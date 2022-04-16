Мариуполь до и после российского вторжения: как изменились конкретные места в городе. ВИДЕО
С момента начала войны Мариуполь стал одним из ключевых мест, где ведутся активные боевые действия между российскими и украинскими войсками.
По словам заммэра Мариуполя Сергея Орлова, город разрушен на 80-90%. В ходе бомбежек пострадали жилые кварталы и центр города, где находится драмтеатр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Издание сравнило кадры Мариуполя до начала военных действий и после.
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155 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) Тихоокеанского флота, с Украины до Владивосток прибыл заместитель командира по военно-политической работе подполковник Ахмедов С.
Собрание проходило в клубе воинской части и длилось больше 4 часов. В ходе собрания подполковник Ахмедов доложил реальное состояние дел в батальонных тактических группах, которые участвуют в "специальной военной операции" на территории Украины. По его словам, в 155 обр мп очень много без вести пропавших военнослужащих, надежд что они живы практически нет. Около 80% тел погибших военнослужащих не смогли забрать с района боевых действий. На сегодняшний день, потери в бригаде составляют больше 500 погибшими и безвести пропавшими
За всі жахіття , які ви творите в Украіні , відповідатимите перед страшним судом і всіх вас чекає пекло !😠
1. ВВЕСТИ УКРАИНУ в совет безопасности ООН НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ , т к она единственная знает как бороться
2. Назвать Мариуполь - главным городом ООН и построить в нем комплекс , где будут заседать все страны ( кроме московитов) в генеральной ассамблее