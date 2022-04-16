Медведчук согласен на обмен и выдачу в РФ, - Марченко обратилась к Путину. ВИДЕО
Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту РФ Путину с просьбой помочь в обмене ее мужа.
Об этом она сообщила в очередном видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Обращаюсь к вам с просьбой о помощи в обмене моего мужа... Медведчук дал согласие на обмен и выдачу на территорию РФ в случае достижения украинской и российской сторонами соответствующих договоренностей", - сказала она.
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+80 Paul Foxen
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+61 Максім ХОЙ #398010
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Мертвечуку прострелити коліна, плечі, видалити всі зуби й відпустити.
Хай повзає по вулицях.
Змінила зовнішність для нового життя та щось пішло не так.
https://twitter.com/CaIedonia_sI/status/1515386956225683456 1 ч
Если Марченко хочет запугать Джонсона, Эрдогана, Принца Саудовской Аравии своими видео - то не такая она и страшная после очередной пластики. Хотя, конечно уже не торт
😁
А раскукарекавшаяся Оксана из "паломницы" может стать "подельницей")
на кума *****,інші варіанти не повинні розглядатись.
https://twitter.com/i/status/1515381800159358983
"Витя, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст.....только "ПАКЕТ"