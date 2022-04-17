В Мариуполе от рук российских оккупантов погибла военный медик Елена Кушнир, ранее пытавшаяся привлечь внимание мира к катастрофе в городе. ВИДЕО

В Мариуполе погибла медик Национальной гвардии старший сержант Елена Кушнир, которая оставалась в городе спасать военных и гражданских.

Об этом в Facebook сообщила Татьяна Даниленко, передает Цензор.НЕТ.

"Раньше ей удалось эвакуировать из города маленького сына, а в первые дни войны она потеряла любимого человека. В марте Елена Кушнир записала видео, чтобы привлечь внимание мира к гуманитарной катастрофе в Мариуполе.

По моей информации, в окруженном Мариуполе остается не менее ста женщин-военнослужащих. Без доступа к элементарной гигиене и воде", - отметила она.

Читайте также: В результате агрессии РФ в Украине погибли 1982 гражданских, - ООН