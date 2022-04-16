Мариуполь до и после российского вторжения: как изменились конкретные места в городе. ВИДЕО

С момента начала войны Мариуполь стал одним из ключевых мест, где ведутся активные боевые действия между российскими и украинскими войсками.

По словам заммэра Мариуполя Сергея Орлова, город разрушен на 80-90%. В ходе бомбежек пострадали жилые кварталы и центр города, где находится драмтеатр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Издание сравнило кадры Мариуполя до начала военных действий и после.

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