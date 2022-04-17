Харьковский медик под огнем оккупантов пытается оказывать помощь раненым горожанам: "Лежите! Не вставать!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован обстрел центра Харькова российскими оккупантами и получившие ранения горожане.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на виду слышны взрывы и видна группа медиков, которые пытаются помочь раненым. В какой-то момент, звучат новые взрывы и все – гражданские, медики, военные забегают в помещение, чтобы избежать ранений. Однако один из врачей остается у раненой женщины.
"Лежите! Не вставать!", - отдает он команду другим людям рядом.
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Низький уклін, дякуємо за службу.
Молюсь за нього!
Беженцы рассказывают о потрясающем героизме наших медиков в Харькове и Северодонецке.
А сколько еще примеров героизма мы не знаем и никогда не узнаем.
Низкий поклон...