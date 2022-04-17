Дефицит бюджета в последующие месяцы может достигать $5 миллиардов, финансовая помощь Запада как никогда нужна сейчас, – Шмыгаль. ВИДЕО
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в последующие месяцы дефицит бюджета может достигать 5 млрд долларов, потому как никогда нужна финансовая помощь Запада.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"В разговоре с американским ABC News рассказал о том, какой поддержки Украина ждет от Запада и Соединенных Штатов, чтобы победить в нашей освободительной войне", - отметил глава украинского правительства.
Он напомнил, что оружие, финансы и санкции – это триада, которая поможет остановить агрессора и вернет мир в Европе.
"На следующей неделе финансовый блок нашей команды будет работать в Вашингтоне. Встречи с МВФ, Всемирным банком и правительством США, чтобы привлечь дополнительные средства для финансирования нужд украинской армии, украинской экономики и наших людей. В последующие месяцы дефицит бюджета может достигать 5 млрд долларов, а поэтому финансовая помощь Запада как никогда нужна сейчас", – сообщил премьер-министр.
"Еще один месседж, который мы посылаем всему миру – это то, что Украина готова к дипломатическому варианту завершения этой войны. Но мы не уступим наши национальные интересы. Если Россия не хочет завершить войну дипломатией, то мы вынуждены будем завершить эту войну на поле боя ", - подытожил Шмыгаль.
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$1,8 млрд, можно найти у Коломойского...
мож хамить надо более акцентированно?
Щодня пишуть про те, що "така-то країна виділила стільки-то, така-то - стільки-то... ЄС виділив стільки-то... США - стільки-то..."
ВИ ТАМ ЗОВСІМ ****** ВЖЕ ВКРАЙ, МАРНОКРАДИ КОНЧЕНІ?
За ті гроші що вам ВЖЕ надавали, можна було побудувать двадцять Швейцарій!
И еще гляньте на что они выделяются и главное кому .
Это я не про военную помощь,хотя и она там не вся украине идет а восточному флангу нато в основном,хотя озвучивается как помощь Украине.
Чи замість звітів будете крутити дулі, як тим, хто дає кошти, так і громадянам України?
Знову збрехав?
Чи включив свій "гешефт"?!
Потому что мало тратили на оборону в относительно мирное время - строили дороги, школы, детские садики, ледовые дворцы, разрезали ленточки... Теперь всё построенное превращается в щебень и металлолом, а расходы на оборону растут как на дрожжах.
А ведь было время, когда всё стоило почти дёшево. Можно было отправлять на нужды обороны не 130, а хотя бы 30 млрд грн в месяц, и иметь всё, что пожелаешь: 152 и 155 мм боеприпасы, целые бригады гаубиц "Богдана", наши родные "Соколы" - сотни штук вместо десятков турецких "Байрактаров", сотни, тысячи новых танков и бронеавтомобилей, десятки новых профессиональных бригад вместо слабообученной терробороны.
Кто виноват, и что делать?.. Спросите у Шмыгаля. Он и тогда был премьером, и сегодня руководит. Он лучше знает, на что надо тратить деньги накануне войны."
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