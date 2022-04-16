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Иди домой и жди приглашения на бесплатную поездку в Гаагу, - Резников обратился к российским оккупантам. ВИДЕО

Министр обороны Алексей Резников обратился к российским оккупантам и посоветовал им возвращаться домой.

Об этом глава Минобороны сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Свое заявление министр сопроводил видеорядом на тему крейсера "Москва".

"Иди за москвой... или будь умным и иди домой. И жди приглашения на бесплатную поездку в Гаагу. Это возможность - сейчас или никогда, которая бывает раз в жизни. Будь умным – иди домой", - написал Резников.

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Follow the moskva... or be smart and go home. And wait for an invitation for a free trip to the Hague.

It is a now-or-never, once-in-a-lifetime opportunity. Don't miss it.

Be smart - go home.

Music by @scorpions pic.twitter.com/X5iCm2XfAt

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 16, 2022

Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+12
Моё поколение помнит эту песню как символ распада СССР, символ, как нам тогда казалось, свободы. Помним "игровые автоматы по 15 копеек" той эпохи тоже.
Россияне тогда упустили шанс быть свободными, выбрали рабство. Украинцы никогда не будут рабами, никогда не простят русским Бучу, Краматорск, Мариуполь.
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16.04.2022 23:03
+11

У Фінляндії невідомі активісти записали відповідь на відео, зняте в Росії, про нібито пересування воєнної техніки під фінським кордоном.

https://t.me/informnapalm/7253

Фіни на відео зняли колону з п'яти тракторів, які їдуть у напрямку Санкт-Петербурга.
Оператор наприкінці бере у кадр та наближує дорожній знак, на якому можна бачити відстань до Петербурга та до прикордонного пункту пропуску Ваалімаа.

"Тракторні війська України вже стали всесвітнім брендом. Фінляндія ще не вступила в НАТО, але вже взяла на озброєння український досвід", - написали під відео.
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16.04.2022 22:58
+10
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16.04.2022 22:58
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Правила форума Совет форумчан
непогано сказано.
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16.04.2022 22:55 Ответить
Але навряд чи дєрєвєнскіє орки володіють піндосським нарєчієм...
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16.04.2022 23:46 Ответить
пане Резніков.
орки, які не вірять в Бога
в правду
в людяність.
в цінності.
але свято вірять в *****
Вас, нас, не зрозуміють як що навіть і почують.
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16.04.2022 22:56 Ответить
покажите кацапам какие тюремные камеры в Европе а лучше в Норвегии там и любимые деликатесы русских - унитазы есть и спортзал и плазменный телевизор с интернетом и ipad - такого вы за всю свою бомжацкую жизнь не увидите так что - русиш зольдатен стафайся !
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17.04.2022 01:58 Ответить
Для рузге солдат Гаага - это возможность свалить из убогой свинособакии в цивилизацию. В нидерландской тюрьме лучше чем в Алейске и прочих дыр рф, откуда родом рашкинские солдаты.
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16.04.2022 22:58 Ответить
А компот , то есть парад ? Из гробов
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16.04.2022 22:58 Ответить
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16.04.2022 22:58 Ответить

У Фінляндії невідомі активісти записали відповідь на відео, зняте в Росії, про нібито пересування воєнної техніки під фінським кордоном.

https://t.me/informnapalm/7253

Фіни на відео зняли колону з п'яти тракторів, які їдуть у напрямку Санкт-Петербурга.
Оператор наприкінці бере у кадр та наближує дорожній знак, на якому можна бачити відстань до Петербурга та до прикордонного пункту пропуску Ваалімаа.

"Тракторні війська України вже стали всесвітнім брендом. Фінляндія ще не вступила в НАТО, але вже взяла на озброєння український досвід", - написали під відео.
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16.04.2022 22:58 Ответить
Моё поколение помнит эту песню как символ распада СССР, символ, как нам тогда казалось, свободы. Помним "игровые автоматы по 15 копеек" той эпохи тоже.
Россияне тогда упустили шанс быть свободными, выбрали рабство. Украинцы никогда не будут рабами, никогда не простят русским Бучу, Краматорск, Мариуполь.
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16.04.2022 23:03 Ответить
Согласен полностью ….
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16.04.2022 23:19 Ответить
Хм...тебя не слышно было пару недель! Ты где был?
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16.04.2022 23:12 Ответить
Резников, к чему эти понты..!? Ты к кацапской быдломассе обращаешься на английском ?
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16.04.2022 23:43 Ответить
Тут розрахунок на більш навчених орків. Типу якщо знає англ мову то знає про Гаагу
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17.04.2022 05:38 Ответить
Резніков явно не у захопленні від перебуванні в групі договорняків з бгятьямі, і намагається наговорити, щоб свинособаки вимагали його виключення
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17.04.2022 12:12 Ответить
 
 