Коллаборантку, которая передавала данные о расположении ВСУ, задержали в Луганской области, - Нацполиция. ВИДЕО

В Луганской области правоохранители задержали местную жительницу, передававшую российским захватчикам данные о расположении подразделения Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Национальная полиция сообщает в Фейсбуке.

По данным правоохранителей, жительница Лисичанска, будучи модератором одного из местных телеграм-каналов, передала администратору канала информацию о месте дислокации военного подразделения, после чего здание, где находились военнослужащие, и прилегающие к нему дома были обстреляны артиллерией российских войск.

Злоумышленнице объявлено подозрение по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит лишение свободы сроком от 12 до 15 лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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