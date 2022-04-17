Кадыровцы ради видео обстреляли из танка уже оккупированные районы Мариуполя, - советник мэра Андрющенко. ВИДЕО
Тик-токеры Кадырова сняли еще одно видео – обстреляли из танка уже оккупированные россиянами районы Мариуполя.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+12 Randall Flag #387882
показать весь комментарий17.04.2022 12:53
+9 Green sheet
показать весь комментарий17.04.2022 12:48
+8 Сергей Гусаченко #512260
показать весь комментарий17.04.2022 12:49
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
каДырка, на кремлевскую дань, создавал свою личную армию не для того, чтобы она полегла в степях Украины, каДырки личная армия нужна для другого …
остались ли те кто верны Дудаеву.....?...
а в танках другие сидят