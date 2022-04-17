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Харьковский медик под огнем оккупантов пытается оказывать помощь раненым горожанам: "Лежите! Не вставать!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован обстрел центра Харькова российскими оккупантами и получившие ранения горожане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на виду слышны взрывы и видна группа медиков, которые пытаются помочь раненым. В какой-то момент, звучат новые взрывы и все – гражданские, медики, военные забегают в помещение, чтобы избежать ранений. Однако один из врачей остается у раненой женщины.

"Лежите! Не вставать!", - отдает он команду другим людям рядом.

Читайте: Войска РФ обстреляли центр Харькова: пять человек погибли, 13 - ранены, - ОВА

обстрел (27336) Харьков (7515) медицинская помощь (85)


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Топ комментарии
+58
Медик, хлопче, ти - ГЕРОЙ!!
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17.04.2022 17:12
+33
Г - героїзм.
Низький уклін, дякуємо за службу.
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17.04.2022 17:13
+30
В мене двоюрідний братик лікарем в Лозовій... навіть не впевнений, що він евакуюється попри вмовляння влади.

Молюсь за нього!
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17.04.2022 17:24
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Медик, хлопче, ти - ГЕРОЙ!!
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17.04.2022 17:12 Ответить
Г - героїзм.
Низький уклін, дякуємо за службу.
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17.04.2022 17:13 Ответить
Оператор який знімав це відео теж не з ляквивих
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17.04.2022 17:49 Ответить
хто б знав куди зник легендарний доктор комаровський
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17.04.2022 18:32 Ответить
Він зараз зав. біолабораторією НАТО.
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17.04.2022 18:53 Ответить
гордона від страху лічить в його бункері
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17.04.2022 23:36 Ответить
Найти єтого Роднулика и наградить, однозначно!
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17.04.2022 17:14 Ответить
вот это медик от Бога !!!
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17.04.2022 17:15 Ответить
Наші ВСІ такі!!! Все буде УКРАЇНА!!!
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17.04.2022 17:34 Ответить
кіборг
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17.04.2022 17:16 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.04.2022 17:20 Ответить
МАЛЬЧИК ЗОЛОТОЙ НАШ ЖИВИ СТО ЛЕТ !!!!!!!! ВОТ ОНО МУЖЕСТВО !!!
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17.04.2022 17:23 Ответить
В мене двоюрідний братик лікарем в Лозовій... навіть не впевнений, що він евакуюється попри вмовляння влади.

Молюсь за нього!
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17.04.2022 17:24 Ответить
Это Харьков, детка, горжусь своим городом, горжусь своими земляками
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17.04.2022 17:25 Ответить
Я тебе фото машины скину (если еще раз увижу) этих харьковчан, которые в Полтавскую обл переехали...а то видите ли - "Я не понял, у этих бандеровцов кока-кола не продается?"
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17.04.2022 23:11 Ответить
То - виродки.Вони є всюди. На жаль.
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18.04.2022 08:29 Ответить
Я бы так не смог. Под прямой обстрел на улице раз только попал, какой то осколковой херней, вроде говорили что грады, так в подвал первый попавшийся шкурнул несмотря по сторонам, и при этом трусом себя не считал никогда, тікав на инстинктах. Ну а мужику респект и уважение.
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17.04.2022 17:28 Ответить
Самокритика то ВЖЕ мужність. Страх то нормально.
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17.04.2022 17:36 Ответить
Герой настоящий. Очень хочу в ближайшее время посмотреть, как кацапские врачи будут себя вести в Брянске и Ростове, когда их будут бомбить. Посмотрим, будут ли храбрыми или убегут как трусливые шакалы. Реально интересно, 50 на 50 ожидания.
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17.04.2022 17:40 Ответить
ми на свий земли. я думаю кожен з нас, якщо доветься зробить так само. Герою низький уклин.
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17.04.2022 17:45 Ответить
Снимаю шляпу...
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17.04.2022 18:02 Ответить
Это не единичный случай.
Беженцы рассказывают о потрясающем героизме наших медиков в Харькове и Северодонецке.
А сколько еще примеров героизма мы не знаем и никогда не узнаем.
Низкий поклон...
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17.04.2022 21:04 Ответить
Це не медик, а волонтер Червоного Хреста України, член Загону Швидкого Реагування, який працював у місті під час обстрілів
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17.04.2022 22:05 Ответить
Дійсно. Тільки дивно, чому він, волаючи, щоб інші лежали під час обстрілу, не змусив лягти постраждалу біля нього. Це раз. Два : що він там "надавав" - не ясно. Замість того, що 'б відтягнути поранену в двері сховища, сидів біля неї і грав роль мішені. А журналізди вже зліпили з цього безглуздого вчинку "героїзм". Тут, скоріш, відвага, що межує з ідіотизмом
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18.04.2022 00:28 Ответить
Чудило, а ти не бачиш, що людина поранена? Можливо її і чипати не можна. Це поперше. А подруге ти якби тільки попав під вибухову хвилю, то вже обісрався від одного тільки грохоту навколо. Це ти такий розумний за компом або телефоном, а кинь тебе в реальні умови, то залізеш під найближчий бордюр і будеш лежати як сміття і не висовуватись.
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18.04.2022 04:36 Ответить
 
 