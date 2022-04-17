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"Я в бешенстве от того, что произошло с флагманом Черноморского флота - крейсером "Москва"", - пропагандист Соловьев. ВИДЕО

Российский пропагандист Владимир Соловьев устроил российским военным "показательную порку" из-за гибели флагмана Черноморского флота - ракетного крейсера "Москва".

Как информирует Цензор.НЕТ, Соловьев в эфире утверждал, что он взбешен из-за произошедшего с "Москвой".

"Я взбешен из-за того, что произошло с флагманом Черноморского флота - "Москвой"... и когда мы говорим, да, ему было много лет, да, он прошел ремонт, да. Да, у этой серии кораблей действительно есть уязвимые места, родовые травмы – я все понимаю, вы мне только объясните, как вы смогли его потерять?" – спросил пропагандист.

Соловьев попросил объяснить, почему корабль оказался в то время как раз в той точке Черного моря, где произошел инцидент.

"Вы мне объясните, какого черта вы оказались именно в этой точке Черного моря, в это время, и мне не важно, что произошло... то ли две ракеты "Нептун", как говорят украинцы, и с каких пор корабль боится ракетных ударов, когда у него стоит комплекс, позволяющий бороться с такого рода ударами...", - добавил он.


Также смотрите: "Идею украинства надо стереть. Она сто лет отравляет жизнь народам славянским", - кремлевские пропагандисты в студии шоу Соловьева. ВИДЕО

Автор: 

крейсер (98) Соловьев Владимир (139)


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Топ комментарии
+90
Дайте йому оселедця...і молока.
Бісить ? То добре.
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17.04.2022 07:02
+72
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17.04.2022 07:32
+59
Бешеных собак отстреливают, мразота. А тебя от злобы родимчик вот-вот прихватит...
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17.04.2022 07:03
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Страница 2 из 2
Яка ж насолода бачити БЕЗСИЛЬНІ верески ватних гієн на Україну ))
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17.04.2022 09:15 Ответить
На питання чому не спрацювала пожежна система і корабель згорів від вибуху "бєкомпалєкта" - дирявий соловйов мабуть не розумію що боєкомплект це не матрас чи ватнік якогось руцкава матроса, це снаряди які вибухають в лічені мілісекунди
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17.04.2022 09:19 Ответить
Это не флагман это лом
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17.04.2022 09:30 Ответить
не-не-не...не надо уменьшать значение этого фетиша для русотварей...
это самое-самое ...что было)))))
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17.04.2022 10:08 Ответить
у нас говорят: жиры моего сердца растаяли.
или: шип вышел из моего сердца.
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17.04.2022 09:32 Ответить
горить пiд ногами ворога земля Украiнська
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17.04.2022 14:53 Ответить
Зате, весь світ у захваті.
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17.04.2022 09:34 Ответить
З середини вигорає і московія, але вони поки що не хочуть бачити, бо ж за це гроші не платять. московській імперії-гаплик!
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17.04.2022 09:47 Ответить
Volodja, what happened? Sosnooooleeeyyy
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17.04.2022 09:56 Ответить
Или как говорят у нас на лондонщине: Шо схепенднулось?
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17.04.2022 12:32 Ответить
Стратегическое мышление однако:
- а что вы делали в этой точке украинского черного моря.
- а почему отключили системку пожаротушения.
- а почему боекомплект сделан из легковоспламенящихся материалов.
Идиоты пропагандоны и идиоты адмиралы - это сила.
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17.04.2022 09:58 Ответить
Долбо(ОЙ)б, что тебе не понятно?
Моряки - люди военные!
Была команда "Идти нах@й!", вот они и пошли нах@й!
Шо не ясно?!
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17.04.2022 10:00 Ответить
Сказка "Репка, або **** не ясно?"
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17.04.2022 15:37 Ответить
Когда у собаки умирают щенки , некоторые даже умирают с горя - воют не едят, страдают одним словом. Когда погибает 450 свинособак- моряков о них даже никто не вспоминает , не скорбят, не отпевают в церквях-одно слово- свинособака ( хотя это оскорбляет и свиней и собак). У такой так называемой страны нет будущего.......В стране Украина кожного погибшего Героя знают поименно , отпевают ,хоронят преклоняя колени и будут помнить всегда - поэтому мы победим , мы люди.
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17.04.2022 10:02 Ответить
потому что детеныши русогиен уже рождаются мертвыми духовно и никому не нужными...
ихтамнет... не было и всем пофиг (особенно нам) будут ли ваще !!!!
за планктоном не плачут !
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17.04.2022 10:11 Ответить
Добре сказано. Дякую
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17.04.2022 10:42 Ответить
Бешенних псов отстреливают
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17.04.2022 10:13 Ответить
Надо его пристрелить, а то еще кого покусает
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17.04.2022 10:18 Ответить
Пойди самоликвидируйся, дерьмо!!!
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17.04.2022 10:28 Ответить
Я не могу понять с кем он дискутирует? Или это он из ада вещает?
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17.04.2022 10:28 Ответить
скаженого рашистського пса , завжди скажена лють дає їсти.
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17.04.2022 10:30 Ответить
Не понимаю: а почему НАДО читать и внимать мнению бешеной собаки?
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17.04.2022 10:39 Ответить
Яка радість, що ТИ, ПАДЛО, в бєшенствє..... Може тебе Кіндрат хвате.... хоча ні - тебе треба повісити прилюдно
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17.04.2022 10:41 Ответить
оооо , это большой начальник. вызвать всех на ковер и наказать. РОЗГАМИ.
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17.04.2022 10:41 Ответить
Тобі, одороблу, все розкажуть козаки з Миколаєва.
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17.04.2022 10:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YX8nc2YtAL0 Крейсер "Москва" сообщает: ДНО - НАШЕ
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17.04.2022 10:47 Ответить
Бешенства бывают разные. И они все заразные.
Но всем одинаково хочется, что б им Соловьев заморочился
У рта - пеновыделение, - от флагмана "масквы" потопления
Желаем что б тварь эта квасила, и что б непрерывно колбасило.
Желательно - от возбудителя - что б крышу сорвало носителю.
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17.04.2022 10:53 Ответить
Володька, хочешь открою секрет почему у вас ни хера не получается? Все потому, что вы - немытые тупые варвары. Все, к чему вы прикасаетесь, превращается в говно. Даже крейсер, построенный в Николаеве. У нас, кстати, еще один есть недостроенный такой-же. Можем продать за миллиард. Подкрасишь, и будешь видосики снимать, шо хохлы на самом деле его не потопили, а обманули.
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17.04.2022 10:54 Ответить
Чувак, все по плану, слышал
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17.04.2022 10:58 Ответить
бесись бесись тварь до кондрашки,до удара!
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17.04.2022 11:01 Ответить
Перефразую комеска Титаренка ("В бой идут одни старики"): "Пыланием соловьевского пердака уловлетворен"
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17.04.2022 11:01 Ответить
воно "спрашивает" почему ...... Корито вийшло стріляти. Зміїний -тверда координата і терводи України. Чому саме там - там сектор обстрілу не пересікається з окупованим Кримом, якщо ракетиа впаде по трасі, то тільки на території України. А вибух, який знищив корито, спричинило виніс ракет назовні. Нептуни попали в борт а там ракети зовні, ось і детонація. Всі ракетоносці рузге мають таку конструкцію, починаючи з древніх. На субмаринах також ракети розміщені під кутом, бо габарити самої ракети занадто громіздкі. Всі ці нюанси йдуть з 70 коли всім цим заправляв Устінов - чи то удмурт, чи то вепс і кий люто ненавидив українців
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17.04.2022 11:11 Ответить
В 70-х разрабатывались крылатые ракеты комплекса Гранит и Оникс. Кому интересно информация в нете доступна. Пусковые установки под углом разрабатывались под них.
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17.04.2022 12:41 Ответить
Жаль что его не было на крейсере. СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.04.2022 11:13 Ответить
В бешенстве ? Отсоси и умиротворись
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17.04.2022 11:14 Ответить
бомбалео пукандео
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17.04.2022 11:37 Ответить
Вкуси себе за сраку...і тобі відразу полегшить...довбойоб.
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17.04.2022 11:56 Ответить
новий прокурор в кацапії появився? багато пояснень вимагає... а нах. сходи, там все зрозумієш... і всі пояснення отримаєш.
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17.04.2022 11:59 Ответить
Та це ще початок ****, підожди!
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17.04.2022 12:06 Ответить
Кремлевская крыса загнана в угол и грозит атомной бомбой. Угроза ядерной войны реальна

17 апреля в 03:36
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/04/17/120637/kremlevskaya-krysa-zagnana-v-ugol-i-grozit-atomnoj-bomboj--ugroza-yadernoj-vojny-realna.shtml#shareit Поделиться




Кремлевская крыса загнана в угол и грозит атомной бомбой. Угроза ядерной войны реальна

Напомним, что президент Зеленский выступил с официальным заявлением, в котором предупредил, что загнанный в угол Путин может пойти на применение ядерного оружия против Украины.

План захвата Украины и геноцид проукраинской части населения страны провалился. Россия концентрирует свои силы на Донбассе, объявив, что якобы главной целью вторжения был вовсе не Киева и не смена власти в Украине, а «освобождение Донбасса».

Однако и здесь не все однозначно. Как указывают украинские представители, у России нет достаточного преимущества для полной оккупации Донбасса. Кроме того, украинские войска получают самое современное западное оружие, с помощью которого российские войска могут быть полностью разгромлены.

Понимают это и русские генералы. Однако Путин, судя по всему, настаивает на победе. Западные эксперты считают, что если Москва начнет массированное наступление на Донбассе, то боевые действия могут иметь характер второй мировой войны с применением большого количество тяжелого вооружения, авиации и больших масс пехоты.

На этом фоне о серьезной угрозе начала ядерной войны открыто говорят и в Вашингтоне.

Белый дом считает серьезной угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины. Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бернс. Он отметил, что Путин может «нажать красную кнопку» от отчаяния в связи со сложностями, которые испытывает его армия в войне с Украиной.

«Учитывая возможное безрассудство Путина и российского руководства, учитывая проблемы, которые они пока испытывали с военной точки зрения, никто из нас не может легко относиться к угрозе, которую представляет возможное обращение к тактическому ядерному оружию или ядерному оружию малой мощности», - заявил Бернс в ходе своего выступления в Университете технологий Джорджии.

По его словам, аппетиты кремлевского крысеныша, «погрязшего в обидах, амбициях и неуверенности», растут по мере того, как он становится все более изолированным, а круг его советников сужается до людей, не способных ему возразить.

«В этом небольшом кругу не могут сделать карьеры те, кто ставит под сомнение его взгляды или его упрямую, почти мистическую веру в то, что его судьба - восстановить сферу влияния России», - сказал Бернс.

Он добавил, что ЦРУ «очень внимательно наблюдает», но пока не видит конкретных признаков, что Россия готовится к подобному шагу.

Между тем по данным американской разведки, Путин хочет добиться «хоть какой-то» победы к 9 мая. Целью объявлена «освобождение» Донбасса. Однако, как уверенны многие эксперты и аналитики, в случае поражения Путина может ждать судьба Каддафи и он об этом знает.

Поэтому угроза применения ядерного оружия от безысходности и не желания сдохнуть в канализационной трубе с ломом в заднице, можете заставить Путина пойти на кровавое преступления. Однако, еще не факт, что приказ Путина о ядерном ударе будет выполнен его подчиненными, считают ряд комментаторов.

Тем не менее в США все чаще звучат призывы «разобраться» с Россией и перейти от политики реагирования на агрессию Москвы к политике упреждающих действий.

Так американский генерал Дана Питтард (Dana Pittard) в интервью CNN открыто заявил, что США должны предупредить Кремль, если Россия применит тактическое ядерное оружие против Украины, то США воспримут это как начало ядерный войны и по России будет нанесен масштабный, массированный ядерный удар.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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17.04.2022 12:07 Ответить
Так зворушливо палає кацапський пердак.
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17.04.2022 12:08 Ответить
Не на ту країну цей семіт поставив. Та вже пізно.
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17.04.2022 12:09 Ответить
Какие ракеты, стоял матрос, докуривал бычок, кинул в ракетную шахту, корабль возрвался и утонул. Так всё и было, стопудово.
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17.04.2022 12:10 Ответить
Следующей эмоцией после "бешенства" у всех русских мразей-пропагандистов будет страх)
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17.04.2022 12:26 Ответить
Самолеты фирмы ТУ
Плохо держат высоту
ПОТОМУ что фирма ТУ
Выпускает *****!
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17.04.2022 12:26 Ответить
Соловьев-Соловьев, траур праздновать будете?
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17.04.2022 13:01 Ответить
Ух ! Тоість вони вже визнали, що ракетами Нептун крейсер вражений був.
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17.04.2022 13:28 Ответить
Потому, что вы засранцы, а мы вас не боимся.
Україна вам не нато!!!
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17.04.2022 13:35 Ответить
бляха, чому таке коротке відео? давайте як серіал
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17.04.2022 15:04 Ответить
,, Почему да почему " ? ...... да потому ,что всё стырили и пропили
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17.04.2022 16:58 Ответить
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ВСЯ ЕГО СЕМЬЯ БЫЛА УНИЧТОЖЕНА !!!
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17.04.2022 17:00 Ответить
А єтот поц не в бешенстве от того, что в Буче и Ирпене произошло? Хотя гитлер тоже был в бешенстве когда тирпиц затопили !!!
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17.04.2022 18:34 Ответить
Бешені або скажені собаки це про кацапів і їх військових.
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17.04.2022 18:36 Ответить
Ну шо я можу сказать...
Ла ла ла, ла ла ла
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17.04.2022 20:20 Ответить
*** ,вояка))що ти знаєш про пожежу на кораблі чи детонацію ?)))
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17.04.2022 22:59 Ответить
Дуже скоро вся ця країна ідіотів-садистів зникне як той корабель, вони самі обрали той шлях . Їх чекає небуття
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18.04.2022 02:15 Ответить
В бешенстве???? Ну так схватил автомат, подорвал свою толстую жопу и метнулся на передовую мстить!
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18.04.2022 08:53 Ответить
Цитата: "У вас взрыв боекомплекта? хорошо... А что у вас с противопожарной системой?" Дурачок. Он видать представляет себе взрыв боекомплекта на ракетном крейсере в виде возгорания в красном уголке школы.
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18.04.2022 09:31 Ответить
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