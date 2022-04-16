Местность возле ММК имени Ильича в Мариуполе после российского вторжения. ВИДЕО 21+

Журналисты Reuters побывали у металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе. Осторожно! Видео чувствительного содержания!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

На кадрах видно множество тел погибших.

Мариуполь находится в полном окружении с начала марта. Бои за город не прекращаются.

Смотрите также: Мариуполь до и после российского вторжения: как изменились конкретные места в городе. ВИДЕО