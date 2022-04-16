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"Что им сделал этот 12-летний мальчик?": Медики спасают раненых в результате обстрела Харькова российскими оккупантами. ВИДЕО

Ночью и утром 16 апреля Россия снова обстреляла ракетами Харьков. Удар был нанесен по уличному рынку, два человека погибли, 32 ранены.

Об этом идет речь в сюжете "Настоящего времени", информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ":Российские оккупанты снова обстреляли Харьков, один человек погиб, двое ранены, - Терехов

обстрел (27275) Харьков (7503)


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Топ комментарии
+27
Мрію, щоб все це прийшло у КОЖНЕ мацкаляче селище, помножене на сто разів
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16.04.2022 21:27
+16
великодня марка з Канади

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16.04.2022 21:30
+14
Подобные вопросы-просто сотрясание воздуха. А что такого гитлеровцам сделали миллионы тех,кого в Освенциме отправили в крематорий? Давно пора осознать факт,что на Украину напал нацизм в самых гнусных его проявлениях. Рашизм.
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16.04.2022 21:32
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Він їм заважає жити.
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16.04.2022 21:26 Ответить
Мрію, щоб все це прийшло у КОЖНЕ мацкаляче селище, помножене на сто разів
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16.04.2022 21:27 Ответить
великодня марка з Канади

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16.04.2022 21:30 Ответить
На превеликий жаль , в Україні нема такої кількості автоматичних гвінтівок М-16 , які неможливо ні з чим переплутати (особливо для того , хто надцять років її тримав у руках) .
Але в Канаді цього не знають .
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16.04.2022 21:59 Ответить
Где купить марку?
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16.04.2022 22:18 Ответить
я з Харкова,виникає питання де ППО? Розумію вчора градами накрили мій ХТЗ.Але сьогодні це ракета? ППо взагалі немає? Все кругом Києва зібрано?
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16.04.2022 21:31 Ответить
Його давно в Харкові немає
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16.04.2022 21:34 Ответить
ты харьковчанин...?
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16.04.2022 22:20 Ответить
Не зібрано, а закуплено і поставлено вашим "баригою"
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16.04.2022 21:56 Ответить
а шо їм зробила Україна? - та нічого...
кацапня просто любить вбивати.
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16.04.2022 21:31 Ответить
РФ - страна выродков. 2 фото - о двух разных мирах. О мире адекватного и сочувствующего человека и о мире мразей и убийц!"
На первом снимке - волонтер, участвующий в эксгумации тел из братской могилы в Буче, где произошли массовые убийства, от которых содрогнулся весь мир. Его лицо выражает весь ужас увиденного.
На второй фотографии - футболки, которые продаются в Российской Федерации. На них присутствует надпись "РеZня в Буче. Можем поVторить".
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16.04.2022 21:32 Ответить
20тыс.кацапских трупов. Так кто кого режет, интересно? Полностью обезумевшие племя тварей🤦
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16.04.2022 21:35 Ответить
Ну якби у нас в Маріуполі тільки 20 тисяч вбитих цивільних...
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16.04.2022 21:56 Ответить
свиноцабаки мастера воевать против мирных...
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16.04.2022 22:49 Ответить
Подобные вопросы-просто сотрясание воздуха. А что такого гитлеровцам сделали миллионы тех,кого в Освенциме отправили в крематорий? Давно пора осознать факт,что на Украину напал нацизм в самых гнусных его проявлениях. Рашизм.
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16.04.2022 21:32 Ответить
Это силовое принуждение любить русских нацистов. Психологическое оружие. Вместо любви оккупант должен быть уничтожен, а нация русские должна прекратить свое существование как нация нацистов и фашистов в одном лице. Это будет самый адекватный ответ украинцев и всего мирового сообщества. Не уничтожить рашку, а уничтожить именно русских и не обязательно их уничтожать физически - мир должен просто не воспринимать нацию русских как таковую.
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16.04.2022 21:32 Ответить
Никакой нации русских и не существует. Ну кроме политической нации, придуманой роспропагандой. Почитайте википедию. Под определение русских попадают потомки славян на европейской части рф. Это от силы 10% населения рахи. При чем тут уральцы, сибиряки, татары и прочие буряты вообще не понятно.
И мое мнение, это их и бесит, они видят, что все другие народы имеют свои национальные государства, а они ненавидят друг друга и живут как пауки в банке (пример чеченцы и россияне).
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17.04.2022 07:30 Ответить
русские = нацисты. Это не нация, это принадлежность огромной группы лиц к нацистским традициям. Эта нация должна быть запрещенной во всем мире как и Игил
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16.04.2022 21:34 Ответить
что сделал мальчик? он имел наглость родится украинцем...
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16.04.2022 21:35 Ответить
важливо. Италия та Румуния закрили свои порти для суден повязаних з москалями.
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16.04.2022 21:41 Ответить
Типове питанння в Харкові для тих , хто там надцять років голосував за Ригоблювотину, а потім за Жопу й різних шаріїв ... а 24 лютого просинувся в іншій реалії !

Кияни , галичани , усе Правобережжя таких риторичних питань вже давно не задають ...
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16.04.2022 22:03 Ответить
Да ничего никто им не сделал. Это просто племя конченных, озверевших выродков, не имеющих никакого права на существование на этой планете ...
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16.04.2022 22:26 Ответить
 
 