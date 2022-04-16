"Русский мир" пришел в Мариуполь: разрушен микрорайон Восточный. Дома насквозь пробиты, под завалами – погибшие. ВИДЕО

Появилось видео разрушений микрорайона Восточный в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь - разрушенный микрорайон "Восточный". Дома насквозь пробиты, под завалами - погибшие. Так, по мнению оккупанта, выглядит "освобождение". Рашисты сами снимают на видео свои военные преступления для Гаагского суда. Собирают компромат на себя, кичась тем, что" своих не бросают". Просто в них бросают смертоносными бомбами и расстреливают из "Градов". Нелюди и настоящие фашисты", - так комментирует видео Мариупольский городской совет.

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