Иди домой и жди приглашения на бесплатную поездку в Гаагу, - Резников обратился к российским оккупантам. ВИДЕО
Министр обороны Алексей Резников обратился к российским оккупантам и посоветовал им возвращаться домой.
Об этом глава Минобороны сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Свое заявление министр сопроводил видеорядом на тему крейсера "Москва".
"Иди за москвой... или будь умным и иди домой. И жди приглашения на бесплатную поездку в Гаагу. Это возможность - сейчас или никогда, которая бывает раз в жизни. Будь умным – иди домой", - написал Резников.
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Follow the moskva... or be smart and go home. And wait for an invitation for a free trip to the Hague.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 16, 2022
It is a now-or-never, once-in-a-lifetime opportunity. Don't miss it.
Be smart - go home.
Music by @scorpions pic.twitter.com/X5iCm2XfAt
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орки, які не вірять в Бога
в правду
в людяність.
в цінності.
але свято вірять в *****
Вас, нас, не зрозуміють як що навіть і почують.
У Фінляндії невідомі активісти записали відповідь на відео, зняте в Росії, про нібито пересування воєнної техніки під фінським кордоном.
https://t.me/informnapalm/7253
Фіни на відео зняли колону з п'яти тракторів, які їдуть у напрямку Санкт-Петербурга.
Оператор наприкінці бере у кадр та наближує дорожній знак, на якому можна бачити відстань до Петербурга та до прикордонного пункту пропуску Ваалімаа.
"Тракторні війська України вже стали всесвітнім брендом. Фінляндія ще не вступила в НАТО, але вже взяла на озброєння український досвід", - написали під відео.
Россияне тогда упустили шанс быть свободными, выбрали рабство. Украинцы никогда не будут рабами, никогда не простят русским Бучу, Краматорск, Мариуполь.