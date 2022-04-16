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Новости Видео Война
16 115 20

"Русский мир" пришел в Мариуполь: разрушен микрорайон Восточный. Дома насквозь пробиты, под завалами – погибшие. ВИДЕО

Появилось видео разрушений микрорайона Восточный в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. 

"Мариуполь - разрушенный микрорайон "Восточный". Дома насквозь пробиты, под завалами - погибшие. Так, по мнению оккупанта, выглядит "освобождение". Рашисты сами снимают на видео свои военные преступления для Гаагского суда. Собирают компромат на себя, кичась тем, что" своих не бросают". Просто в них бросают смертоносными бомбами и расстреливают из "Градов". Нелюди и настоящие фашисты", - так комментирует видео Мариупольский городской совет.

Смотрите также: Местность возле ММК имени Ильича в Мариуполе после российского вторжения. ВИДЕО 21+

армия РФ (19238) Мариуполь (5713)


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Топ комментарии
+9
80% населення РФ підтримують війну проти України, 15% мовчать, 5% не згодні... звідки там партизани?
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16.04.2022 16:21
+5
кацапській мір, звільняють окуповані території від людей, грабують, вбивають, залишають лише руїни, створюють концентраційні табори. Потрібна партизанська війна на їх території.
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16.04.2022 16:14
+5
Освобождайте быстрее Мариуполь , чтобы орки не спрятали следы военных преступлений
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16.04.2022 17:00
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скажите бубе,шо пиара круче,чем нагнуть жыдоугрофиннобурятов в марике,просто нэ иснуйе...
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16.04.2022 16:08 Ответить
Задолбали вы своими "фашистами" -- коммуняки грёбаные!
...от точно -- от Совка -- даже патриотический генофонд пострадал...
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16.04.2022 16:13 Ответить
кацапській мір, звільняють окуповані території від людей, грабують, вбивають, залишають лише руїни, створюють концентраційні табори. Потрібна партизанська війна на їх території.
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16.04.2022 16:14 Ответить
80% населення РФ підтримують війну проти України, 15% мовчать, 5% не згодні... звідки там партизани?
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16.04.2022 16:21 Ответить
5% тих хто проти, це багато для цієї мети
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16.04.2022 16:36 Ответить
іпануйті...
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16.04.2022 16:37 Ответить
Тільки знищення того виродського утворення , недокраїни , яке називається зараз рф , як би воно не називалося . Чи замало 4х сторіч вбивств , катувань , переселень та голодоморів ? Хіба ця біда прийшла вперше ?
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16.04.2022 19:07 Ответить
Це стало зрозуміло після того як відвели війська від Києва, стандартна тактика РФ, яка спрацювала в Сирії, будуть потихеньку просуватись вперед, оточувати міста і повністю руйнувати градами та артою...
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16.04.2022 16:19 Ответить
В Сирии натренировались , ЦУКИ кацапские
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !!!
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16.04.2022 17:02 Ответить
ну ниччо...буба любыть морэ..
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16.04.2022 16:21 Ответить
Should U.S veterans join the fight in Ukraine?
well - I know the answer.
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16.04.2022 16:28 Ответить
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16.04.2022 16:29 Ответить
а кто это зделал. квн галустян.
смыщки в сторону. а тепер статистика. вибори в верховну раду 2019. опзж 67 процентів. партія шарія тоже дофіга. співпадіння не думаю.
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16.04.2022 16:40 Ответить
жорин пишет что сепарское видео значит и группа сепарская и кинул в бан ...урод..
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16.04.2022 16:46 Ответить
где ж там теперь шашлыки жарить
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16.04.2022 16:55 Ответить
Освобождайте быстрее Мариуполь , чтобы орки не спрятали следы военных преступлений
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16.04.2022 17:00 Ответить
Звичайний рашизм.
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16.04.2022 17:26 Ответить
"Русский мир" он такой...
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16.04.2022 17:45 Ответить
Нельзя ждать пока руцкий мир придет, его нужно уничтожать в зародыше на территории самой русни
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16.04.2022 20:37 Ответить
быдло совковое эта рада, это типо фошисты самое большее делали тут, да? и днепрогэс взорвал лично Муссолини и Крещатик и голодоморы делал, да, дебилы?
100% что половина населения если путин прекратил бы войну - начнет замиряться, типо - это все политики, главное что против Муссолини дидывместеваивале.
задолбали твари совковые со своими фошистами чесслово. Попа римский опять же завизжит и совки сразу захотят "шашлыки на границе", "этаБайденнаспассорил".
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17.04.2022 07:39 Ответить
 
 