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"Не я б'ю, верба б'є". Для оккупантов у ВСУ есть особая "Верба" , - Генштаб поздравил страну с Вербным воскресеньем. ВИДЕО

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поздравил страну с Вербным воскресеньем и напомнил, что для оккупантов у украинцев есть своя "Верба".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на фейсбук-странице Генштаба ВСУ.

"В Вербное воскресенье украинцы говорят: "Не я бью, верба бьет". Для оккупантов у ВСУ есть особая "Верба", которая уже 53 дня не перестает бить рашистов", - написали ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие потери РФ с начала войны – около 20,3 тыс. человек, 165 самолетов, 146 вертолетов, 773 танка и 2 002 бронированные машины

Автор: 

Генштаб ВС (6322) ВСУ (6614)


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Топ комментарии
+32
Зробіть їм гарну вербну неділю!
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17.04.2022 13:57
+19
Саме така верба гарно підгодить для смаження кацапських свиней...
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17.04.2022 13:58
+17
Якщо тебе вдарили по правій щоці, вбий москаля.
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17.04.2022 14:06
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Зробіть їм гарну вербну неділю!
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17.04.2022 13:57 Ответить
Не я б'ю - верба б'є,
За тиждень Великдень,
Недалечко червоне яєчко!

В цей день відбувся в'їзд Ісуса в Єрусалим на віслюкові, дорогою устеленою пальмовими вітками (для імітації події в наших широтах,- використовують вербу)- означав здійснення наступного пророцтва Захарії: "Народам Він мир сповістить, а Його панування буде від моря до моря, і від Ріки аж до кінців землі". Згідно з цим пророцтва, із входом Ісуса буде пов'язана подія вселенського масштабу, що визначить нову, щасливу долю для для скривджених і приречених - для «в'язнів смерті».
Прихід Ісуса знаменує звільнення нас із цієї жорстокої та несправедливої в'язниці, а Бог скріпить свій завіт кров'ю власного Сина. І скріпив- кров'ю Ісуса... Тобто, в'їзд Ісуса на віслюку дорогою встеленою пальмовими вітками був
аван-кульмінацією Божественного задуму -наступного його Воскресіння... як наймасштабнішої в історії втечі із в'язниці - втечі всього людства із в'язниці смерті.

Тому і Україна переможе в'язницю смерті і звільниться з неї , яку намагається надіслати нам північний Диявол- Шайтан -новітній Понтій Пілат і доморощені "Іроди"!
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17.04.2022 15:10 Ответить
Саме така верба гарно підгодить для смаження кацапських свиней...
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17.04.2022 13:58 Ответить
Якщо тебе вдарили по правій щоці, вбий москаля.
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17.04.2022 14:06 Ответить
... і кацапського попа!
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17.04.2022 14:16 Ответить
наші Украінщі не скорені
https://www.youtube.com/watch?v=qXNybFoZlYo
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17.04.2022 14:38 Ответить
пробачте-УКРАІНЦІ!
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17.04.2022 14:40 Ответить
WOW!Мощная установка ,красивая работа..РЕСПЕКТ ее создателям..
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17.04.2022 15:19 Ответить
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17.04.2022 15:23 Ответить
 
 