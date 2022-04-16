Мародеры и лжецы: как ТикТок-воины Кадырова притворяются боевиками. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

До начала полномасштабной войны России против Украины "кадыровцы" имели имидж грозного воинства и, кроме того, имели важное символическое значение для российской пропаганды". Однако война в Украине показала их настоящее лицо: перехваленные "воины" воюют разве что в ТикТоке.

Богдан Буткевич в саркастическом "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует, для чего действительно пригодны ТикТок-воины Кадырова.

Смотрите также: Ликвидирован масштабный пожар после вражеских обстрелов в Харькове, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж