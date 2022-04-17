Войска РФ обстреляли Золотое в Луганской области, по меньшей мере двое погибших, четверо раненых, - ОВА. ВИДЕО
Войска РФ открыли огонь по центру города Золотое. В результате обстрела двое погибших, четверо раненых.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
"Это умышленное убийство людей. Кроме жилых домов рядом ничего нет. Россияне целенаправленно били по населению. В одной из многоэтажек разрушены два этажа - снаряды прошли навылет", - отметил Гайдай.
"Имеем по меньшей мере двух погибших горожан, еще четверо ранены с разной степенью тяжести", - добавил он.
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