Харьковский медик под огнем оккупантов пытается оказывать помощь раненым горожанам: "Лежите! Не вставать!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован обстрел центра Харькова российскими оккупантами и получившие ранения горожане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на виду слышны взрывы и видна группа медиков, которые пытаются помочь раненым. В какой-то момент, звучат новые взрывы и все – гражданские, медики, военные забегают в помещение, чтобы избежать ранений. Однако один из врачей остается у раненой женщины.

"Лежите! Не вставать!", - отдает он команду другим людям рядом.

Читайте: Войска РФ обстреляли центр Харькова: пять человек погибли, 13 - ранены, - ОВА