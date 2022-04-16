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Утром войска РФ нанесли ракетные удары по объектам инфраструктуры Николаева, - ОК "Південь". ВИДЕО

Сегодня утром войска РФ в очередной раз нанесли ракетные удары по объектам инфраструктуры Николаева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

Как отмечается, враг пытается максимально усложнить жизнь горожан и посеять панику.

"Удары наносятся с территории Российской Федерации и акватории Азовского моря. Не преуспевая в своих наземных наступательных операциях, рашисты используют сокрушительную тактику "выжженной земли" с неба", - говорится в сообщении.


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Автор: 

армия РФ (19238) Николаев (2152) обстрел (27165) ракеты (3569)


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Топ комментарии
+17
Все ж таки Марченко унікальна людина.
З ним у Миколаєві було легше.
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16.04.2022 14:49
+11
Терминал на окраине, но согласен - ПВО нет. Все ракеты спокойно прилетают в Николаев( Марченко клоуны сняли. А Ким только рогами звенит...
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16.04.2022 15:04
+7
к нам ночью летели 4 ракеты. все сбиты. мы живы. Спасибо ПВО!
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16.04.2022 15:17
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Все ж таки Марченко унікальна людина.
З ним у Миколаєві було легше.
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16.04.2022 14:49 Ответить
мож оксаной усилить?
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16.04.2022 15:09 Ответить
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16.04.2022 16:59 Ответить
Ви мали на увазі курки?
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16.04.2022 18:15 Ответить
прокинулися тварі потні
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16.04.2022 14:50 Ответить
к нам ночью летели 4 ракеты. все сбиты. мы живы. Спасибо ПВО!
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16.04.2022 15:17 Ответить
На радах видно прилёты.Видно где летят.Раскидайте пзрк на основных направлениях их сбивать ими.Это уже минимизирует удари к дополнению к ПВО.Они вылеты авиа делают в одно и тоже время уже с известных аэродромов и видно от куда летят и куда.Опять же пзрк к дополнению к пво.Когда хаотичность понятно что неприугадать а уже на 52 день войны по одному и тому же сценарию бл@...
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16.04.2022 14:54 Ответить
Крилата ракета не летить по одному маршуті, коли попередній раз були збиті ракети на якомусь напрямку, то вони летять вже іншим шляхом, хіба не зрозуміло?
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16.04.2022 15:11 Ответить
Сомниваюсь что в Николаеве ПВО вообще есть. Ракеты спокойно пролетают через весь город. Вчера терминал новой почты разрушили, он находится в самом конце города.
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16.04.2022 14:56 Ответить
Такими темпами если каждый день будут делать прилёты ничего хорошего с этого для города не будет.
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16.04.2022 14:59 Ответить
Терминал на окраине, но согласен - ПВО нет. Все ракеты спокойно прилетают в Николаев( Марченко клоуны сняли. А Ким только рогами звенит...
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16.04.2022 15:04 Ответить
хочуть лишити Миколаїв на "вигрібайте самі"??
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16.04.2022 15:10 Ответить
Терминал новой почты за терновским кольцом, до выезда из города чуть больше километра. Ракеты росийские летают и дальше, в соседние села Баловное и дальше...
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16.04.2022 15:30 Ответить
правильно, зато в Миколаєві і навкруги були гарні дороги і мости. Мостів правда вже деяких немає, як кажуть - гроші на вітер. Хто будує доріжки біля будинку в той час, коли будиной ще горить? Можливо потроібно було спочатку затушити пожежу, а потім будувати доріжки? Тоді йшов 5-й рік війни, а молода команда "какая разница" витрачала всі бюджетні кошти на "велике крадівництво". То це була помилка, чи навмисні дії? А були тоді вже "баригою" розроблені нові ракети "Нептун", "Ольха" і "Грім 2", а їх виробництво чомусь було заморожено. Яка цьому ціна? Велика, крім тисячі смертей незахищених людей в містах руйнується інфрастукрута на мільярди доларів і все по простій причині, що немає ракет, які могли б бути.
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16.04.2022 16:20 Ответить
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16.04.2022 14:56 Ответить
а не іпанути чи па мацкве 2? - перша тонуло гарненько так....
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16.04.2022 15:06 Ответить
якщо вже не підтримати Миколаїв - його очікує доля Маріуполя
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16.04.2022 15:09 Ответить
Скажу одно - в Николаеве действует серьезная агентура рашистов. Точное попадание в здание ОГА это не случайность. Были еще другие с не менее серьезными последствиями, но про которые и Сенкевич и Ким заткнули языки в ..опу, потому что это почти "военная тайна". То что происходит сейчас в самом городе трудно подается оценке. Город ПЯТЬ дней без воды. Но нигде вы не найдете достоверной информации о причинах этого безводья. Власти или врут или попросту отмалчиваются
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16.04.2022 15:34 Ответить
Чому мовчать, навпаки, замилювати очі. З початку війни дебіл кімушка піарився, зеленим подобалось, лайки ставили, але великий стратег кімушка забув що вода в Миколаїв подається з Дніпра. Орки перекрили воду і все, а за 50 днів геніальний зелений лох кімушка не дав команду довести до ладу і заповнити Кульбакінське водосховище, води в ньому хватило для всього міста місяця на два, при економії на три. Але часу не було брали приклад з наполеончика 95 кварталу, відосик і піар. А попробуй тепер признатись що ти лошара наполеончик медальку забере та й лошки лайки не поставлять.
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16.04.2022 17:09 Ответить
Я так понимаю они и не думали, что воду отрубят, надеялись на благородность свинособак. А теперь бегают и думают что делать. И так во всем, событие, а потом только реакция, а чтобы заранее спрогнозировать, так не привыкли
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16.04.2022 17:30 Ответить
наступним президентом стане той, хто пообіцяє найпотужнішу ракетну програму для України.
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16.04.2022 15:41 Ответить
Миколаїв без води, бо , за словами мера, перебили водогін, що йшов з Херсонщини. Ремонт неможливий. Мер 4 дні брехав про насоси і годував обіцянками " завтра, завтра". Наразі ситуація дуже важка- водовозів мало, велетенські черги, вчора питну воду продавали по 5 гра. за літр
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16.04.2022 15:52 Ответить
Бо всі попередні мери, які були фактично від "партії регіонів" перед виборами ставили по місту гарні лавочки, замість того, щоб зробити запасний водогін. Через Миколаїв протікає Інгулець і Південний Буг. Ось до чого приводить популізм. Повірили?
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16.04.2022 16:33 Ответить
Водогону не треба, треба заповнити як завжди було раніше Кульбакінське водосховище, роботи на тиждень.
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16.04.2022 17:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=We7xDYd2BCI
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16.04.2022 17:19 Ответить
 
 