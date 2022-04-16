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Местность возле ММК имени Ильича в Мариуполе после российского вторжения. ВИДЕО 21+

Журналисты Reuters побывали у металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе. Осторожно! Видео чувствительного содержания!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

На кадрах видно множество тел погибших.

Мариуполь находится в полном окружении с начала марта. Бои за город не прекращаются.

Смотрите также: Мариуполь до и после российского вторжения: как изменились конкретные места в городе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) Мариуполь (5713)


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Топ комментарии
+22
а тому що не треба розмовляти кацапською, щоб світ припинив називати нас брацькими народами.
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16.04.2022 15:59
+18
А шо значит « BBC русская служба»???

не пора ли предложить BBC поменять название службы « УКРАЇНСЬКА»
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16.04.2022 15:49
+12
Особливе кожне життя українця.
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16.04.2022 15:55
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А шо значит « BBC русская служба»???

не пора ли предложить BBC поменять название службы « УКРАЇНСЬКА»
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16.04.2022 15:49 Ответить
а тому що не треба розмовляти кацапською, щоб світ припинив називати нас брацькими народами.
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16.04.2022 15:59 Ответить
Уже чётко все знают, что Украина не Россия! ...но скотина -- политики -- за народом не поспевают...
Украинцам уважуха! ...на себе испытываю регулярно...*)
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16.04.2022 16:05 Ответить
Это языковое. Нефиг пыхтеть -- скажи спасибо, что оттуда инфа идёт, хоть какая актуальная.
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16.04.2022 16:02 Ответить
тому що завод ілліча обслуговує рюзькє служба
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16.04.2022 17:18 Ответить
бубе не забудьте показать..
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16.04.2022 15:50 Ответить
Після Ірпіня, Бучі та Бородянки нічого особливого.
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16.04.2022 15:52 Ответить
Особливе кожне життя українця.
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16.04.2022 15:55 Ответить
а гудок рудий все далі гуде... пора якогось когигувальника(цю) прищемити за ДУЖЕБОЛИТЬ і нехай влуплять по важкою працею награбованому...
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16.04.2022 15:55 Ответить
по палацах, не по виробництвах,ми й так багато втратили..
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16.04.2022 15:58 Ответить
Боже, та що ж це робиться?!!
Щоб у наших ворогів пір`я в роті поросло!!!
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16.04.2022 16:06 Ответить
А це ж яким чином журналшлюхи Reuters там побували? Хто їх туди пускав?
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16.04.2022 16:13 Ответить
объясните назачем так долбать русскоязычный город. подтверждение тому что как бы вы не любили тютчева, для орков вы никто. они и сами не знают кто такой тютчев
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16.04.2022 16:31 Ответить
Де Ілліч, там мавзолей.
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16.04.2022 17:21 Ответить
это они его так захватали?
даже тела мирных жителей не убрали?
мда
асвабадители хреновы
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16.04.2022 17:45 Ответить
 
 