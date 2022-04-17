Кадыровцы ради видео обстреляли из танка уже оккупированные районы Мариуполя, - советник мэра Андрющенко. ВИДЕО

Тик-токеры Кадырова сняли еще одно видео – обстреляли из танка уже оккупированные россиянами районы Мариуполя.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Если вы думаете, что тик-ток войско "кадыровцев" воюет только автоматами с пустыми окнами, то это не так. Новый уровень - подогнать танк и расстреливать многоэтажки в уже оккупированном районе. На этом видео часть Левобережного района, ближайшая к Восточному. Выстрелы в сторону домов, где нет наших защитников не менее 20 дней. Гражданские? Разве они волнуют оккупантов? Хорошее видео важнее жизни мариупольцев", - рассказал он.

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