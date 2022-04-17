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Джонсон в пасхальном приветствии заговорил по-украински: "Будьте сильны и имейте в сердце отвагу". ВИДЕО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал пасхальное поздравление. Политик в очередной раз выразил поддержку нашей стране и даже заговорил по-украински.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Джонсона в Twitter.

Глава правительства Британии пожелал христианам со всего мира счастливых и благословенных пасхальных праздников. Также он в своем приветствии обратился к украинцам.

"Будьте сильны и имейте в сердце отвагу, вы все, кто уповаете на Господа", - сказал Джонсон.

Также читайте: Папа Римский Франциск высказался о войне в Украине на пасхальной мессе: "Все мы молимся за вас и с вами"

Автор: 

Пасха (378) поздравление (1057) Джонсон_Борис (505)


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Топ комментарии
+48
Борісу Джонсону-черговий респект...
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17.04.2022 12:12
+39
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17.04.2022 12:13
+39
Борис - справжній козак, найрідніший та найсміливіший агент УПА в Британії, відвертий бандерівець, агент *Оселедець* на службі її Величності Єлизавети, Боже Храни Королеву!
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17.04.2022 12:15
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Борісу Джонсону-черговий респект...
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17.04.2022 12:12 Ответить
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17.04.2022 12:13 Ответить
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17.04.2022 12:13 Ответить
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17.04.2022 12:14 Ответить
Борис - справжній козак, найрідніший та найсміливіший агент УПА в Британії, відвертий бандерівець, агент *Оселедець* на службі її Величності Єлизавети, Боже Храни Королеву!
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17.04.2022 12:15 Ответить
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17.04.2022 12:16 Ответить
Чотири країни захотіли придбати ракети «Нептун» Серед перших, хто може отримати українські ракети - Індонезія. Утім, є занепокоєння, що Україна не має достатньо зброї для власних потреб. затоплення крейсера «Москва.
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17.04.2022 12:16 Ответить
У Украины есть ексклюзивное право на выставках вооружения рядом с Нептуном ставить фотографию потопленного самого главного росийского крейсера, которого боялось все НАТО
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17.04.2022 12:44 Ответить
1000%! Where are your preferents and recomandations about "Neptun-missiles"?? -

ета масква.... What? what a bullshit?! - ана утанула....

або по-гундяєвскі: "карабль пішов в путінскій рай....."
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17.04.2022 13:39 Ответить
НЕПТУН можно производить за пределами Украины. Взять часть спецов и организовать производство. НА РАДОСТЬ СЕБЕ И НОРМАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ
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17.04.2022 12:47 Ответить
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17.04.2022 12:17 Ответить
І тобі не хворіти, Борисе.
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17.04.2022 12:18 Ответить
Гарпуны когда будут?
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17.04.2022 12:18 Ответить
Гарпуни вже в Україні
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17.04.2022 12:28 Ответить
Джонсонюк він такий JohnsonUK
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17.04.2022 12:19 Ответить
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17.04.2022 12:51 Ответить
Джонсон молодець.Слава Англії і Україні !!!
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17.04.2022 12:21 Ответить
дякуэмо, Друже!
God Save the Queen!
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17.04.2022 12:27 Ответить
Дякуємо, Борисе! З Великоднем Вас !!!
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17.04.2022 12:27 Ответить
Джонсон молодец!
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17.04.2022 12:28 Ответить
Класний у нас прем'єр міністр.
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17.04.2022 12:29 Ответить
Нам би ще гарпунів якісь трішки...Але дякуємо, дядьку і за те, що є.
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17.04.2022 12:30 Ответить
God bless Ukraine and Great Britain !!! Glory to Ukraine and Great Britain !!! Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !
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17.04.2022 12:38 Ответить
Нужно будет севастополь переименовать в Борис
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17.04.2022 12:40 Ответить
Його обов'язково потрібно перейменувати. Ніякого Севастополя у Криму
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17.04.2022 13:10 Ответить
Україна - Польща - Англія = УПА !!! Так має бути. Так буде безумовно ! Слава Україні, Польщі та Англії !!!
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17.04.2022 12:40 Ответить
Борис Джонсон как современный Черчилль
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17.04.2022 12:42 Ответить
Vitalii Chepynoga:
Вінстон Черчилль на тім світі:
- Отче небесний, змилуйся! Пусти на грішну землю. Маю одну важливу незавершену справу. Муляє вона мені, спати спокійно не можу, доки то не закінчу…
- Ну, гаразд, сходи. Але будеш не Вінстоном цього разу називатися?
- А ким???
- Борисом!
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17.04.2022 13:11 Ответить
Только немного лохматенький!
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17.04.2022 13:47 Ответить
раздраконили московиты бритов - теперь все локти себе изгрызли....))
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17.04.2022 12:46 Ответить
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17.04.2022 13:18 Ответить
Боже бережи Україну і королеву Великої Британії!
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17.04.2022 13:19 Ответить
Англия - Родина Джентльменов !
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17.04.2022 13:20 Ответить
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17.04.2022 13:30 Ответить
Джонсон просто Молодчага! Він краще говорить по-українськи...
ніж Злодії азіров та януковощ разом!..

Пропоную: відібрати Українське громадянство в Саакашвілі та в новінского і прийняти в Українське громадянство Бориса, щоб балотувався на наступних виборах!
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17.04.2022 13:44 Ответить
Борисе якщо на наступний термін не вибируть
Гайда до нас в Україну
Ласкаво Просимо
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17.04.2022 13:48 Ответить
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17.04.2022 15:28 Ответить
Дякую Борисе ! Божого благословіння ! Дякую за підтримку
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17.04.2022 16:28 Ответить
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17.04.2022 16:55 Ответить
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17.04.2022 19:46 Ответить
Вот он, самый настоящий и верный друг Украины, с этим другом, мы обязательно победим. Слава Украине! Слава Героям! Слава Британии!
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17.04.2022 21:35 Ответить
 
 