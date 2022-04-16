"Армия выполнила свои задачи! Хватит!": Российские пропагандисты начинают продвигать тезисы об окончании войны. ВИДЕО
Кремлевские пропагандисты пробуют списать поражение армии РФ на то, что "население более продвинуто в обращении с оружием".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Це перші ефірні "мыПобедили"
Далі буде...)))
Почему разрешили снимать там, и делать такие сюжеты - непонятно.