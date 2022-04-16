"Что им сделал этот 12-летний мальчик?": Медики спасают раненых в результате обстрела Харькова российскими оккупантами. ВИДЕО
Ночью и утром 16 апреля Россия снова обстреляла ракетами Харьков. Удар был нанесен по уличному рынку, два человека погибли, 32 ранены.
Об этом идет речь в сюжете "Настоящего времени", информирует Цензор.НЕТ.
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+27 Денис Коновалов #376331
показать весь комментарий16.04.2022 21:27
+16 olele
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+14 Garry Grant
показать весь комментарий16.04.2022 21:32
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Але в Канаді цього не знають .
кацапня просто любить вбивати.
На первом снимке - волонтер, участвующий в эксгумации тел из братской могилы в Буче, где произошли массовые убийства, от которых содрогнулся весь мир. Его лицо выражает весь ужас увиденного.
На второй фотографии - футболки, которые продаются в Российской Федерации. На них присутствует надпись "РеZня в Буче. Можем поVторить".
И мое мнение, это их и бесит, они видят, что все другие народы имеют свои национальные государства, а они ненавидят друг друга и живут как пауки в банке (пример чеченцы и россияне).
Кияни , галичани , усе Правобережжя таких риторичних питань вже давно не задають ...