Нептун и Москва, Медведчук, обращение Марченко и Папа Римский. #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВИДЕО
Богдан Буткевич и Наталья Соколенко в "#ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ собрали для вас самое эпичное из того, что произошло на этой неделе.
Крейсер "Москва", который успешно отпели украинцы ракетой "Нептун", хит-парад обращений Оксаны Марченко после задержания Виктора Медведчука и, конечно, скандал и критика Папы Римского из-за крестного хода в Ватикане. Усаживайтесь поудобнее и приготовьтесь к веселью!
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северный оленьАленушка
https://www.youtube.com/watch?v=higUM6Rg8lU&ab_channel=%D0%A2%D0%A0%D0%9A%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81