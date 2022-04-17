Мэр Броваров Сапожко: войска РФ нанесли удары по ряду инфраструктурных объектов в Броварской громаде. ВИДЕО
Сегодня утром войска РФ нанесли несколько ударов по инфраструктурным объектам Броварской громады.
Об этом сообщил в обращении мэр Броваров Игорь Сапожко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня с самого утра было попадание в ряд инфраструктурных объектов в нашей громаде. Прошу сохранять спокойствие, возможные перебои с электроэнергией и водоснабжением. Все службы работают в усиленном режиме", - сообщил он.
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одне діло загальна інформація про завод, котру неможливо перевірити - чи він взагалі працює, і що і в якому цеху роблять чи не роблять
інше діло - репортаж з місця, з фактично конкретними координатами що і де роблять, з конкретного цеху - це фактично "мітка", коригування для наведення ракет
В Росії лишилося вже не так багато ракет і коштують вони чимало, і виготовлення їх теж не таке просте, особливо в умовах санкцій. Тож, вони досить ретельно добирають цілі для ураження. І надання їм інформації про такі цілі є злочином незалежно від того, зумисно це було зроблено, чи, буцім-то "випадково". А ваші намагання спробувати "прикрити й виправдати" фактичних співучасників у цьому злочині є так само злочинною незалежно від того, свідомо чи за інтерес ви таке робите. Але ви - робите це за "інтерес". Тож, кров загиблих, майбутніх і нинішніх, через цей обстріл - і на ваших руках також.
інше діло - репортаж з місця, з конкретними координатами що і де роблять, з конкретного цеху
В Росії лишилося вже не так багато ракет і коштують вони чимало, і виготовлення їх теж не таке просте, особливо в умовах санкцій. Тож, вони досить ретельно добирають цілі для ураження. І надання їм інформації про такі цілі є злочином незалежно від того, зумисно це було зроблено, чи, буцім-то "випадково". А ваші намагання спробувати "прикрити й виправдати" фактичних співучасників у цьому злочині є так само злочинною незалежно від того, свідомо чи за інтерес аи таке робите.
А кранбалки на 20 тонн для снятия 15 тонной башни,можна вполне заменить соответствующим автокраном
Чого ще чекати від каналу, власники якого - Коломойський і Медведчук?