"Я в бешенстве от того, что произошло с флагманом Черноморского флота - крейсером "Москва"", - пропагандист Соловьев. ВИДЕО

Российский пропагандист Владимир Соловьев устроил российским военным "показательную порку" из-за гибели флагмана Черноморского флота - ракетного крейсера "Москва".

Как информирует Цензор.НЕТ, Соловьев в эфире утверждал, что он взбешен из-за произошедшего с "Москвой".

"Я взбешен из-за того, что произошло с флагманом Черноморского флота - "Москвой"... и когда мы говорим, да, ему было много лет, да, он прошел ремонт, да. Да, у этой серии кораблей действительно есть уязвимые места, родовые травмы – я все понимаю, вы мне только объясните, как вы смогли его потерять?" – спросил пропагандист.

Соловьев попросил объяснить, почему корабль оказался в то время как раз в той точке Черного моря, где произошел инцидент.

"Вы мне объясните, какого черта вы оказались именно в этой точке Черного моря, в это время, и мне не важно, что произошло... то ли две ракеты "Нептун", как говорят украинцы, и с каких пор корабль боится ракетных ударов, когда у него стоит комплекс, позволяющий бороться с такого рода ударами...", - добавил он.





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