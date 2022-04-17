Мэр Броваров Сапожко: войска РФ нанесли удары по ряду инфраструктурных объектов в Броварской громаде. ВИДЕО

Сегодня утром войска РФ нанесли несколько ударов по инфраструктурным объектам Броварской громады.

Об этом сообщил в обращении мэр Броваров Игорь Сапожко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня с самого утра было попадание в ряд инфраструктурных объектов в нашей громаде. Прошу сохранять спокойствие, возможные перебои с электроэнергией и водоснабжением. Все службы работают в усиленном режиме", - сообщил он.

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