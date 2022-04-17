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Коллаборантку, которая передавала данные о расположении ВСУ, задержали в Луганской области, - Нацполиция. ВИДЕО

В Луганской области правоохранители задержали местную жительницу, передававшую российским захватчикам данные о расположении подразделения Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Национальная полиция сообщает в Фейсбуке.

По данным правоохранителей, жительница Лисичанска, будучи модератором одного из местных телеграм-каналов, передала администратору канала информацию о месте дислокации военного подразделения, после чего здание, где находились военнослужащие, и прилегающие к нему дома были обстреляны артиллерией российских войск.

Злоумышленнице объявлено подозрение по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит лишение свободы сроком от 12 до 15 лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Читайте: СБУ задержала 5 российских агентов и разоблачила двух коллаборантов в Киевской и Херсонской областях

коллаборационизм (872) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+28
Вішайте це лайно без всякого розголосу.
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17.04.2022 19:22
+21
Курва!!!
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17.04.2022 19:22
+19
там через одно, таких курвів.
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17.04.2022 19:24
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Правила форума Совет форумчан
Курва!!!
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17.04.2022 19:22 Ответить
там через одно, таких курвів.
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17.04.2022 19:24 Ответить
Больше чем через одного, я из того города, процентов 90 оставшихся там уродов готовых встречать русню с хлебом и солью!!!
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17.04.2022 19:31 Ответить
НА ПЕРИОД ВОЙНЫ
ИЗМЕНА РОДИНЕ --РАССТРЕЛ
МАРОДЕРСТВО С ЦЕНАМИ ТАРИФАМИ БЮДЖЕТОМ ГУММАНИТАРКОЙ ЧИНУШ МЕСТНОГО РАЗЛИВА- РАССТРЕЛ
ГРАБЕЖИ НАСИЛИЯ КРИМИНАЛ --РАССТРЕЛ
ПАНИКЕРСТВО- РАССТРЕЛ
ПОСОБНИЧЕСТВО- ОККУПАНТАМ РАССТРЕЛ
ВЗЯТКА ЧИНОВНИКОМ СУДЬЕЙ ПРОКУРОРОМ ПОЛИЦЕЙСКИМ ВОЕННЫМ ЧИНОВНИКОМ- РАССТРЕЛ..
СПЕКУЛЯЦИИ САББОТАЖ- РАССТРЕЛ
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17.04.2022 19:45 Ответить
І чотирнадцятий їх нічому не навчив..
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17.04.2022 20:47 Ответить
Вішайте це лайно без всякого розголосу.
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17.04.2022 19:22 Ответить
ну ей писда. бабы на зоне ее порвут.
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17.04.2022 19:22 Ответить
Тварь.
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17.04.2022 19:23 Ответить
Курва!!!
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17.04.2022 19:23 Ответить
Пожизненно а лучше допрос расстрел.
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17.04.2022 19:23 Ответить
таких би випадково пристрелювали при затриманні, військовий стан все ж таки
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17.04.2022 19:24 Ответить
випадково. але прицильно.
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17.04.2022 19:26 Ответить
Не циганка. Бо обличчя не показують. Це лише коли якийсь циган вкраде пиріжка, то його показують на всіх телеканалах, не ховаючи обличчя...
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17.04.2022 19:24 Ответить
Да не підозри треба оголошувати а вивозити подалі та по законам військового часу.Пам'ятаєте,як в Золотом затримали окупанта-розвідника з пов'язкою СККА?А знаєте де він?А він на волі,тому,що йому оголосили підозру,посадили в СІЗО м.Старобільск,а після окупаціі міста орками,ті його звільнили.
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17.04.2022 19:24 Ответить
І поплакати треба обов'язково, поплакати, на жалість надавити... **** їбана! Ще невідомо, скільки людей загинуло через її колабораційну діяльність. Паскуда.
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17.04.2022 19:26 Ответить
а ви кажете звільняти донеччину і луганщину..та ше й Крим.акшо там такого непотребу більшість..Ти їм хліб, а вони тобі ніж в спину..
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17.04.2022 19:26 Ответить
Звільняти треба, бо земля наша, а цих паскуд судити. А таких які нібито сидять тихенько позбавляти українського шромадянства.
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17.04.2022 19:33 Ответить
Але це ж Українська земля. Просто там переважна більшість - нащадки окупантів-пролетарів, яких завезли на місце замордованих совєтами українців. У них любов до руського міра на генетичному рівні.

Просто зараз треба усіх зрадників та колаборантів максимально пакувати в тюрму (нажаль розстріл не передбачений).

А після Перемоги терміново приймати закон про подвійне громадянство в Україні. Тобто одне дає право обиратись та бути обраним, займати державні посади. А друге - ні. І перше надавати тільки громадянам, які здали елементарний тест на знання історії України та Української мови.
Ну і- закон про колабораціонізм і т.д.

Тоді ми будемо мати зовсім іншу Україну.
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17.04.2022 22:00 Ответить
А що тут дивного- ми знаємо і про ще одну...хтось може догадається з трьох раз
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17.04.2022 19:28 Ответить
ЗенеЛох першу бледі вивіз з країни.
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17.04.2022 19:30 Ответить
Звільняти треба тих, хто хоче, щоб їх звільнили.
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17.04.2022 19:29 Ответить
А не йти по вулиці і чекаити, звідки місцеві в тебе вистрілять.
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17.04.2022 19:30 Ответить
Якусь хрінь несе!
Треба паяльник в сраку, одразу все раскаже як було
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17.04.2022 19:31 Ответить
Военное время, самая высшая мера должна быть, по вине такой мрази погибают люди.
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17.04.2022 19:31 Ответить
Одним словом "біомаса",термін ув'язнення їй,а потім за порєбрік до вонючих,ЛАПТЕНОГИХ!!!
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17.04.2022 19:39 Ответить
Из за нее погибли люди расстрелять суку по законам военного времени, как то принято во всех странах мира и во все времена.

Опять украинцы жалеют своих будущих палачей как то было 100-лет назад в УНР, они потом не пожалели украинцев и Украина потеряла не только независимость но и миллионы жизней.

Если в этот раз хотите победить никогда не жалейте врага, враг вас не пожалеет!
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17.04.2022 19:46 Ответить
Все так! Навіть в Київському Маріїнському парку ходимо по могильникам закатованих більшовиками 7 тис. українців. Пізніше совок зробив там парк.
Хто не вивчив урок історії з першого разу- має нагоду засвоїти вдруге
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17.04.2022 20:32 Ответить
Скажите плз. почему не уничтожают на месте диверсантов , коллаборантов , мародёров и остальных преступников ? Ведь они НИКОГДА не изменят своё мировоззрение , и при удобном случае займутся тем же самым !
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17.04.2022 19:52 Ответить
Якщо влада буде делегувати українському кривосуддю(а-ля "вовчому ""суду"" з окружної") вирішувати долю тварюк що допомагають ворогу нищити Україну - народ сам почне вирішувати на свій справедливий розсуд і долю зрадників і долю владників!!
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17.04.2022 19:54 Ответить
Никакой жалости не должно быть. А то начнём, она молодая, у неё семья, обменяем.... Чем больше будем таких жалеть, тем больше будут гибнут наши ребята
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17.04.2022 20:05 Ответить
Никакой жалости не должно быть. А то начнём, она молодая, у неё семья, обменяем.... Чем больше будем таких жалеть, тем больше будут гибнут наши ребята
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17.04.2022 20:06 Ответить
А потім її просто обміняють і вона весела і задоволена поїде на росію?!
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17.04.2022 20:11 Ответить
жінку банально підставили і їй , дурі , світить стаття . А от по каналу 1+1 , який двічі свідомо пустив в ефір місцеположення людей драмтеатру в Маріуполі і ремонтний завод військової техніки в Києві , то про це мовчок. ніззя. бубачка абідітса.
ОСЬ ТАКА У НАС ПОДВІЙНА ІДЕОЛОГІЯ.
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17.04.2022 20:20 Ответить
Г+Г разом з укроборонпромом дійсно знищив київський бронетанковий:
https://defence-ua.com/people_and_company/piar_ukroboronpromu_prizviv_do_udaru_po_bronetankovomu_zavodu_znischeno_tseh_de_remontuvali_trofeji_je_zagibli_ta_poraneni-6992.html
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17.04.2022 20:29 Ответить
Питання не в г+г, питання в тому хто допускає іх на ті заводи і на позиціі військових
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17.04.2022 20:35 Ответить
Військовий стан. Через таких зрадників гинуть люди, і попадають до лап російських нелюдів. Досить вже цієї української одвічної толерантності!
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17.04.2022 20:28 Ответить
Мені здається що цих коригувальників та інших пособніків у більшості випадків знищують на місці. Але якщо цю ватніцу затримала поліція то мусить бути по правилах, та і свідків затримання хватало
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17.04.2022 20:39 Ответить
Що, на гранаті ще не підірвалася ? Кожного колоборанта ( З Р А Д Н И К А ) після першого ж допиту розстрілювати. Також озвучувати на всю Україну прізвище, ім'я, дату і місце народження, збирати всіх рідних зрадника та публічно при значному скупченні людей повідомляти їх, що ї родич зрадник !
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17.04.2022 20:40 Ответить
Нашпиговать свинцом мерзоту.
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17.04.2022 20:48 Ответить
Яке позбавнення волі !!??? Розстріляти!! Без жалю. Бо віри таким немае!!
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17.04.2022 21:00 Ответить
НА ПАЛЮ СУКУ.
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17.04.2022 21:01 Ответить
Бреше, була завербована давно!
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17.04.2022 23:23 Ответить
 
 