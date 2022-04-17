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"Фашистские эсминцы обозначались буквой "Z", - Роскомнадзор заблокировал советский мультфильм 1973 года, в котором пионеры исследуют морское дно на корабле "Нептун". ВИДЕО

Роскомнадзор заблокировал на видеохостинге YouTube советский мультфильм "Сокровища затонувших кораблей" (1973 г.).

Как сообщает Цензор.НЕТ, по сюжету мультфильма трое пионеров, исследующих морские глубины на подводной лодке "Нептун", нашли затонувший немецкий эсминец с маркировкой "Z 29".

"Фашистские эсминцы обозначались буквой "Z", - отмечает один из героев фильма. Напомним, что одна из группировок армии РФ именно с такой маркировкой была задействована в войне с Украиной.

Можно предположить, что именно эта фраза стала одной из причин запрета мультфильма. Впрочем, название пионерской лодки и утопленный фашистский эсминец мог "роскомнадзоровцам" напоминать об уничтожении крейсера "Москва" украинскими ракетами "Нептун".

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крейсер (98) крылатые ракеты (881)


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Топ комментарии
+75
10 разів переглядав з задоволенням )
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17.04.2022 16:18
+51
Шиза пробивает очередное дно
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17.04.2022 16:19
+50
Ну это вообще пропрческий мульт, Симпсоны отдыхают
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17.04.2022 16:21
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18.04.2022 09:45 Ответить
https://twitter.com/OSINT88/status/1515706593526128650?s=20&t=TH6rQWTdhxtQpZeXM1IcWA
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18.04.2022 09:46 Ответить
Бумеранг вот так и выглядит, господин шкребец)

Нормально его карма ******* от лица Украины, каждого бы так.
https://twitter.com/ian_matveev/status/1515710592975347719?s=20&t=3Lmp4BGCCrw6gb_pd8QuUg

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18.04.2022 10:14 Ответить
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18.04.2022 09:47 Ответить
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18.04.2022 09:48 Ответить
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18.04.2022 09:49 Ответить
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18.04.2022 09:50 Ответить
https://twitter.com/RF200_NOW/status/1515913804588060672?s=20&t=mgq5R9yNlPU2ceX0xD1gsA
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18.04.2022 09:51 Ответить
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18.04.2022 10:06 Ответить
https://twitter.com/hornycherrypie/status/1515681805298552839?s=20&t=HS4PBpgYV1Y4m8dgtDbpiQ
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18.04.2022 10:07 Ответить
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