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Мэр Броваров Сапожко: войска РФ нанесли удары по ряду инфраструктурных объектов в Броварской громаде. ВИДЕО

Сегодня утром войска РФ нанесли несколько ударов по инфраструктурным объектам Броварской громады.

Об этом сообщил в обращении мэр Броваров Игорь Сапожко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня с самого утра было попадание в ряд инфраструктурных объектов в нашей громаде. Прошу сохранять спокойствие, возможные перебои с электроэнергией и водоснабжением. Все службы работают в усиленном режиме", - сообщил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Масштабы разрушений в Богдановке и Большой Дымерке в Киевской области. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия РФ (19340) Бровары (338) обстрел (27312) Сапожко Игорь (12)


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Топ комментарии
+35
учора в Київі був удар по дарницькому протитанковому заводу?Післе того, як по каналу г+г кілька тому днів назад каломойши повідомили, що там иде ремонт бронетехніки - і прилетіло.Довго ще будем грать в ігри розказувати про заводи хто і коли привезе нам зброю і хизуватися по тв?
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17.04.2022 09:47
+26
КБТЗ! А все інше правда, 1+1 або вороги або корисні ідіоти...
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17.04.2022 10:03
+22
Я взагалі не можу зрозуміти як «журналістів» пускають на стратегічний об'єкт.
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17.04.2022 09:54
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Раша має бути зруйнована. Ще у 2022.
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17.04.2022 09:44 Ответить
сказать легче чем сделать.
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17.04.2022 10:22 Ответить
так а в чем сложность? за 50 дней отбросили кацапов на 20 лет назад в развитии. еще месяц-два - и схлопывание всех ключевых отраслей кацапоэкономики
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17.04.2022 17:41 Ответить
Ворогам вірити не можна і миру від ворога чекати не потрібно. Вони відійшли, щоб здалеку убивати. Тримайтесь і бережіть себе
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17.04.2022 09:45 Ответить
учора в Київі був удар по дарницькому протитанковому заводу?Післе того, як по каналу г+г кілька тому днів назад каломойши повідомили, що там иде ремонт бронетехніки - і прилетіло.Довго ще будем грать в ігри розказувати про заводи хто і коли привезе нам зброю і хизуватися по тв?
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17.04.2022 09:47 Ответить
Дарницький протитанковий завод? А що там виготовляють - протитанки?))
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17.04.2022 09:54 Ответить
танко ремонтному и да журнашлюхи г плюс г во имя восхваления главкома который лично с армяшкой из 95й кварталь и юзиком захватывал с примененим приёмов карте в во время боя под оП танки котрые поволкли туда на ремонт
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17.04.2022 09:58 Ответить
КБТЗ! А все інше правда, 1+1 або вороги або корисні ідіоти...
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17.04.2022 10:03 Ответить
два в одному
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17.04.2022 17:42 Ответить
Київський бронетанковий завод
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17.04.2022 10:06 Ответить
Я взагалі не можу зрозуміти як «журналістів» пускають на стратегічний об'єкт.
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17.04.2022 09:54 Ответить
а в чем проблема - что, сложно узнать, где этот завод? он на Гугле виден.
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17.04.2022 10:23 Ответить
https://from-ua.com/news/625256-telekanal-11-navel-rossiiskie-rakety-na-kievskii-bronetankovyi-zavod-video.html Тут сюжет , репортаж про це , коли ж не відкривається беспосередньо, спробуйте через VPN , у мене чогось через проксі тільки відкривається....??
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17.04.2022 10:06 Ответить
Параноя??? https://ispn.kievcity.gov.ua/FullInfo/1214 - отримайте "надсекретну" інформацію з державного сайту, блін!!! Обережність обережністю, але й до повного маразму доходити не варто...
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17.04.2022 10:06 Ответить
Влучно ви підкреслили тупість цього дурника що розганяє це лайно, мов би журналісти винуваті що розсекретили військовий об"єкт.
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17.04.2022 10:14 Ответить
Так саме журналісти, й ті, хто їх зорганізував несуть безпосередню відповідальність за цей обстріл, за загибель конкретних людей. Кров тих людей на їхніх руках також.

одне діло загальна інформація про завод, котру неможливо перевірити - чи він взагалі працює, і що і в якому цеху роблять чи не роблять
інше діло - репортаж з місця, з фактично конкретними координатами що і де роблять, з конкретного цеху - це фактично "мітка", коригування для наведення ракет

В Росії лишилося вже не так багато ракет і коштують вони чимало, і виготовлення їх теж не таке просте, особливо в умовах санкцій. Тож, вони досить ретельно добирають цілі для ураження. І надання їм інформації про такі цілі є злочином незалежно від того, зумисно це було зроблено, чи, буцім-то "випадково". А ваші намагання спробувати "прикрити й виправдати" фактичних співучасників у цьому злочині є так само злочинною незалежно від того, свідомо чи за інтерес ви таке робите. Але ви - робите це за "інтерес". Тож, кров загиблих, майбутніх і нинішніх, через цей обстріл - і на ваших руках також.
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17.04.2022 10:22 Ответить
А як новопрорекламована кримінальна відповідальність за поширення подібної інформації. Чи вона знову діятиме вибірково??? Для журнашлюх з г + г - це не стосується...
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17.04.2022 10:36 Ответить
1+1 спрацювали навідниками. Чого ще чекати від каналу, власники якого - Коломойський і Медведчук?
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17.04.2022 10:42 Ответить
одне діло загальна інформація, котру неможливо перевірити.
інше діло - репортаж з місця, з конкретними координатами що і де роблять, з конкретного цеху

В Росії лишилося вже не так багато ракет і коштують вони чимало, і виготовлення їх теж не таке просте, особливо в умовах санкцій. Тож, вони досить ретельно добирають цілі для ураження. І надання їм інформації про такі цілі є злочином незалежно від того, зумисно це було зроблено, чи, буцім-то "випадково". А ваші намагання спробувати "прикрити й виправдати" фактичних співучасників у цьому злочині є так само злочинною незалежно від того, свідомо чи за інтерес аи таке робите.
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17.04.2022 10:15 Ответить
з того , що ви написали, однозначно видно, що на "фор- юа" не ходили, там "та сторона" на своїх закритих пабліках пише, що те що в кадрі побачили, що воно цінне, і однозначно вартує ракети , також вираховує місце і вказує місце, де все побачене знаходиться, куди саме потрібно нанести удар, в який цех і яке місце
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17.04.2022 10:40 Ответить
Сомневаюсь что танки ремонтируют до сих пор на профильных заводах. Второй месяц войны заканчивается. Если это так, то сам факт этого является эпик фэйлом.
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17.04.2022 10:13 Ответить
а где их ремонтировать? на фабрике мороженного?
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17.04.2022 10:27 Ответить
Да, конечно, фабрика мороженого с точки безопасности самое то. Для ремонта нужна лишь крьіша над головой и кран-балка, специалистьі сами подьедут, мелкие комплектующие привезут. І в одном месте не должно бьіть много ценной техники и предметов на некую критическую сумму. Страна воюет, еще долго будем воевать, годами , если не десятилетиями, все должно бьіть ФРАГМЕНТИРОВАНО. Мега-складьі под запрет!
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17.04.2022 10:47 Ответить
Любая автобаза или автобусный или троллейбусный парк имеет оборудование для ремонта техники-и если ремонт не связан с какими то гигантскими расточными или фрезерными работами-то вполне все можно отремонтировать.
А кранбалки на 20 тонн для снятия 15 тонной башни,можна вполне заменить соответствующим автокраном
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17.04.2022 10:48 Ответить
1+1 спрацювали навідниками.
Чого ще чекати від каналу, власники якого - Коломойський і Медведчук?
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17.04.2022 10:39 Ответить
Швидше б вже з'явилась зброя, щоб у відповідь обстрілювати міста тих *****!!!
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17.04.2022 10:04 Ответить
Зброя є, той же Белгород легко накрити, сенсу нема.
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17.04.2022 10:23 Ответить
то таке саме ліберальне гівно.за мір ва всьом мірє..і он музикант...чув його мурликання..до війни..таке саме безвольне .без чіткої позиції..
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17.04.2022 10:19 Ответить
сам ты говно.
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17.04.2022 10:25 Ответить
Може, птахофабрику..? Щоб не вирощували бойових курей..
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17.04.2022 10:33 Ответить
Нажаль, ніт.
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17.04.2022 10:52 Ответить
МЕНЬШЕ НАДО БЫЛО ВОРОВАТЬ, А СИСТЕМЫ ПРО ПОКУПАТЬ !!!
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17.04.2022 17:02 Ответить
 
 