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Медведчук согласен на обмен и выдачу в РФ, - Марченко обратилась к Путину. ВИДЕО

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту РФ Путину с просьбой помочь в обмене ее мужа.

Об этом она сообщила в очередном видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к вам с просьбой о помощи в обмене моего мужа... Медведчук дал согласие на обмен и выдачу на территорию РФ в случае достижения украинской и российской сторонами соответствующих договоренностей", - сказала она.

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Медведчук Виктор (1789) обмен (1374) путин владимир (31270) Марченко Оксана (109)


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Топ комментарии
+80
тільки на Весь Маріуполь!
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16.04.2022 20:40
+61
тільки в обмін на хлопців з Маріуполя
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16.04.2022 20:40
+38
Мінять, але винятково на Маріуполь!
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16.04.2022 20:40
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Страница 2 из 2
пішла. **** *****!!!!!!!!!!!!!!!
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16.04.2022 21:04 Ответить
не смій таке бажати суці, їй сподобається...
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16.04.2022 21:28 Ответить
Умова має бути така: кацапи дають вийти з оточення захисникам Маріуполя зі зброєю,а також бажаючим цивільним. Після повного і завершеного виходу віддамо медведчука. Якщо щось піде не так-медведчука буде повішено публічно в Києві,як військового злочинця.
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16.04.2022 21:04 Ответить
Папіломниця
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16.04.2022 21:05 Ответить
Полоумниця
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16.04.2022 22:27 Ответить
під)(уйловниця.
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16.04.2022 22:27 Ответить
помойница
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16.04.2022 22:54 Ответить
Медведчук це один із найцінніших свідків в Гаагському трибуналі над фашистським режимом путіна і над росією! Його не можна видавати!
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16.04.2022 21:06 Ответить
вангую що до Гааги він не доживе. Ні у нас ні на расеі
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16.04.2022 23:13 Ответить
Если политический руководитель не осудив это тело по статье о госизмене отдаст его в рыфу, то после войны, когда ограничения по запрещённым партиям тот же политический руководитель снимет - то это тело займёт достойное место в ВР Украины.
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16.04.2022 21:08 Ответить
Та шо он ей, никакэого вибратора не оставил?
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16.04.2022 21:11 Ответить
Скільки ще нас будуть годувати мордою цієї хвойди на українських каналах.
Мертвечуку прострелити коліна, плечі, видалити всі зуби й відпустити.
Хай повзає по вулицях.
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16.04.2022 21:11 Ответить
І на потіху кєнтам по камері його ще віддати)))
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16.04.2022 21:30 Ответить
Цю кончену думочку,шлюшку кремлівську,ніхто не буде слухати в Україні
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16.04.2022 21:12 Ответить
Ой, ой, ой. Багато хто в Україні не хоче, що Медвечук заговорив. Тож будемо спостерігати заламування рук і надривні голоси про необхідність обміну. Як з Цемахом.
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16.04.2022 21:48 Ответить
почему до сих пор нет закона о лишении гражданства таких особей (человекообразных)??? в наше время это необходимо, а то чуть что то орут я громадянин...
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16.04.2022 21:13 Ответить
но эффектнее конечно же было бы(...вздер...нуть) публично...99% никто бы и не возразил...ну это конечно же моё личное мнение...(а фигли то тысячи загиблих мирных громадян - этож ни о чём...)...
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16.04.2022 21:18 Ответить
Відьма задовбала. Я так лякаюсь, коли бачу її морду ліца з новим дзьобом, капець, яке воно страшне.

Змінила зовнішність для нового життя та щось пішло не так.
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16.04.2022 21:23 Ответить
New CaІеdоnіа * зовнішньо переміщена особа@CaIedonia_sI
https://twitter.com/CaIedonia_sI/status/1515386956225683456 1 ч

Если Марченко хочет запугать Джонсона, Эрдогана, Принца Саудовской Аравии своими видео - то не такая она и страшная после очередной пластики. Хотя, конечно уже не торт
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16.04.2022 22:08 Ответить
про ***** забыл
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16.04.2022 22:57 Ответить
И дураку понятно что он згоден на побег в мордор! Не згоден толко народ Украины!
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16.04.2022 21:26 Ответить
На концерт до Кобздона цю почвару.
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16.04.2022 21:26 Ответить
Ще б до Гундяя звернулася би.
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16.04.2022 21:27 Ответить
Что это за транс? У старой жены была короткая верхняя губа, что бесило, а этот вообще пистец.
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16.04.2022 21:28 Ответить
це -жертва пластичної хірургії початку 21 століття.
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16.04.2022 22:30 Ответить
Да скорее всего, она просто по жизни, - жертва пьяной акушерки.
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16.04.2022 23:09 Ответить
За всю промову ( майже 2 хвилини) це зомбi жодного разу не моргнуло!
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16.04.2022 21:28 Ответить
Напевно надто сильно жопу підтягнули.
😁
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16.04.2022 22:36 Ответить
Под дулом автомата сильно не поморгаешь..
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16.04.2022 23:03 Ответить
В связи с проблемами на рынке недвижимости в россии, поселить на одну жилплощадь вместе с Януковичем.
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16.04.2022 21:33 Ответить
Лучше с Кобзоном
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16.04.2022 21:37 Ответить
Аксана, маладєц!!! Забірайтє сваєво сранава мєртвєчука, тільки поверніть наших хлопців та дівчат, а також цивільних!!!! І забуттє пра нас, і нє думайтє вазвращацца!....і на паслєдак - падумайтє о свайом внєшнєм відє - ви жє жєнщіна....
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16.04.2022 21:39 Ответить
поменяет на 10 бомжей и 5 таксистов, как было в 2019? только на гарантированный коридор для всех бойцов Мариуполя!!!
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16.04.2022 21:41 Ответить
Меняем на Ленина
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16.04.2022 21:47 Ответить
а там його не посадять?))) там ще й завалити можуть)))
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16.04.2022 21:54 Ответить
Не люблю ображати тварин, бо люблю їх - котиків, собак, їжачків і коней. А тому назву цих двох (крім *****), про кого стаття - падлюки. І шановні панове журналісти перестаньте піарити цю гидоту. Вони не варті того, щоб про них навіть згадувати. Ну хіба що коли буде "Встати суд іде", а потім "Іменем України ........ довічне ув'язнення......оскарженню не підлягає."
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16.04.2022 21:55 Ответить
Тьху гидота яка. Клята потвора. Жертва пластики з МПЦ мозку.
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16.04.2022 21:57 Ответить
Треба щоб ця падла здохла за невідомих обставин
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16.04.2022 22:07 Ответить
Медведчук - враг государства Украина. Медведчук - главный апологет русского мира в Украине, экстремист, сепаратист, предатель и коллаборант. И если менять его, то только на что-то такое же ценное, например на "зеленый коридор" с гарантиями для всех пацанов в Мариуполе.
А раскукарекавшаяся Оксана из "паломницы" может стать "подельницей")
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16.04.2022 22:08 Ответить
Не може, а повинна стати, бо і на неї зареєстровані підприємств
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16.04.2022 22:53 Ответить
Обмінний курс 1 на 1000
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16.04.2022 22:20 Ответить
Причем мертвечука выдавать по частям
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16.04.2022 23:36 Ответить
"Жена декабриста", блин.))) Мне кажется она к мужу в застенок хочет.) За 2 минуты себе срок может наговорить.)))
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16.04.2022 22:24 Ответить
Ніколи не писав коментарів,але вчора додзвонився товариш з Маріуполя,поранений,і я бачу тільки один варіант- всі наші військові які знаходяться там-
на кума *****,інші варіанти не повинні розглядатись.
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16.04.2022 22:44 Ответить
Надувна кукла мертветчука, хто тебе питає? Він згоден, а хто його питає!!!
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16.04.2022 22:52 Ответить
Да.... У Зеленского требовала и чуть ли ни ногами на него топала , а к путину- прямо в глубоком реверансе, при єтом віразив глубокую ненависть к Украине..
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16.04.2022 22:54 Ответить
Курва дурна іди в бордель працювати. Там прибиральниць не вистачає.
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16.04.2022 23:14 Ответить
Оу, навіть дружина не вірить в справедливість судового процесу за участю Віктора Медведчука. Тобто суд над Стусом, в судовому процесу якого приймав участь Віктор Медведчук, по словам його дружини "не справедливий". Як і в інших судових процесах.
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16.04.2022 23:22 Ответить
Дружина медведчука так заметушилась, тому що віктор медведчук не довірив їй доступ до своїх рахунків. Але це не гроші медведчука, це російські гроші на створення п'ятої колони в Україні. Аналогічно фірташ під кремлівським керівництвом мав фактично безлімітний кредит в газпромбанку на скупівлю стратегічних українських підприємств.
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16.04.2022 23:51 Ответить
Хай бере кума і приїджає за чоловіком, а потім він їх виведе мінними полями.
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17.04.2022 00:17 Ответить
Еволюція паломниці

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17.04.2022 00:35 Ответить
Гроші розкрадав які йому давала москва , так що питання повернення до орди дуже спірне . Можливо якщо би був хтось другий на місці так би зробив більшк шкоди Україні
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17.04.2022 00:41 Ответить
Оксана Марченко задала новый тренд.

https://twitter.com/i/status/1515381800159358983
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17.04.2022 01:22 Ответить
Чи воно дурне? Його ж "утилізують" відразу.

"Витя, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст.....только "ПАКЕТ"
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17.04.2022 01:49 Ответить
Раньше я был о ней лучшего мнения. Но как только было затронуто "свое" так сразу и попрошайничать начала. А о бомбежках городов Украины НИ СЛОВА!!! Пусть идет вслед за русским кораблем (или как "истинная жена декабриста" в ссылку с мужем!!!).
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17.04.2022 02:08 Ответить
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