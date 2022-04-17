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Нептун и Москва, Медведчук, обращение Марченко и Папа Римский. #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Наталья Соколенко в "#ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ собрали для вас самое эпичное из того, что произошло на этой неделе.

Крейсер "Москва", который успешно отпели украинцы ракетой "Нептун", хит-парад обращений Оксаны Марченко после задержания Виктора Медведчука и, конечно, скандал и критика Папы Римского из-за крестного хода в Ватикане. Усаживайтесь поудобнее и приготовьтесь к веселью!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мародеры и лжецы: как ТикТок-воины Кадырова притворяются боевиками. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Соколенко Наталья (50) Буткевич Богдан (433)


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17.04.2022 19:33 Ответить
Ну что, дефективные, помыли сапоги в Майами?
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17.04.2022 19:33 Ответить
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17.04.2022 19:35 Ответить
Ох ты ж, мама миа! Так вот ты какой, северный олень Аленушка
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19.04.2022 11:55 Ответить
Папіломниця
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17.04.2022 20:10 Ответить
Прошу в наступному випуску включити цю жлобину максим козицький, голова Львівської обласної адміністрації, ще один з партії слуга олігархів, який краде гуманітарну допомогу, вимагає відкати, ставить палки в колеса тим, хто відмовляється. Можете зв'язатися із Зоряною Бондар, з діаспори в Нью Йорку, вона вам детально відповість про те, що він робить з гуманітаркою від США. Цей персонаж максимчик, заслуговує окремого розслідування.
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17.04.2022 20:42 Ответить
Допомога чи на продаж? Що і від кого охороняють на луцькому складі гумдомоги
https://www.youtube.com/watch?v=higUM6Rg8lU&ab_channel=%D0%A2%D0%A0%D0%9A%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81
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18.04.2022 01:25 Ответить
 
 