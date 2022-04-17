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Дефицит бюджета в последующие месяцы может достигать $5 миллиардов, финансовая помощь Запада как никогда нужна сейчас, – Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в последующие месяцы дефицит бюджета может достигать 5 млрд долларов, потому как никогда нужна финансовая помощь Запада.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В разговоре с американским ABC News рассказал о том, какой поддержки Украина ждет от Запада и Соединенных Штатов, чтобы победить в нашей освободительной войне", - отметил глава украинского правительства.

Он напомнил, что оружие, финансы и санкции – это триада, которая поможет остановить агрессора и вернет мир в Европе.

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"На следующей неделе финансовый блок нашей команды будет работать в Вашингтоне. Встречи с МВФ, Всемирным банком и правительством США, чтобы привлечь дополнительные средства для финансирования нужд украинской армии, украинской экономики и наших людей. В последующие месяцы дефицит бюджета может достигать 5 млрд долларов, а поэтому финансовая помощь Запада как никогда нужна сейчас", – сообщил премьер-министр.

"Еще один месседж, который мы посылаем всему миру – это то, что Украина готова к дипломатическому варианту завершения этой войны. Но мы не уступим наши национальные интересы. Если Россия не хочет завершить войну дипломатией, то мы вынуждены будем завершить эту войну на поле боя ", - подытожил Шмыгаль.

бюджет (4838) Шмыгаль Денис (2705)


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Топ комментарии
+19
У Коломойського і Ахметова назад заберіть ,що перед війною йому дали. Цій шоблі гроші потрібно давать тільки під наглядом
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17.04.2022 19:36
+16
так що ж ви, *****, виводите іноземних представників із наглядових рад?? це сильно стишує бажання заходу нам допомагати! думаєте, що не взнає ніхто про ваші продєлкі?
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17.04.2022 19:39
+15
Долгое время трейдеры, связанные с Коломойским, покупали крупные партии электроэнергии у Центрэнерго по льготной цене. Вот один из примеров. «В аукционах на бирже с 15 октября по 22 декабря 2020 года продавали по 1250 грн/МВт·ч при средней цене рынка на сутки вперед на 227 грн выше, - говорит источник Forbes в «Нафтогазе», - всего продали 14,8 млн МВт·ч». Такая щедрость обошлась Центрэнерго в 3,4 млрд грн менее чем за три месяца.

$1,8 млрд, можно найти у Коломойского...
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17.04.2022 19:39
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У Коломойського і Ахметова назад заберіть ,що перед війною йому дали. Цій шоблі гроші потрібно давать тільки під наглядом
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17.04.2022 19:36 Ответить
идем працювати. не сидить вдома. робимо хто шо може.
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17.04.2022 19:37 Ответить
шмигалю скажи
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17.04.2022 20:28 Ответить
Долгое время трейдеры, связанные с Коломойским, покупали крупные партии электроэнергии у Центрэнерго по льготной цене. Вот один из примеров. «В аукционах на бирже с 15 октября по 22 декабря 2020 года продавали по 1250 грн/МВт·ч при средней цене рынка на сутки вперед на 227 грн выше, - говорит источник Forbes в «Нафтогазе», - всего продали 14,8 млн МВт·ч». Такая щедрость обошлась Центрэнерго в 3,4 млрд грн менее чем за три месяца.

$1,8 млрд, можно найти у Коломойского...
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17.04.2022 19:39 Ответить
так що ж ви, *****, виводите іноземних представників із наглядових рад?? це сильно стишує бажання заходу нам допомагати! думаєте, що не взнає ніхто про ваші продєлкі?
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17.04.2022 19:39 Ответить
як ніколи потрібна зараз?
мож хамить надо более акцентированно?
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17.04.2022 19:40 Ответить
Шось я не розумію, панове.
Щодня пишуть про те, що "така-то країна виділила стільки-то, така-то - стільки-то... ЄС виділив стільки-то... США - стільки-то..."
ВИ ТАМ ЗОВСІМ ****** ВЖЕ ВКРАЙ, МАРНОКРАДИ КОНЧЕНІ?
За ті гроші що вам ВЖЕ надавали, можна було побудувать двадцять Швейцарій!
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17.04.2022 19:41 Ответить
вы на реальные сумма гляньте,а потом будете рассказывать про 13,6 млрд. от США и про 5 млрд.от ЕС.
И еще гляньте на что они выделяются и главное кому .
Это я не про военную помощь,хотя и она там не вся украине идет а восточному флангу нато в основном,хотя озвучивается как помощь Украине.
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17.04.2022 21:01 Ответить
Ця банда навіть під час війни ворують. Вже не можуть здержатися.
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17.04.2022 19:42 Ответить
кацап,а що таке-"здержатися"?
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17.04.2022 19:51 Ответить
це те, що твій спермадонор не посилив стримати...
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17.04.2022 20:24 Ответить
Перепрошую -стриматись.
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17.04.2022 21:08 Ответить
А можно асфальт назад в бюджет провернуть?
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17.04.2022 19:45 Ответить
Это защищенная статья бюджета, все уже распределено по карманам
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17.04.2022 20:02 Ответить
Звітувати на що витрачаєте купу вже наданих вам коштів збираєтесь?
Чи замість звітів будете крутити дулі, як тим, хто дає кошти, так і громадянам України?
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17.04.2022 19:46 Ответить
перестань платити депутатам і уріж оплату офіса голобородька -толку від них ніякого-от і бабло найдеться
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17.04.2022 19:48 Ответить
ОП- не державна організація.
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17.04.2022 21:10 Ответить
Да как бы элементарно прекратить полиции платить 30 тыс грн, как боевые, кроме тех, кто служит на передке. К примеру в тылу, полиции платят 30 тыс боевых +зарплата. В Тро, всу платят некоторым меньше. Полиция дома, а те в окопах.
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17.04.2022 19:57 Ответить
Поліція не дома, а за 2 місяця жодного разу додому не відпустили- сиділи в місцях дислокації , якщо хто не в курсі і відловлювала дрг по містах. Якщо не знаєте- нема чого ляпать.
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17.04.2022 20:20 Ответить
Ой блд,що ти там відловлювало мусорило,солодко спало,смачно їло у місцях дислокації...
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17.04.2022 22:06 Ответить
100% ,прокурорам,сбушникам,судовій охороні -доплати....то хай і платить їм палиця з коломойським,вони й так на них працюють.Взагалі той шмигаль думав яким місцем ,щоб найбіднішій країні світу суддям 150 тис платити зарплати...в нафтогазі -мільйонні....То ми на своб суддівську прокурорську мінтовську систему працювали ,а тепер шмигаль хоче і американців з євромейцями в долю взяти )))) підключити так сказать ,щоб вони на наших "ментів з суддями взяли на утримання...А може шмигаль подумав ,що поляки дають по 300 злот переселенцю,от і собі шмигаль з братвою рішив щоб їм за "кожного холопа" лічно заплатили)))
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17.04.2022 20:39 Ответить
еще бы гребенная крыса шмыгаль, свою ротяку бы не открывало...Как раз должна сейчас быть видна работа ДБР... возвращение асфальто- оффшорных денег и хотя бы 50% денег спи....украденного за последние 30 лет ското-олигархическими кланами.
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17.04.2022 20:00 Ответить
А может некоторый из офшоров кипрских и оманских ворованное бабло в Украину переведут и с него налоги заплатят?
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17.04.2022 20:00 Ответить
Ну можна зарплатню нинішнім і пенсії минулим депутатам позменшувати, то ж певно і профіцит бюджету з'явиться.
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17.04.2022 20:04 Ответить
А Зеленський волав про 7 мільярдів.
Знову збрехав?
Чи включив свій "гешефт"?!
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17.04.2022 20:05 Ответить
Штайнмаєра і Макрона ще разочок пошліть по далі, може ***** дасть.
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17.04.2022 20:25 Ответить
Может пришла пора пересмотреть персональные пенсии для всяких бывших чиновников , начиная с президентов? Также пора урезать баснословные зарплаты судьям, чиновникам и прочей шелупони типа Серлеща и Наема. Ужесточить контроль за расходом госсредств и финансовой и материальной помощи Запада. Глядишь и в казне денег побольше будет.
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17.04.2022 21:10 Ответить
Шо, деньги с бюджета ЗЕшобла уже разворовала? Ну так пришло время вернуть назад! И не забудьте потрясти Коломойшу за бороду. С него надо вытрясти всё наворованное за каденцию Зеленского, а то Коломойша скоро треснет
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17.04.2022 21:52 Ответить
Ідіть ***** у відставку,передавайте владу військовим,якщо протрусити всіх хто був при владі останні 30років,то назбирати можна пів трильйона долларів...
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17.04.2022 22:02 Ответить
"Шмыгаль признал, что теперь у нас военные расходы порядка 130 млрд грн в месяц, а раньше были 156 млрд грн в год. В этой простой арифметике и кроется ответ на главный вопрос - почему мы до сих пор не побеждаем?..

Потому что мало тратили на оборону в относительно мирное время - строили дороги, школы, детские садики, ледовые дворцы, разрезали ленточки... Теперь всё построенное превращается в щебень и металлолом, а расходы на оборону растут как на дрожжах.

А ведь было время, когда всё стоило почти дёшево. Можно было отправлять на нужды обороны не 130, а хотя бы 30 млрд грн в месяц, и иметь всё, что пожелаешь: 152 и 155 мм боеприпасы, целые бригады гаубиц "Богдана", наши родные "Соколы" - сотни штук вместо десятков турецких "Байрактаров", сотни, тысячи новых танков и бронеавтомобилей, десятки новых профессиональных бригад вместо слабообученной терробороны.

Кто виноват, и что делать?.. Спросите у Шмыгаля. Он и тогда был премьером, и сегодня руководит. Он лучше знает, на что надо тратить деньги накануне войны."

https://t.me/kasjanovcom
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04.07.2022 18:26 Ответить
 
 