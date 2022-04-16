Утром войска РФ нанесли ракетные удары по объектам инфраструктуры Николаева, - ОК "Південь". ВИДЕО
Сегодня утром войска РФ в очередной раз нанесли ракетные удары по объектам инфраструктуры Николаева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".
Как отмечается, враг пытается максимально усложнить жизнь горожан и посеять панику.
"Удары наносятся с территории Российской Федерации и акватории Азовского моря. Не преуспевая в своих наземных наступательных операциях, рашисты используют сокрушительную тактику "выжженной земли" с неба", - говорится в сообщении.
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З ним у Миколаєві було легше.