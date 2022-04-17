Нептун и Москва, Медведчук, обращение Марченко и Папа Римский. #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Наталья Соколенко в "#ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ собрали для вас самое эпичное из того, что произошло на этой неделе.

Крейсер "Москва", который успешно отпели украинцы ракетой "Нептун", хит-парад обращений Оксаны Марченко после задержания Виктора Медведчука и, конечно, скандал и критика Папы Римского из-за крестного хода в Ватикане. Усаживайтесь поудобнее и приготовьтесь к веселью!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мародеры и лжецы: как ТикТок-воины Кадырова притворяются боевиками. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО