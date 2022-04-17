Жительница Бородянки спасла восьмерых людей, заблокированных под завалами: носила воду и еду. ВИДЕО

В разрушенном в результате ракетного удара доме жительница Бородянки случайно обнаружила восьмерых живых людей и спасла их, принося еду и воду.

Об этом журналисты Укринформа услышали от местных жителей, которые и указали на Татьяну Петриченко, передает Цензор.НЕТ.

Но она о себе многое рассказывать не стала. "Это все Машка", - показала на одну из дворовых собак, которых на центральной площади поселка сейчас немало.

Во время боевых действий в центре Бородянки было разрушено ракетными ударами сразу несколько многоэтажек. Под завалами оказались люди. Многие погибли, но были и живые. Только тогда об этом никто не знал.

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"Однажды идем с Машкой мимо разрушительного подъезда. Я иду прямо, а она почему-то завернула в подъезд. Я ее кричу ко мне, а она словно зовет меня за собой. Заходим в коридор и слышу голоса... Люди в квартире оказались заблокированными, только была небольшая дыра, через которую можно было общаться и что-то передать", – рассказывает Татьяна.

Так же в доме обнаружила других людей – всего восемь. Следовательно, Татьяна Петриченко передавала им воду и еду в течение четырех дней. "Воду я им носила из колодца, а из пищи у меня кое-что было. Варила картошку, шкварки, помидоры приносила, все что было. Даже однажды хлеб из мусорного контейнера доставала, потому что к концу оккупации совсем уже нечего было есть".

После отступления русских войск кормить заложников помогли волонтеры. В конце концов, спасатели освободили людей из-под завалов.