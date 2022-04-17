В Мариуполе от рук российских оккупантов погибла военный медик Елена Кушнир, ранее пытавшаяся привлечь внимание мира к катастрофе в городе. ВИДЕО
В Мариуполе погибла медик Национальной гвардии старший сержант Елена Кушнир, которая оставалась в городе спасать военных и гражданских.
Об этом в Facebook сообщила Татьяна Даниленко, передает Цензор.НЕТ.
"Раньше ей удалось эвакуировать из города маленького сына, а в первые дни войны она потеряла любимого человека. В марте Елена Кушнир записала видео, чтобы привлечь внимание мира к гуманитарной катастрофе в Мариуполе.
По моей информации, в окруженном Мариуполе остается не менее ста женщин-военнослужащих. Без доступа к элементарной гигиене и воде", - отметила она.
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+49 Вася Шевченко #371210
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Не треба повторювати цю плисняву х..ню.
Розмінований перешийок ! По всьому півдню зірвана тероборона !
орки без жодного вистрілу зайняли весь південь і оточили Маріуполь !
Нам потрібна наступальна зброя для деблокади, німці мали дати танки .
Після того як зелена шмаркля наплювала на Штанмаєра, ніяких танків не буде !
А на банковій і далі сидять дєрьмаки, татарови А москальські попи моляться Богу у серці України.
Це повний пиз...ець !
Боже Боже...прийми світлу Душу...
народ должен узнать о наших потерях , ужаснуться , и отомстить
Было бы их столько ,уже давно от Мариуполя луггандонскую нечисть загнали бы в пушку.
А так 1500 -2000 человек держат уже 50 дней оборону (при том и дезертиров и малодушных тоже никто не отменял-некто уже 2 раз в плен сдался)
Почему Порошенко подписал идиотское соглашение в Минске?
Чтобы спасти хотя бы остатки армии
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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Люди, котрим це подобається
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