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Главнокомандующий ВМС России Евменов встретился с моряками, которых выдают за остатки экипажа потопленного крейсера "Москва".. ВИДЕО

Пресс-служба минобороны РФ обнародовала информация о том, что главнокомандующий адмирал ВМФ России Николай Евменов и командование Черноморским флотом РФ провели встречу с экипажем утопленного ракетного крейсера "Москва" в Севастополе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское минобороны.

Отмечается, что адмирал Николай Евменов довел экипажу крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в военно-морском флоте.

Традиции гвардейского ракетного крейсера "Москва" будут бережно сохранены и продолжены, поскольку все это было принято в военно-морском флоте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала войны в Украине от действий оккупантов погиб 21 журналист

ВМФ РФ (180) крейсер (98) город Севастополь (1760) Черноморский флот РФ (1560)


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Топ комментарии
+99
Этих уже готовят ко дну. Это правильно, традиции надо соблюдать.
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16.04.2022 20:51
+58
Бычки выглядывают с моря👍❗Радуются, что традиции сохранятся👍
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16.04.2022 20:54
+52
шось їх забагато в шерензі
це з лави запасних виставили як у футболі?
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16.04.2022 20:51
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Щось вони виглядають надто свіженькими після плавання і забагато їх як для 50 штук.
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16.04.2022 21:01 Ответить
Перепошую, а адмірал дійсно Микола? Чи може Ніколай?
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16.04.2022 21:01 Ответить
Замість Києва на дно впадла Москва. Отожбо! Черговий дзвіночок та щирий натяк для шизоїда кремлівського.
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16.04.2022 21:02 Ответить
а чо они молчат, залишкі єкіпажа ідут на концерт к кобзону
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16.04.2022 21:02 Ответить
Ви тільки задумайтеся: це корито, яким пропаганда лякала весь світ, пішло на дно... ні, не в бою з кораблями НАТО...ні, не в бою з в два, в три ( та що там - в десять) разів переважаючими силами противника, а всього лише тоді, коли українці всього лише один раз "відмахнулись" у відповідь! В що, по моєму непогана традиція. Давайте так і далі.
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16.04.2022 21:02 Ответить
Вроде турецкое судно спасало остатки экипажа после получения сигнала SOS. Не знаю распространяется ли этот сигнал на военных преступников при спасении.
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16.04.2022 21:03 Ответить
Та ніби ж пишуть, що турки спростували це.
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17.04.2022 00:12 Ответить
esti ssylka na kakoe to SMI?
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17.04.2022 00:37 Ответить
Ти диви, скільки нагнали мордяк. І жодного із опіками.

Маємо повірити, що кацапський капітан пішов до кабзона, а решта біосміття вціліла?
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16.04.2022 21:03 Ответить
Непогана традиція - йти на дно!! Не переставай , москалі!
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16.04.2022 21:04 Ответить
Звук на видео появляется только в конце, когда в кадре остается один Евменов
-----
******. они уже на дне и кормят крабов
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16.04.2022 21:04 Ответить
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16.04.2022 21:05 Ответить
Традиції отримання пізди від українців повинні бути збережені.
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16.04.2022 21:07 Ответить
традиции это хорошо...., предлагаю распределить выживших равномерно между разными кораблями...
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16.04.2022 21:08 Ответить
Жаль не все гниды утонули,бычки на диете пока
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16.04.2022 21:09 Ответить
Кацапи, зберігайте традиції! Дохніть тисячами на нашій землі і корміть крабів у нашому морі! Не зупиняйтесь! Вас взагалі не повинно бути.
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16.04.2022 21:11 Ответить
"Традиции гвардейского ракетного крейсера "Москва" будут бережно сохранены и продолжены, поскольку все это было принято в военно-морском флоте".

И будут слагать о нём песни, типа: "Враху не сдаётся наш гордый "мацква"...
Увековечивать память самотопов - одна из исторических скреп на орде.
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16.04.2022 21:13 Ответить
А це точно команда мацкви?
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16.04.2022 21:14 Ответить
Більше схожі на новобранців або курсантів першого курсу. І немає старшин, а їх повинно бути відсотків 30.
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16.04.2022 21:50 Ответить
Головне шо поголилися усі і веселі
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16.04.2022 22:52 Ответить
Команда мацквы сейчас выглядит примерно так:
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16.04.2022 23:04 Ответить
Увесь екіпаж "москви'' проклятий Нептуном за плюндрування святого місця на о. Зміїний. Якщо перейдуть на інші корита тим коритам прийде пи*да!
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16.04.2022 21:16 Ответить
Нагнали моряков с других кораблей, чтобы общество не осознало масштаб потерь . . .
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16.04.2022 21:17 Ответить
Це добре. Маштаб має бути загадкою.
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16.04.2022 22:54 Ответить
Типичная для ********** МАССОВКА.
Кстати, никакие турки официально, не сообщили, что кого-то вообще спасали.
Если бы спасли, то уже выложили бы сотни фоток.
Так, что 14-15 орков из присутствующих может быть с МАЦКВЫ, а остальные статисты.
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16.04.2022 21:18 Ответить
Не обязательно, вряд ли весь списочный состав этой лоханки был на борту во время взрывов. Всегда найдутся какие-то больные, отпускные, командировочные и т. п. , которых могли добавить для шоу-построения к уцелевшим 14-ти.
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16.04.2022 21:37 Ответить
Те что спаслись сейчас наверняка или в больничке или отстранены от службы на период следствия. Никто их через 2 дня после спасения не будет гнать на плац ради картинки для тв. Кацапы как обычно согнали массовку да и все.
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17.04.2022 00:15 Ответить
Надо отдать должное, это корыто кацапы пытались тушить. Но при очередном взрыве пострадало и судно, участвующее в пожаротушении. После этого попытки прекратили. Утонула так утонула
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16.04.2022 23:13 Ответить
Как по Станиславскому ,не верю ,шото их сильно много на плацу , и морды не обожженные . Карл, это как , после пожара и взрыва БК . Опять ****** с три короба
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16.04.2022 21:19 Ответить
Это могут быть моряки, которых не было на борту корабля на момент крушения по разным причинам.
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16.04.2022 23:01 Ответить
Ну, при всем мастерстве оператора, на видео человек 50 стоит, 25Х2, а еще больше чем 450 похоже передают традиции на дне моря.
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16.04.2022 21:19 Ответить
Ну для збереження традицій необхідно дерев'яний макет побудувати і на ньому ці традиції зберігати.
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16.04.2022 21:20 Ответить
Показуха с целью показать обществу что все моряки живы. Это пропаганда для пипла который завтра будет визжать что все моряки живы, здоровы и.т.д, и.т.п
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16.04.2022 21:21 Ответить
Те что в пилотках явно курсанты никакого отношения к утопшему кораблю не имет. Тупо лыбятся и хихикают как школьники, которым скучно на школьной линейке.
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16.04.2022 21:23 Ответить
Задрот должен был, за питерские преступные делишки, этими генералами и адмиралами посажен ещё в 2000 году, не в президентское кресло, а на электрический стул. Сегодня он превратил их в пушечное мясо и они покорно идут в мясорубку. Отказываюсь понимать!
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16.04.2022 21:24 Ответить
Если вам это не понятно, значит с вами всё в порядке.
Про это написано много книг.
И учебников.
Психиатрии.
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17.04.2022 06:57 Ответить
а чого вони в чорному?
щось сталося ?
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16.04.2022 21:26 Ответить
То всьо цигарковий дим їх закоптив )
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16.04.2022 21:32 Ответить
Скоріше всього, це і справді команда крейсера, але це старе відео, ще до його перетворення в підводний човен. Подивіться відео - не один з тих, хто стоїть у строю, стоять і сміються. Як мають себе вести моряки, що проїбали корабель - ну звичайно, стояти з гарним настроєм і сміятися...
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16.04.2022 21:27 Ответить
Оті що в пілотках то курсанти яких привели "переймати традиції" йти на дно. Ведуть себе як школярі, яким скучно на шкільній лінійці.
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16.04.2022 21:46 Ответить
якось їх забагато в шерензі , як для 14 штук
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16.04.2022 21:27 Ответить
Тільки тупі кацапоорки в це повірять. Як і в те що турки через міни і військові корита кацапів та шторм,незважаючи ні на що мчали до палаючого ******* де детонують ********** рятувати бурятських мальчікав)))
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16.04.2022 21:31 Ответить
Щось малувато їх. Тонка чорна лінія.
(високоінтелектуальний референс для любителів військової історії )
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16.04.2022 21:43 Ответить
Че то они очень веселые для трупаков
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16.04.2022 21:43 Ответить
скорбящий экипаж из ржущих мичманов и матросов
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16.04.2022 21:45 Ответить
Эх, жаль, ракет пожалели для остальных корыт... Надо было топить сразу те, что оставались в севастополе а также, что приплыли вылавливать корм для бычков. Вот это было бы эпичное побоище!
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16.04.2022 21:50 Ответить
Цікаво, в чому полягають згадані традиції? Напасти без оголошення війни, здалеку обстрілювати мирні міста, бути посланим на *** та безславно піти на дно (два останні пункти - ганьба на 100 років вперед)?
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16.04.2022 21:53 Ответить
Все такие красивые. Никто не боролся за живучесть, не видно раненых, обожжённых, травмированных. Как будто боекомплект и не детонировал там. И поэтому кажется что это обычный ватный пи..дёжь.
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16.04.2022 21:57 Ответить
.
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16.04.2022 21:59 Ответить
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16.04.2022 22:00 Ответить
Топиться нахер вместе с кораблём почти полным составом?
Не, ну шо ни говори - ОТЛИЧНЕЙШАЯ ТРАДИЦИЯ, ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
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16.04.2022 22:01 Ответить
Оті що в пілотках, то курсанти яких привели "переймати традиції" йти на дно. Ведуть себе як школярі, яким нудно на шкільній лінійці. Розмовляють, сміються.

А ті що в кепках - старпери, всі дуже серйозні, а перший у них зліва, набагато молодший, чогось либиться як дурник.
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16.04.2022 22:03 Ответить
Откуда привезли цих долбойобів вони хть в курсах що вони моряки
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16.04.2022 22:07 Ответить
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16.04.2022 22:10 Ответить
В сети появилось фото, как байрактар успешно перевел внимание орков на ракетный крейсер «Москва».
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16.04.2022 22:14 Ответить
Трохи конспірології-
москву потопив борщ...
13 квітня, обід. Лаптєногі матроси хлєбают "щі" (борщ не вміють варити, бо кляті українці, зі слів захарової, не дали рецепту🤣). Чи то "щі" було скисше, чи яка холєра, але над вечір у всіх повздувало животи і почався тотальний пєрдьож. І треба ж було в цей момент комусь закурити....
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16.04.2022 22:25 Ответить
"Традиции будут бережно сохранены и продолжены".
Значит они так и не сделали выводов, что курить на палубе возле ракет опасно.
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16.04.2022 22:25 Ответить
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16.04.2022 22:37 Ответить
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16.04.2022 23:16 Ответить
Максимум 200 их там, но вообще-то меньше. Офицеров и контрактников я насчитал 82, срочников примерно столько же, может человек на 20-30 больше.
Даже если это действительно тот экипаж, то 3/5 отсутствуют.
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16.04.2022 23:00 Ответить
Там один даже открыто ржет, понимая весь абсурд ситуации 😆
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16.04.2022 23:16 Ответить
Появилось версия что видео старое, еще когда экипаж топтал землю, опознали утопленника - командира судна
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17.04.2022 00:41 Ответить
Какое дешевое и циничное шапито, это просто п…ц
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17.04.2022 00:51 Ответить
Не дешёвое, а бюджетное.
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17.04.2022 13:15 Ответить
Эх морячки, сероводородники!!!!!
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17.04.2022 00:59 Ответить
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17.04.2022 03:06 Ответить
Гришковца не вспоминали?

"Как все-таки здорово русские моряки умели топить собственные корабли!
Нет, они замечательно умели делать все, что нужно, но это - они делали
особенно талантливо. Я не имею в виду то, как топили черноморский флот, ну,
с целью перегородить входы в.... Нет, нет. Я имею в виду.... Все было
здорово. Но либо разведка оплошала, либо телеграмма не дошла, либо забыли
предупредить, и крейсер, без сопровождения, попал в туман.... А там -
западня, в смысле вражеская эскадра. Кругом враги. А мы против всех. Всегда!
Одни. В западне! Против всех!"
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17.04.2022 06:53 Ответить
Крейсер утонул, а традиции остались плавать. Ковшиком соберут и бережно сохранят
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17.04.2022 07:40 Ответить
А где капитан? Ну да, ну да, только капитан погиб...
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17.04.2022 09:51 Ответить
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