"Что им сделал этот 12-летний мальчик?": Медики спасают раненых в результате обстрела Харькова российскими оккупантами. ВИДЕО

Ночью и утром 16 апреля Россия снова обстреляла ракетами Харьков. Удар был нанесен по уличному рынку, два человека погибли, 32 ранены.

Об этом идет речь в сюжете "Настоящего времени", информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ":Российские оккупанты снова обстреляли Харьков, один человек погиб, двое ранены, - Терехов