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"Армия выполнила свои задачи! Хватит!": Российские пропагандисты начинают продвигать тезисы об окончании войны. ВИДЕО

Кремлевские пропагандисты пробуют списать поражение армии РФ на то, что "население более продвинуто в обращении с оружием".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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пропаганда (3680) россия (95638)


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Топ комментарии
+88
получили по рогам. олени ***.
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16.04.2022 22:58
+87
В них немає мозгов.
Це методичка, яку спускають згори.
І це дуже добре, але розслаблятися не потрібно...
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16.04.2022 23:05
+81
Вот куда фсб смотрит? Собрались в студии у соловьиного помета нац.предатели, понимаш! Всех арестовать немедленно!
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16.04.2022 23:00
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"Бензоколонка" починає здихати)))
Це перші ефірні "мыПобедили"
Далі буде...)))
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17.04.2022 02:05 Ответить
Путин поставил задачу: зрелищно получить пихвулей и отползти.
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17.04.2022 03:49 Ответить
"героически" сливаются вслед за кораблем
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17.04.2022 07:27 Ответить
ВСЕ ЯСНО - ЗАКОНЧИЛОСЬ ПУШЕЧНОЕ МЯСО! ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!
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17.04.2022 08:06 Ответить
Я бы не расслаблялся.Путиноиды любят поиграть в свои дебильные игры
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17.04.2022 08:25 Ответить
тупые пропагандисты с промытыми мозгами нажрались путинской блевотины уже и незнают что с ними происходи
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17.04.2022 08:40 Ответить
на 43-й день 1+1 решили снять сюжет о бронетанковом заводе в Киеве, после чего туда прилетели ракеты русни, в результате обстрела здание было разрушено, есть жертвы.
Почему разрешили снимать там, и делать такие сюжеты - непонятно.
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17.04.2022 08:46 Ответить
Так ведь Коломойский - патриот.
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17.04.2022 10:35 Ответить
расслабляться рано.враг готовит новый удар по УКРАИНЕ.
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17.04.2022 11:51 Ответить
Постепенно будут сдавать назад.
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17.04.2022 16:47 Ответить
Ну если заданием было усраться, то тогда армия таки решила задачи
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17.04.2022 21:14 Ответить
Мрази ************!! Гвозди им во все места,особенно в языки! Тьфу на них!!
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17.04.2022 21:54 Ответить
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