Местность возле ММК имени Ильича в Мариуполе после российского вторжения. ВИДЕО 21+
Журналисты Reuters побывали у металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе. Осторожно! Видео чувствительного содержания!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
На кадрах видно множество тел погибших.
Мариуполь находится в полном окружении с начала марта. Бои за город не прекращаются.
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+12 Юрий Бойко #439729
показать весь комментарий16.04.2022 15:55
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не пора ли предложить BBC поменять название службы « УКРАЇНСЬКА»
Украинцам уважуха! ...на себе испытываю регулярно...*)
Щоб у наших ворогів пір`я в роті поросло!!!
даже тела мирных жителей не убрали?
мда
асвабадители хреновы