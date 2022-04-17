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Войска РФ обстреляли Золотое в Луганской области, по меньшей мере двое погибших, четверо раненых, - ОВА. ВИДЕО

Войска РФ открыли огонь по центру города Золотое. В результате обстрела двое погибших, четверо раненых.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Это умышленное убийство людей. Кроме жилых домов рядом ничего нет. Россияне целенаправленно били по населению. В одной из многоэтажек разрушены два этажа - снаряды прошли навылет", - отметил Гайдай.

"Имеем по меньшей мере двух погибших горожан, еще четверо ранены с разной степенью тяжести", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 10 атак войск РФ остались безуспешными. Ни один город свободной Луганщины не поддался врагу, россияне не продвинулись и имели потери, - Гайдай. ФОТО

армия РФ (19358) обстрел (27336) Золотое (205) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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аж злість бере,чи то влада щось не допрацьовує?кажуть же людям на Харковщині, Луганщині та Донеччині,тікайте з прифронтових міс і сіл.....ні, не слухають чекають поки прилетить на голову((( чи це вата залишилась яка чекає русскій мір? я не можу цього зрозуміти..вони що не бачили Бучу,коли вже до людей дійде?
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17.04.2022 16:27 Ответить
Орки везут старые ураганы, прилично https://www.youtube.com/shorts/cpnfV2Wecxo
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17.04.2022 16:38 Ответить
Завдяки Зеленскому З Абрамовича тимчасово зняли санкціі. І він спокійно вийшов с рад директорів своїх підприємств и вивів гроші.
Арахамія пропонує щоб мордор був гарантом безпеки України.(він раніше лобійовав купівлю вугілля в РФ і електрику в Білорусі)
Тим часом Дбр крім калістронів намагалися знищити КБ Луч.
Генерали назначені зеленими втекли с Києва і Херсонщини. Тепер в орків є списки по яким вони знищили людей в Бучі і тепер знищують по спискам патріотів на Херсонщині.
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17.04.2022 16:53 Ответить
Ббр разом Фсб мали вивести Медведчука і тільки через патріотів в СБУ - зірвали цю операцію. Трохи забехались коли говорили що Мелведчук мав тікати в Придністровья на човні - так як там річка 1 метер по ширині)
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17.04.2022 16:57 Ответить
Генерали СБУ на Київщині і Херсонщині втекли В Мордор(
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17.04.2022 16:59 Ответить
те Золоте, яке Денис Янтарь не хотів віддавати янелоху ... Сподіваюсь, після перемоги знайдуться мешканці, які поставлять в центрі Золотого погруддя Денису.
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17.04.2022 17:38 Ответить
 
 