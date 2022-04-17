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Новости Видео Война
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Жительница Бородянки спасла восьмерых людей, заблокированных под завалами: носила воду и еду. ВИДЕО

В разрушенном в результате ракетного удара доме жительница Бородянки случайно обнаружила восьмерых живых людей и спасла их, принося еду и воду.

Об этом журналисты Укринформа услышали от местных жителей, которые и указали на Татьяну Петриченко, передает Цензор.НЕТ.

Но она о себе многое рассказывать не стала. "Это все Машка", - показала на одну из дворовых собак, которых на центральной площади поселка сейчас немало.

Во время боевых действий в центре Бородянки было разрушено ракетными ударами сразу несколько многоэтажек. Под завалами оказались люди. Многие погибли, но были и живые. Только тогда об этом никто не знал.

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"Однажды идем с Машкой мимо разрушительного подъезда. Я иду прямо, а она почему-то завернула в подъезд. Я ее кричу ко мне, а она словно зовет меня за собой. Заходим в коридор и слышу голоса... Люди в квартире оказались заблокированными, только была небольшая дыра, через которую можно было общаться и что-то передать", – рассказывает Татьяна.

Так же в доме обнаружила других людей – всего восемь. Следовательно, Татьяна Петриченко передавала им воду и еду в течение четырех дней. "Воду я им носила из колодца, а из пищи у меня кое-что было. Варила картошку, шкварки, помидоры приносила, все что было. Даже однажды хлеб из мусорного контейнера доставала, потому что к концу оккупации совсем уже нечего было есть".

После отступления русских войск кормить заложников помогли волонтеры. В конце концов, спасатели освободили людей из-под завалов.

спасение (169) Бородянка (66)


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Топ комментарии
+44
Боже милий, які ж у нас прекрасні люди.
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17.04.2022 13:14
+40
Цій хоробрій жінці-величезна вдячність...
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17.04.2022 13:15
+34
шана і низький уклін... Жінці, Берегині... і розумному собаці...
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17.04.2022 13:18
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Боже милий, які ж у нас прекрасні люди.
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17.04.2022 13:14 Ответить
Цій хоробрій жінці-величезна вдячність...
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17.04.2022 13:15 Ответить
шана і низький уклін... Жінці, Берегині... і розумному собаці...
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17.04.2022 13:18 Ответить
Президенту можна нагородити цю жінку, під час жорстокої війни - це теж подвиг. Міцного здоров'я цій Людині.
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17.04.2022 13:22 Ответить
хотілося б почути історію врятованих людей
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17.04.2022 13:24 Ответить
Цього руського Диму, який допомогав жінці рятувати людей - можно й вполон, а потім додому після того як відбудує те що руйнував. Він заслужив на те щоб мати його побачила знову.
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17.04.2022 13:29 Ответить
Цей Діма, мабуть, був місцевим. Просто розмовляв російською.
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17.04.2022 14:36 Ответить
І після цього прекрасного вчинку людини+сабаки в середу в Бородянці спостерігав таку картину: за зеленим наметом гуманітарки дснс варили куліш в величезному казані, роздавали бажаючим, підбігає маленька змучена схудла геть сабака, її так роздратовано ногою відігнали і вона перелякана втікла далі... 😤
Хіба так мона? 😒
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17.04.2022 13:40 Ответить
Тот кто не любит животных тот так же к людям относится
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17.04.2022 14:00 Ответить
І що ж ти зробив, крім спостереження? Змучена швидко бігти не може.
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17.04.2022 14:45 Ответить
Таких людей траба також нагороджувати на державному оівні.Шана та подяка Вам Тетьяна Петрівна.Також і собаці Маші пожиттеве харчування.
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17.04.2022 13:44 Ответить
Праведница мира сего и соль земли нашей.
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17.04.2022 13:49 Ответить
Считаю, что надо таких людей, как Татьяна Владимировна, представлять к награде. Их сейчас много, и они реально спасают людей.
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17.04.2022 13:52 Ответить
Настоящая УКРАИНКА.
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17.04.2022 13:53 Ответить
Кстати, собаку Машку тоже надо к награде представить, серьёзно. И обеспечить ей уход до конца жизни.
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17.04.2022 13:53 Ответить
Ось таким чином,ми Українці, відрізняємося від отої орди варварів.Ми в скруту один одному допомагаємо,а ка цапи крадуть,гвалтують,вбивають!
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17.04.2022 14:40 Ответить
 
 