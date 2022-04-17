Коллаборантку, которая передавала данные о расположении ВСУ, задержали в Луганской области, - Нацполиция. ВИДЕО
В Луганской области правоохранители задержали местную жительницу, передававшую российским захватчикам данные о расположении подразделения Вооруженных сил Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Национальная полиция сообщает в Фейсбуке.
По данным правоохранителей, жительница Лисичанска, будучи модератором одного из местных телеграм-каналов, передала администратору канала информацию о месте дислокации военного подразделения, после чего здание, где находились военнослужащие, и прилегающие к нему дома были обстреляны артиллерией российских войск.
Злоумышленнице объявлено подозрение по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Женщине грозит лишение свободы сроком от 12 до 15 лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ИЗМЕНА РОДИНЕ --РАССТРЕЛ
МАРОДЕРСТВО С ЦЕНАМИ ТАРИФАМИ БЮДЖЕТОМ ГУММАНИТАРКОЙ ЧИНУШ МЕСТНОГО РАЗЛИВА- РАССТРЕЛ
ГРАБЕЖИ НАСИЛИЯ КРИМИНАЛ --РАССТРЕЛ
ПАНИКЕРСТВО- РАССТРЕЛ
ПОСОБНИЧЕСТВО- ОККУПАНТАМ РАССТРЕЛ
ВЗЯТКА ЧИНОВНИКОМ СУДЬЕЙ ПРОКУРОРОМ ПОЛИЦЕЙСКИМ ВОЕННЫМ ЧИНОВНИКОМ- РАССТРЕЛ..
СПЕКУЛЯЦИИ САББОТАЖ- РАССТРЕЛ
Просто зараз треба усіх зрадників та колаборантів максимально пакувати в тюрму (нажаль розстріл не передбачений).
А після Перемоги терміново приймати закон про подвійне громадянство в Україні. Тобто одне дає право обиратись та бути обраним, займати державні посади. А друге - ні. І перше надавати тільки громадянам, які здали елементарний тест на знання історії України та Української мови.
Ну і- закон про колабораціонізм і т.д.
Тоді ми будемо мати зовсім іншу Україну.
Треба паяльник в сраку, одразу все раскаже як було
Опять украинцы жалеют своих будущих палачей как то было 100-лет назад в УНР, они потом не пожалели украинцев и Украина потеряла не только независимость но и миллионы жизней.
Если в этот раз хотите победить никогда не жалейте врага, враг вас не пожалеет!
Хто не вивчив урок історії з першого разу- має нагоду засвоїти вдруге
ОСЬ ТАКА У НАС ПОДВІЙНА ІДЕОЛОГІЯ.
https://defence-ua.com/people_and_company/piar_ukroboronpromu_prizviv_do_udaru_po_bronetankovomu_zavodu_znischeno_tseh_de_remontuvali_trofeji_je_zagibli_ta_poraneni-6992.html