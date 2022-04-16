"Русский мир" пришел в Мариуполь: разрушен микрорайон Восточный. Дома насквозь пробиты, под завалами – погибшие. ВИДЕО
Появилось видео разрушений микрорайона Восточный в Мариуполе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь - разрушенный микрорайон "Восточный". Дома насквозь пробиты, под завалами - погибшие. Так, по мнению оккупанта, выглядит "освобождение". Рашисты сами снимают на видео свои военные преступления для Гаагского суда. Собирают компромат на себя, кичась тем, что" своих не бросают". Просто в них бросают смертоносными бомбами и расстреливают из "Градов". Нелюди и настоящие фашисты", - так комментирует видео Мариупольский городской совет.
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...от точно -- от Совка -- даже патриотический генофонд пострадал...
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !!!
well - I know the answer.
смыщки в сторону. а тепер статистика. вибори в верховну раду 2019. опзж 67 процентів. партія шарія тоже дофіга. співпадіння не думаю.
100% что половина населения если путин прекратил бы войну - начнет замиряться, типо - это все политики, главное что против Муссолини дидывместеваивале.
задолбали твари совковые со своими фошистами чесслово. Попа римский опять же завизжит и совки сразу захотят "шашлыки на границе", "этаБайденнаспассорил".