, мальчиков наших убили", - бабушка Валя из Ягодного рассказала о зверствах оккупантов. ВИДЕО
Российские оккупационные войска издевались над жителями населенного пункта Ягодное под Черниговом.
Об этом рассказала в видео журналистам местная жительница Валентина Сизоненко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Стояла машина у меня во дворе, на крокодила похожа и пускала грады. А они держали меня в доме, а потом повели в подвал, а там много людей было, где-то четыреста человек, дышать было нечем.Такие они плохие были! Они над нами издевались. До обеда еще ничего, а после обеда уже пьяные, дитя мое. Бегали со оружием и мальчишек наших из села убили. Русские они были еще не очень плохи, они не очень издевались, а эти с Байкала и Урала знали одно слово - самогон. А у нас в селе самогон не гонят, да и пьяниц как таковых нет.
Их плохо кормили. Яйца они ходили воровали. А наших мальчиков хорошо кормили. Наши – орлы, они как зашли, так слезы на глаза…" – рассказывает бабушка Валя из Ягодного, возле Чернигова, где россияне держали 370 человек месяц в подвале.
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Якщо хтось досі думає що руzня піде шляхом Німеччини та покаяння, він помиляється.
Німці були цивілізованими людьми, з яких зробили худобу.
Руzня худобою завжди була і цей стан її влаштовує.
Потвора Бичков, який гвалтував маленьку дитину, родом із Ставропольського краю.
это сказки
русские добрые, вон пушкин писал
правда потом его отправили подальше, чтобы писал меньше
Не судіть так сурово . Вона автоматом на підсвідомості йще досі модулює поведінку виживання -- тобто хто небеспечний був , а від кого було меньше загрози .
Просто увявіть себе старою жінкою під окупантами й будьте крайже розуміти її "розділення по сортах" ...