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Новости Видео Война
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В Мариуполе от рук российских оккупантов погибла военный медик Елена Кушнир, ранее пытавшаяся привлечь внимание мира к катастрофе в городе. ВИДЕО

В Мариуполе погибла медик Национальной гвардии старший сержант Елена Кушнир, которая оставалась в городе спасать военных и гражданских.

Об этом в Facebook сообщила Татьяна Даниленко, передает Цензор.НЕТ.

"Раньше ей удалось эвакуировать из города маленького сына, а в первые дни войны она потеряла любимого человека. В марте Елена Кушнир записала видео, чтобы привлечь внимание мира к гуманитарной катастрофе в Мариуполе.

По моей информации, в окруженном Мариуполе остается не менее ста женщин-военнослужащих. Без доступа к элементарной гигиене и воде", - отметила она.

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потери (4397)


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Топ комментарии
+49


Боже Боже...прийми світлу Душу...
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16.04.2022 23:54
+42
Вернуть Украине Азов !!!

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16.04.2022 23:51
+36
Всім народом будемо просити пробачення, що не змогли вберегти... а вони собою там нас закривають... собою жертвують... ці найкращі жінки і чоловіки, цвіт нації...
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16.04.2022 23:55
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Правила форума Совет форумчан
Вернуть Украине Азов !!!

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16.04.2022 23:51 Ответить
World must help to safe people of Mariuple...
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16.04.2022 23:52 Ответить
world can't. the only way is to bomb russia to the core... other leverage don't work
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16.04.2022 23:53 Ответить
The right way is to supply AFU with effective weaponry to smash the occupants and wipe out of Ukraine
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17.04.2022 01:11 Ответить
Good. But sky note close.
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16.04.2022 23:57 Ответить
Достатньо про це
Не треба повторювати цю плисняву х..ню.
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17.04.2022 02:28 Ответить
Як взагалі переглядати це відео((і знати що нічого не зробили для деблокади. Або й робили але недостатньо.
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16.04.2022 23:53 Ответить
ця
Розмінований перешийок ! По всьому півдню зірвана тероборона !
орки без жодного вистрілу зайняли весь південь і оточили Маріуполь !
Нам потрібна наступальна зброя для деблокади, німці мали дати танки .
Після того як зелена шмаркля наплювала на Штанмаєра, ніяких танків не буде !
А на банковій і далі сидять дєрьмаки, татарови А москальські попи моляться Богу у серці України.
Це повний пиз...ець !
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17.04.2022 09:21 Ответить
Они будут отомщены...
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16.04.2022 23:53 Ответить


Боже Боже...прийми світлу Душу...
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16.04.2022 23:54 Ответить
Всім народом будемо просити пробачення, що не змогли вберегти... а вони собою там нас закривають... собою жертвують... ці найкращі жінки і чоловіки, цвіт нації...
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16.04.2022 23:55 Ответить
Дуже боляче від таких втрат ....😪😪😪
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16.04.2022 23:59 Ответить
Вже немає сил від таких новин.. Як вже задовбало те, що з наших воїнів роблять смертників..
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17.04.2022 00:00 Ответить
Что ты предлагаешь?
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17.04.2022 00:14 Ответить
Заткнутися декому
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17.04.2022 01:59 Ответить
как не ужасно осознавать , но в сказки про 3000 погибших наших солдат надо перестать верить
народ должен узнать о наших потерях , ужаснуться , и отомстить
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17.04.2022 01:44 Ответить
Вы ещё на кацапских сайтах гляньте-они пишут ,что в Мариуполе от 10 до 15 тысяч "нациков с Азова".
Было бы их столько ,уже давно от Мариуполя луггандонскую нечисть загнали бы в пушку.
А так 1500 -2000 человек держат уже 50 дней оборону (при том и дезертиров и малодушных тоже никто не отменял-некто уже 2 раз в плен сдался)
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17.04.2022 10:29 Ответить
*****, как там, не распугивайте нам инвесторов, да?
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17.04.2022 00:02 Ответить
Старания Арестовича вылизать зал Зеленскому до кровавых мозолей, выдавая себя за чудоэксперта не спасет, ни первого, ни второго! Как сказал человек из... "Положительные действия Зеленского во время войны лишь спасут его от пожизненного заключения..."
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17.04.2022 00:04 Ответить
максимум що тільки пожиттєеве його і врятує...
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17.04.2022 00:09 Ответить
Не воняй тут. Вонять нужно было раньше когда власть 8 лет просирала миллиарды на популистические программы вместо вкладывать в оборону. Когда власть выбрасывала петиции от народа с законами о оружии и самообороне. Теперь остается воевать тем что имеем и то что нам дают. Можно конечно сдаться и сдать врагу наши города без боя. Только я очень сомневаюсь что в окупации и концентрационных лагерях и пыточных камерах НКВД жизнь будет лучше
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17.04.2022 00:26 Ответить
Кретин? Что именно при Порохе просыралось на популизм и в каком кол-ве? Иди *****!
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17.04.2022 00:38 Ответить
Иди нах. ты. Ты забыло сколько миллиардов шли на зеленые тарифы, на дороги и мосты в ОРДЛО и окупированный крым, на курочек Косюка и тд. А сколько Пороха просили закрыть границы с Рашкой и разорвать отношения и ввести визовый режим. Ты представляешь сколько погибло людей от рук росийских диверсантов и снайперов которые заехали в Украину за ети годы и стреляли в спину нашим на блокпостах. Или сколько просили не обустраивать комфортные условия для тамженашихлюдей в Чонгаре и тд, а взорвать мосты и перекопать дороги а также перерыть канал выше по течению чтобы кацапоиды забыли о нем. А не как теперь кацапоиды с помощью нашего канала теперь орошают и засевают поля в крыму и будут требовать от ООН разблокировать торговлю с крымом якобы чтобы поставлять зерно в голодающие страны
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17.04.2022 01:45 Ответить
не смешите народ... кто мешал в 2014 году закрыть границы, не впускать диверсантов, деоккупировать Донбасс. Не было оружия? Не было армии? А может наконец-то нужно признать, что не было приказа.
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17.04.2022 01:59 Ответить
Фактически не было оружия и толком армии не было
Почему Порошенко подписал идиотское соглашение в Минске?
Чтобы спасти хотя бы остатки армии
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17.04.2022 16:47 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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17.04.2022 00:13 Ответить
Кацапам горіти в пеклі...
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17.04.2022 00:15 Ответить
після таких новин потрібен час бо очі вже нічого не бачять....
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17.04.2022 00:17 Ответить
Яка кричуща правда! Порівняйте з роліками різних люськів, віслюків, кімів... хтось піариться, а справжні Герої волають ... і толку від гасла "Героям Слава", коли по факту суспільство славить цирачів.
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17.04.2022 00:20 Ответить
Вічна пам"ять...
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17.04.2022 00:25 Ответить
що за гниди, котрим такi страшнi новини подобаються?

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Люди, котрим це подобається









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17.04.2022 00:40 Ответить
Русня яка тут ошивається
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17.04.2022 01:05 Ответить
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17.04.2022 00:41 Ответить
Без слов. Они закончились, осталась кровь.
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17.04.2022 02:31 Ответить
ЭТО МАССОНЫ !!!???
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17.04.2022 03:16 Ответить
Дитина... Вона була така молода... Боже прийми її світлу душу.

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17.04.2022 03:26 Ответить
Як шкода наших людей.
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17.04.2022 04:34 Ответить
Смерть рашистам! Слава героям!
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17.04.2022 07:42 Ответить
Вечная память.
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17.04.2022 07:45 Ответить
Я пам'ятаю її відеозвернення місяць тому, вона просила деокупувати Маріуполь і допомогти нашому полку "Азов", тому що потім, сказала вона, нас будуть нагороджувати посмертно, нічого не зробивши для нашої деокупації. Як вона мала рацію!
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17.04.2022 07:47 Ответить
Зелені мразі,вся ця кров на вас.
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17.04.2022 08:30 Ответить
Вічна слава прекрасній жінці-воїну !
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17.04.2022 09:00 Ответить
Слава цій мужній жінці героіні ,чому нас покидапють найкращі ? а всяка мерзота (корупціонери ,шахраі ,колоборани ,мажори ,оліігархи ,пристосуванці) живуть ,який несправедливий світ.
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17.04.2022 09:54 Ответить
СИЛЬНЫЕ СЛОВА!СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ..навсегда останется в наших сердцах и душах..Она сейчас в надежных и любящих руках Бога..
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17.04.2022 14:03 Ответить
 
 