Главнокомандующий ВМС России Евменов встретился с моряками, которых выдают за остатки экипажа потопленного крейсера "Москва".. ВИДЕО

Пресс-служба минобороны РФ обнародовала информация о том, что главнокомандующий адмирал ВМФ России Николай Евменов и командование Черноморским флотом РФ провели встречу с экипажем утопленного ракетного крейсера "Москва" в Севастополе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское минобороны.

Отмечается, что адмирал Николай Евменов довел экипажу крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в военно-морском флоте.

Традиции гвардейского ракетного крейсера "Москва" будут бережно сохранены и продолжены, поскольку все это было принято в военно-морском флоте.

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