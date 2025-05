Иди домой и жди приглашения на бесплатную поездку в Гаагу, - Резников обратился к российским оккупантам. ВИДЕО

Министр обороны Алексей Резников обратился к российским оккупантам и посоветовал им возвращаться домой.

Об этом глава Минобороны сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Свое заявление министр сопроводил видеорядом на тему крейсера "Москва".

"Иди за москвой... или будь умным и иди домой. И жди приглашения на бесплатную поездку в Гаагу. Это возможность - сейчас или никогда, которая бывает раз в жизни. Будь умным – иди домой", - написал Резников.

Follow the moskva... or be smart and go home. And wait for an invitation for a free trip to the Hague.



It is a now-or-never, once-in-a-lifetime opportunity. Don't miss it.



Be smart - go home.



