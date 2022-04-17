Джонсон в пасхальном приветствии заговорил по-украински: "Будьте сильны и имейте в сердце отвагу". ВИДЕО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал пасхальное поздравление. Политик в очередной раз выразил поддержку нашей стране и даже заговорил по-украински.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Джонсона в Twitter.

Глава правительства Британии пожелал христианам со всего мира счастливых и благословенных пасхальных праздников. Также он в своем приветствии обратился к украинцам.

"Будьте сильны и имейте в сердце отвагу, вы все, кто уповаете на Господа", - сказал Джонсон.

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