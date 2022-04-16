Медведчук согласен на обмен и выдачу в РФ, - Марченко обратилась к Путину. ВИДЕО

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту РФ Путину с просьбой помочь в обмене ее мужа.

Об этом она сообщила в очередном видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к вам с просьбой о помощи в обмене моего мужа... Медведчук дал согласие на обмен и выдачу на территорию РФ в случае достижения украинской и российской сторонами соответствующих договоренностей", - сказала она.

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