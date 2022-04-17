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Герой Украины сержант Владимир Балюк погиб, подбив в последнем бою две вражеские БМД. ВИДЕО

Сержант-десантник Владимир Балюк погиб 5 апреля в сражении на юге Украины. В последнем бою он лично уничтожил две вражеские БМД и немало живой силы противника, но получил смертельное осколочное ранение.

Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на Армия.Информ.

В начале апреля подразделение, в составе которого Владимир командовал штурмовой группой, которая вела наступательные действия. Десантники должны были закрепиться в одном из населенных пунктов на юге Украины. Однако противник, чтобы сорвать наше наступление, бросил навстречу танки, бронетехнику и немало живой силы.

Герой Украины сержант Владимир Балюк погиб, подбив в последнем бою две вражеские БМД 01

Завязалось тяжелое, жесткое и сильное сражение. Неожиданно на правом фланге появилась вражеская боевая машина десанта. Она шла прямо на боевые позиции защитников Украины.

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Владимир попал в нее из противотанкового комплекса JAVELIN. Через несколько минут появилась еще одна БМД противника. Сержант мгновенно схватил в руки британский NLAW и подбил вторую "беху". Вражеская контратака захлебнулась.

Рашисты начали отступать, прикрывая свой уход огнем из всего имеющегося вооружения. В этот момент Владимир Балюк получил смертельное осколочное ранение.

Побратимы погибшего героя предоставили видео его последнему бою.

"Володя – участник АТО/ООС, был главным сержантом нашей роты. Более надежного и взвешенного воина нельзя было искать. Спокойный, честный, справедливый: не было таких вопросов, которые он не смог решить. У него всегда все получалось: в службе, спорте и других делах. "Балу" всегда брал призовые места в соревнованиях по практической стрельбе и кроссфиту. Планировал продолжать и развивать свою военную карьеру", - вспоминает погибшего офицер-десантник с позывным "Один", его друг и непосредственный командир.

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За личное мужество и героизм сержанту Владимиру Балюку присвоено звание Героя Украины (посмертно).

Герой Украины сержант Владимир Балюк погиб, подбив в последнем бою две вражеские БМД 02

Герой Украины (456) смерть (9230) герой (260) потери (4398)


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Топ комментарии
+95
Ніхто з героїв полеглих за волю України не повинен бути забутий.Вічна пам'ять...
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17.04.2022 18:03
+31
Чому такі класні, такі мужні, такі красиві хлопці гинуть, як це боляче, як це несправделиво. а якесь ху*ло живе, і пріхлєбатєлі його((((
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17.04.2022 18:18
+30
Нехай спочиває з Богом
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17.04.2022 18:09
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Ніхто з героїв полеглих за волю України не повинен бути забутий.Вічна пам'ять...
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17.04.2022 18:03 Ответить
Нехай спочиває з Богом
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17.04.2022 18:09 Ответить
Чому такі класні, такі мужні, такі красиві хлопці гинуть, як це боляче, як це несправделиво. а якесь ху*ло живе, і пріхлєбатєлі його((((
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17.04.2022 18:18 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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17.04.2022 18:22 Ответить
У нас гинуть найкращі, найсміливіші, найдостойніші, найосвіченіші... а у рабсії гине м'ясо і біосміття... так це жах... але й героїв наших буде поважати весь світ, а найголовніше що наша нація пам'ятатиме і шануватиме справжніх героїв, у справжній день перемоги, а не червоно-зіркову гидоту кацапів, мародерів, гвалтівників, виродків! хай вони повиздихають зі всіма своїми скрєпами, поетами, письменниками, співаками і іншою поганню!
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17.04.2022 18:22 Ответить
Вклоняюсь до землі....Хай ангели збережуть його родину в Україні....
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17.04.2022 18:25 Ответить
Слава Герою і вічна пам'ять.
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17.04.2022 18:26 Ответить
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17.04.2022 18:26 Ответить
Слава Богу за патріотів України.
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17.04.2022 18:26 Ответить
Герої не вмирають!
https://www.youtube.com/watch?v=M34tKv9TKuw
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17.04.2022 18:26 Ответить
Звідки хлопець був родом? Хто знає?
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17.04.2022 18:31 Ответить
Волинь
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17.04.2022 19:12 Ответить
Плачу......
Стою на колінах....
Гине цвіт України....
Проклинаю мерзенну паРашу!
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17.04.2022 18:32 Ответить
Україна сумує....😪😪😪
Світла Пам'ять нашому Герою !!
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17.04.2022 18:44 Ответить
Как дико смотрится звезда на этой награде....
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17.04.2022 18:48 Ответить
Слава Герою.Респект его семье,верный сын Украины.
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17.04.2022 18:55 Ответить
Спочивай у мирі, козаче. Ти був би добрим батьком, міг би виховати хороших дітей...
Смерть кацапам!
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17.04.2022 19:05 Ответить
Слава Герою! Слава батькам, які його народили та виховали справжнім патріотом країни!
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17.04.2022 19:09 Ответить
Вечная Слава память и благодарность на веки -Владимиру Балюку Герою Украины ❤️💙💛🙏
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17.04.2022 19:10 Ответить
Воин и Герой. Вечная память.
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17.04.2022 19:12 Ответить
Царство Небесне,та вічна пам'ять!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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17.04.2022 19:43 Ответить
 
 