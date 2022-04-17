Джонсон в пасхальном приветствии заговорил по-украински: "Будьте сильны и имейте в сердце отвагу". ВИДЕО
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал пасхальное поздравление. Политик в очередной раз выразил поддержку нашей стране и даже заговорил по-украински.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Джонсона в Twitter.
Глава правительства Британии пожелал христианам со всего мира счастливых и благословенных пасхальных праздников. Также он в своем приветствии обратился к украинцам.
"Будьте сильны и имейте в сердце отвагу, вы все, кто уповаете на Господа", - сказал Джонсон.
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- Отче небесний, змилуйся! Пусти на грішну землю. Маю одну важливу незавершену справу. Муляє вона мені, спати спокійно не можу, доки то не закінчу…
- Ну, гаразд, сходи. Але будеш не Вінстоном цього разу називатися?
- А ким???
- Борисом!
ніж Злодії азіров та януковощ разом!..
Пропоную: відібрати Українське громадянство в Саакашвілі та в новінского і прийняти в Українське громадянство Бориса, щоб балотувався на наступних виборах!
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