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Новости Видео Война
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Мариуполь до и после российского вторжения: как изменились конкретные места в городе. ВИДЕО

С момента начала войны Мариуполь стал одним из ключевых мест, где ведутся активные боевые действия между российскими и украинскими войсками.

По словам заммэра Мариуполя Сергея Орлова, город разрушен на 80-90%. В ходе бомбежек пострадали жилые кварталы и центр города, где находится драмтеатр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Издание сравнило кадры Мариуполя до начала военных действий и после.

Читайте: Мариуполь – щит. Он сейчас держит на себе огромное количество войск РФ, которые не могут продвинуться дальше, - Минобороны

армия (8496) Мариуполь (5713) обстрел (27165)


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Топ комментарии
+6
Боляче дивитись на сплюндровані орками українські міста... Що вже казати про тисячі загиблих громадян, чиї життя вже ніколи не повернеш і не відбудуєш.
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16.04.2022 15:28
+4
Для проведения собрания с жёнами и матерями военнослужащих

155 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) Тихоокеанского флота, с Украины до Владивосток прибыл заместитель командира по военно-политической работе подполковник Ахмедов С.
Собрание проходило в клубе воинской части и длилось больше 4 часов. В ходе собрания подполковник Ахмедов доложил реальное состояние дел в батальонных тактических группах, которые участвуют в "специальной военной операции" на территории Украины. По его словам, в 155 обр мп очень много без вести пропавших военнослужащих, надежд что они живы практически нет. Около 80% тел погибших военнослужащих не смогли забрать с района боевых действий. На сегодняшний день, потери в бригаде составляют больше 500 погибшими и безвести пропавшими
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16.04.2022 15:34
+2
парашенські ублюдки
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16.04.2022 16:43
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Боляче дивитись на сплюндровані орками українські міста... Що вже казати про тисячі загиблих громадян, чиї життя вже ніколи не повернеш і не відбудуєш.
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16.04.2022 15:28 Ответить
после этого видео нынешнему гетьману не станет ни больно,ни стыдно..
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16.04.2022 15:29 Ответить
Для проведения собрания с жёнами и матерями военнослужащих

155 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) Тихоокеанского флота, с Украины до Владивосток прибыл заместитель командира по военно-политической работе подполковник Ахмедов С.
Собрание проходило в клубе воинской части и длилось больше 4 часов. В ходе собрания подполковник Ахмедов доложил реальное состояние дел в батальонных тактических группах, которые участвуют в "специальной военной операции" на территории Украины. По его словам, в 155 обр мп очень много без вести пропавших военнослужащих, надежд что они живы практически нет. Около 80% тел погибших военнослужащих не смогли забрать с района боевых действий. На сегодняшний день, потери в бригаде составляют больше 500 погибшими и безвести пропавшими
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16.04.2022 15:34 Ответить
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=971573073505172&id=100019574648402
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16.04.2022 15:38 Ответить
Рашисти , будьте ви прокляті разом зі своїм чортом і м'ясником ху@ ом , навіки !
За всі жахіття , які ви творите в Украіні , відповідатимите перед страшним судом і всіх вас чекає пекло !😠
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16.04.2022 15:43 Ответить
*****, кацапня поганая... ...меня в Иркутске, в 2012, в самый дорогой и центральный ресторан повели на погулять перед отъездом... -- там тараканы по столам бегали. Я , аж сфоткал -- бо 100 лет их не видел.
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16.04.2022 15:49 Ответить
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16.04.2022 15:54 Ответить
Украина сегодня Главная в мире по борьбе с фашизмом - рашизмом .
1. ВВЕСТИ УКРАИНУ в совет безопасности ООН НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ , т к она единственная знает как бороться
2. Назвать Мариуполь - главным городом ООН и построить в нем комплекс , где будут заседать все страны ( кроме московитов) в генеральной ассамблее
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16.04.2022 15:59 Ответить
будьте прокляты твари, разруху и смерти руцким миром несущие !!!!
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16.04.2022 16:21 Ответить
парашенські ублюдки
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16.04.2022 16:43 Ответить
держите в курсе..еще меньше окошко можно..?теперь такое ждет не обстреленных увы
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16.04.2022 17:03 Ответить
Це неможливо …
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16.04.2022 17:29 Ответить
Маріуполя просто немає.
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16.04.2022 17:30 Ответить
 
 