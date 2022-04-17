"Я в бешенстве от того, что произошло с флагманом Черноморского флота - крейсером "Москва"", - пропагандист Соловьев. ВИДЕО
Российский пропагандист Владимир Соловьев устроил российским военным "показательную порку" из-за гибели флагмана Черноморского флота - ракетного крейсера "Москва".
Как информирует Цензор.НЕТ, Соловьев в эфире утверждал, что он взбешен из-за произошедшего с "Москвой".
"Я взбешен из-за того, что произошло с флагманом Черноморского флота - "Москвой"... и когда мы говорим, да, ему было много лет, да, он прошел ремонт, да. Да, у этой серии кораблей действительно есть уязвимые места, родовые травмы – я все понимаю, вы мне только объясните, как вы смогли его потерять?" – спросил пропагандист.
Соловьев попросил объяснить, почему корабль оказался в то время как раз в той точке Черного моря, где произошел инцидент.
"Вы мне объясните, какого черта вы оказались именно в этой точке Черного моря, в это время, и мне не важно, что произошло... то ли две ракеты "Нептун", как говорят украинцы, и с каких пор корабль боится ракетных ударов, когда у него стоит комплекс, позволяющий бороться с такого рода ударами...", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
это самое-самое ...что было)))))
или: шип вышел из моего сердца.
- а что вы делали в этой точке украинского черного моря.
- а почему отключили системку пожаротушения.
- а почему боекомплект сделан из легковоспламенящихся материалов.
Идиоты пропагандоны и идиоты адмиралы - это сила.
Моряки - люди военные!
Была команда "Идти нах@й!", вот они и пошли нах@й!
Шо не ясно?!
ихтамнет... не было и всем пофиг (особенно нам) будут ли ваще !!!!
за планктоном не плачут !
Но всем одинаково хочется, что б им Соловьев заморочился
У рта - пеновыделение, - от флагмана "масквы" потопления
Желаем что б тварь эта квасила, и что б непрерывно колбасило.
Желательно - от возбудителя - что б крышу сорвало носителю.
17 апреля в 03:36
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/04/17/120637/kremlevskaya-krysa-zagnana-v-ugol-i-grozit-atomnoj-bomboj--ugroza-yadernoj-vojny-realna.shtml#shareit Поделиться
Кремлевская крыса загнана в угол и грозит атомной бомбой. Угроза ядерной войны реальна
Напомним, что президент Зеленский выступил с официальным заявлением, в котором предупредил, что загнанный в угол Путин может пойти на применение ядерного оружия против Украины.
План захвата Украины и геноцид проукраинской части населения страны провалился. Россия концентрирует свои силы на Донбассе, объявив, что якобы главной целью вторжения был вовсе не Киева и не смена власти в Украине, а «освобождение Донбасса».
Однако и здесь не все однозначно. Как указывают украинские представители, у России нет достаточного преимущества для полной оккупации Донбасса. Кроме того, украинские войска получают самое современное западное оружие, с помощью которого российские войска могут быть полностью разгромлены.
Понимают это и русские генералы. Однако Путин, судя по всему, настаивает на победе. Западные эксперты считают, что если Москва начнет массированное наступление на Донбассе, то боевые действия могут иметь характер второй мировой войны с применением большого количество тяжелого вооружения, авиации и больших масс пехоты.
На этом фоне о серьезной угрозе начала ядерной войны открыто говорят и в Вашингтоне.
Белый дом считает серьезной угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины. Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бернс. Он отметил, что Путин может «нажать красную кнопку» от отчаяния в связи со сложностями, которые испытывает его армия в войне с Украиной.
«Учитывая возможное безрассудство Путина и российского руководства, учитывая проблемы, которые они пока испытывали с военной точки зрения, никто из нас не может легко относиться к угрозе, которую представляет возможное обращение к тактическому ядерному оружию или ядерному оружию малой мощности», - заявил Бернс в ходе своего выступления в Университете технологий Джорджии.
По его словам, аппетиты кремлевского крысеныша, «погрязшего в обидах, амбициях и неуверенности», растут по мере того, как он становится все более изолированным, а круг его советников сужается до людей, не способных ему возразить.
«В этом небольшом кругу не могут сделать карьеры те, кто ставит под сомнение его взгляды или его упрямую, почти мистическую веру в то, что его судьба - восстановить сферу влияния России», - сказал Бернс.
Он добавил, что ЦРУ «очень внимательно наблюдает», но пока не видит конкретных признаков, что Россия готовится к подобному шагу.
Между тем по данным американской разведки, Путин хочет добиться «хоть какой-то» победы к 9 мая. Целью объявлена «освобождение» Донбасса. Однако, как уверенны многие эксперты и аналитики, в случае поражения Путина может ждать судьба Каддафи и он об этом знает.
Поэтому угроза применения ядерного оружия от безысходности и не желания сдохнуть в канализационной трубе с ломом в заднице, можете заставить Путина пойти на кровавое преступления. Однако, еще не факт, что приказ Путина о ядерном ударе будет выполнен его подчиненными, считают ряд комментаторов.
Тем не менее в США все чаще звучат призывы «разобраться» с Россией и перейти от политики реагирования на агрессию Москвы к политике упреждающих действий.
Так американский генерал Дана Питтард (Dana Pittard) в интервью CNN открыто заявил, что США должны предупредить Кремль, если Россия применит тактическое ядерное оружие против Украины, то США воспримут это как начало ядерный войны и по России будет нанесен масштабный, массированный ядерный удар.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
Плохо держат высоту
ПОТОМУ что фирма ТУ
Выпускает *****!
Україна вам не нато!!!
Ла ла ла, ла ла ла