"Не я б'ю, верба б'є". Для оккупантов у ВСУ есть особая "Верба" , - Генштаб поздравил страну с Вербным воскресеньем. ВИДЕО

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поздравил страну с Вербным воскресеньем и напомнил, что для оккупантов у украинцев есть своя "Верба".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на фейсбук-странице Генштаба ВСУ.

"В Вербное воскресенье украинцы говорят: "Не я бью, верба бьет". Для оккупантов у ВСУ есть особая "Верба", которая уже 53 дня не перестает бить рашистов", - написали ВСУ.

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