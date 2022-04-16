РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13351 посетитель онлайн
Новости Видео Война
13 060 12

Мародеры и лжецы: как ТикТок-воины Кадырова притворяются боевиками. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

До начала полномасштабной войны России против Украины "кадыровцы" имели имидж грозного воинства и, кроме того, имели важное символическое значение для российской пропаганды". Однако война в Украине показала их настоящее лицо: перехваленные "воины" воюют разве что в ТикТоке.

Богдан Буткевич в саркастическом "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует, для чего действительно пригодны ТикТок-воины Кадырова.

Смотрите также: Ликвидирован масштабный пожар после вражеских обстрелов в Харькове, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кадыров Рамзан (801) Буткевич Богдан (433)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Не хватает актеров? Кадыровцы крупно опозорились с очередным видео

https://t.me/Pravda_Gerashchenko/12852 https://t.me/Pravda_Gerashchenko/12852

показать весь комментарий
16.04.2022 17:36
+5
не зря их настоящие чеченцы шерстяными обзывают...
показать весь комментарий
16.04.2022 17:37
+4



Рубай їх хлопці 💥💥💥🔥🔥🔥

----------
РОЗГРОМ «ДИКОЇ ДИВІЗІЇ горян» НА УКРАЇНІ.

Батько Махно сказав просто: - «Рубай їх, хлопці»!
У Східній Україні своя пам'ять про «дику дивізію». І ця пам'ять замішана на ненависті і презирстві. Кавказців в Україні різали з небаченою люттю. Причини скаженою української лютості були вагомі. Основна - абреки зазіхали на українських жінок, а це не змивається ганьба. Головнокомандувач Півдня Росії Денікін надіслав 1-ю тубільну дивізію горян ліквідувати «бандитів» Махно, щоб назавжди покінчити з «нахабними хохлами» у себе в тилу. 1-а Тубільна дивізія була укомплектована чеченцями і інгушами На розправу з українцями відправилися «воїни - вайнахов».
До жовтня 1919 року армія Нестора Махна відступала під натиском офіцерських і козачих частин. Чеченська кіннота знаходилася у другому ешелоні, займаючись грабежами та насильством. За спогадами очевидців, навіть латиські стрілки не були настільки жорстокі. Свідчить офіцер тубільних дивізії Дмитро де Вітт: «Питома вага чеченця як воїна невеликий; по натурі він - абрек, і притому не із сміливих: жертву собі завжди намічає слабку і в разі перемоги над нею стає жорстокий до садизму». У скоріше біля села Перегонівка ударна група денікіновцев в 20 тис. багнетів і 10 тис. шабель була буквально знищена. Результат битви вирішила махновська кіннота ... Здавалося б, настав час показати себе тубільних кінної дивізії! Однак грабувати і гвалтувати селянок набагато легше. У першому ж бою біля фатальної Перегонівка «непереможні горяни» втратили третину нукерів. «Махновці», неодноразово сходилися в рукопашну. Махновці вміли наступати в зімкнутому кінному строю і недарма уславилися «рубаками». Комбриг Михайло Рибаков згадував, як запросто, «одним ударом разрубивалась голова, шия і полтуловіща горця, або півголови абрека скошують так точно, ніби різали кавун». Дику дивізію погнали по дніпровських берегах, як перелякане стадо баранів. Страшні для мирного і беззбройного населення, «лихі» кавказці раз за разом терпіли принизливі поразки від Махно, несучи при цьому жахливі втрати. Махновці живили по відношенню до горців люту ненависть. Полонений білий офіцер міг розраховувати на швидку смерть, солдат-слов'ян взагалі випускали на волю. Горянам це не загрожувало. Куля в таких випадках здавалася для них рідкісним щастям. У бою під Олександрівському (Запоріжжя) полк Кожина розстріляв два полки «тубільців», вирізавши решти в шабельної атаці. Втрати українців склали 40 чоловік, втрати джигітів більше - 1200 вершників. Остаточно Дика дивізія була добита 11 листопада в нічному бою під Катеринославом (Дніпропетровськ). Горців знищили в кавалерійській рубці, багато бігли і потонули в Дніпрі. 700 чоловік потрапили в полон. Вранці їх обливали гасом і спалювали, або повільно рубали шашками на дрібні шматки.
показать весь комментарий
16.04.2022 18:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
які тік-токери? коє-какєри всрані вони. й запах какашок точно такий же від них.
показать весь комментарий
16.04.2022 17:32 Ответить
Кадирівці як і сам Рамзанка Диров-лише серливі жалюгідні інстасамки...
показать весь комментарий
16.04.2022 17:32 Ответить
Не хватает актеров? Кадыровцы крупно опозорились с очередным видео

https://t.me/Pravda_Gerashchenko/12852 https://t.me/Pravda_Gerashchenko/12852

показать весь комментарий
16.04.2022 17:36 Ответить
не зря их настоящие чеченцы шерстяными обзывают...
показать весь комментарий
16.04.2022 17:37 Ответить
Все що вміють в житті - овець гвалтувати та ролики в тік-току шинкувати
показать весь комментарий
16.04.2022 17:37 Ответить
Жалюгідні істоти , що зрадили Чечню і її народ
кадирка так буде незавжди памятай
показать весь комментарий
16.04.2022 18:08 Ответить



Рубай їх хлопці 💥💥💥🔥🔥🔥

----------
РОЗГРОМ «ДИКОЇ ДИВІЗІЇ горян» НА УКРАЇНІ.

Батько Махно сказав просто: - «Рубай їх, хлопці»!
У Східній Україні своя пам'ять про «дику дивізію». І ця пам'ять замішана на ненависті і презирстві. Кавказців в Україні різали з небаченою люттю. Причини скаженою української лютості були вагомі. Основна - абреки зазіхали на українських жінок, а це не змивається ганьба. Головнокомандувач Півдня Росії Денікін надіслав 1-ю тубільну дивізію горян ліквідувати «бандитів» Махно, щоб назавжди покінчити з «нахабними хохлами» у себе в тилу. 1-а Тубільна дивізія була укомплектована чеченцями і інгушами На розправу з українцями відправилися «воїни - вайнахов».
До жовтня 1919 року армія Нестора Махна відступала під натиском офіцерських і козачих частин. Чеченська кіннота знаходилася у другому ешелоні, займаючись грабежами та насильством. За спогадами очевидців, навіть латиські стрілки не були настільки жорстокі. Свідчить офіцер тубільних дивізії Дмитро де Вітт: «Питома вага чеченця як воїна невеликий; по натурі він - абрек, і притому не із сміливих: жертву собі завжди намічає слабку і в разі перемоги над нею стає жорстокий до садизму». У скоріше біля села Перегонівка ударна група денікіновцев в 20 тис. багнетів і 10 тис. шабель була буквально знищена. Результат битви вирішила махновська кіннота ... Здавалося б, настав час показати себе тубільних кінної дивізії! Однак грабувати і гвалтувати селянок набагато легше. У першому ж бою біля фатальної Перегонівка «непереможні горяни» втратили третину нукерів. «Махновці», неодноразово сходилися в рукопашну. Махновці вміли наступати в зімкнутому кінному строю і недарма уславилися «рубаками». Комбриг Михайло Рибаков згадував, як запросто, «одним ударом разрубивалась голова, шия і полтуловіща горця, або півголови абрека скошують так точно, ніби різали кавун». Дику дивізію погнали по дніпровських берегах, як перелякане стадо баранів. Страшні для мирного і беззбройного населення, «лихі» кавказці раз за разом терпіли принизливі поразки від Махно, несучи при цьому жахливі втрати. Махновці живили по відношенню до горців люту ненависть. Полонений білий офіцер міг розраховувати на швидку смерть, солдат-слов'ян взагалі випускали на волю. Горянам це не загрожувало. Куля в таких випадках здавалася для них рідкісним щастям. У бою під Олександрівському (Запоріжжя) полк Кожина розстріляв два полки «тубільців», вирізавши решти в шабельної атаці. Втрати українців склали 40 чоловік, втрати джигітів більше - 1200 вершників. Остаточно Дика дивізія була добита 11 листопада в нічному бою під Катеринославом (Дніпропетровськ). Горців знищили в кавалерійській рубці, багато бігли і потонули в Дніпрі. 700 чоловік потрапили в полон. Вранці їх обливали гасом і спалювали, або повільно рубали шашками на дрібні шматки.
показать весь комментарий
16.04.2022 18:09 Ответить
Потрібно памятати що ослойоб Кадиров такий же як і його батько
показать весь комментарий
16.04.2022 18:33 Ответить
Мы не знаем кто его батько, бо его мати е курвою.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:09 Ответить
так він нарколига
показать весь комментарий
16.04.2022 20:00 Ответить
Кадыровцы - не воины, они ссыкливые тик-ток бородатые кончиты. Самый мощный бой, который они дали противнику - бой с жалюзями
показать весь комментарий
16.04.2022 20:34 Ответить
 
 