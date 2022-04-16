Главнокомандующий ВМС России Евменов встретился с моряками, которых выдают за остатки экипажа потопленного крейсера "Москва".. ВИДЕО
Пресс-служба минобороны РФ обнародовала информация о том, что главнокомандующий адмирал ВМФ России Николай Евменов и командование Черноморским флотом РФ провели встречу с экипажем утопленного ракетного крейсера "Москва" в Севастополе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское минобороны.
Отмечается, что адмирал Николай Евменов довел экипажу крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в военно-морском флоте.
Традиции гвардейского ракетного крейсера "Москва" будут бережно сохранены и продолжены, поскольку все это было принято в военно-морском флоте.
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Маємо повірити, що кацапський капітан пішов до кабзона, а решта біосміття вціліла?
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******. они уже на дне и кормят крабов
И будут слагать о нём песни, типа: "Враху не сдаётся наш гордый "мацква"...
Увековечивать память самотопов - одна из исторических скреп на орде.
Кстати, никакие турки официально, не сообщили, что кого-то вообще спасали.
Если бы спасли, то уже выложили бы сотни фоток.
Так, что 14-15 орков из присутствующих может быть с МАЦКВЫ, а остальные статисты.
Про это написано много книг.
И учебников.
Психиатрии.
щось сталося ?
(високоінтелектуальний референс для любителів військової історії )
Не, ну шо ни говори - ОТЛИЧНЕЙШАЯ ТРАДИЦИЯ, ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
А ті що в кепках - старпери, всі дуже серйозні, а перший у них зліва, набагато молодший, чогось либиться як дурник.
москву потопив борщ...
13 квітня, обід. Лаптєногі матроси хлєбают "щі" (борщ не вміють варити, бо кляті українці, зі слів захарової, не дали рецепту🤣). Чи то "щі" було скисше, чи яка холєра, але над вечір у всіх повздувало животи і почався тотальний пєрдьож. І треба ж було в цей момент комусь закурити....
Значит они так и не сделали выводов, что курить на палубе возле ракет опасно.
Даже если это действительно тот экипаж, то 3/5 отсутствуют.
"Как все-таки здорово русские моряки умели топить собственные корабли!
Нет, они замечательно умели делать все, что нужно, но это - они делали
особенно талантливо. Я не имею в виду то, как топили черноморский флот, ну,
с целью перегородить входы в.... Нет, нет. Я имею в виду.... Все было
здорово. Но либо разведка оплошала, либо телеграмма не дошла, либо забыли
предупредить, и крейсер, без сопровождения, попал в туман.... А там -
западня, в смысле вражеская эскадра. Кругом враги. А мы против всех. Всегда!
Одни. В западне! Против всех!"