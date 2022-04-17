Дефицит бюджета в последующие месяцы может достигать $5 миллиардов, финансовая помощь Запада как никогда нужна сейчас, – Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в последующие месяцы дефицит бюджета может достигать 5 млрд долларов, потому как никогда нужна финансовая помощь Запада.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В разговоре с американским ABC News рассказал о том, какой поддержки Украина ждет от Запада и Соединенных Штатов, чтобы победить в нашей освободительной войне", - отметил глава украинского правительства.

Он напомнил, что оружие, финансы и санкции – это триада, которая поможет остановить агрессора и вернет мир в Европе.

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"На следующей неделе финансовый блок нашей команды будет работать в Вашингтоне. Встречи с МВФ, Всемирным банком и правительством США, чтобы привлечь дополнительные средства для финансирования нужд украинской армии, украинской экономики и наших людей. В последующие месяцы дефицит бюджета может достигать 5 млрд долларов, а поэтому финансовая помощь Запада как никогда нужна сейчас", – сообщил премьер-министр.

"Еще один месседж, который мы посылаем всему миру – это то, что Украина готова к дипломатическому варианту завершения этой войны. Но мы не уступим наши национальные интересы. Если Россия не хочет завершить войну дипломатией, то мы вынуждены будем завершить эту войну на поле боя ", - подытожил Шмыгаль.