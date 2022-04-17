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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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С Россией больше никто не желает говорить. День 53 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

53-й день Народной войны.

Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+8
Цікаво голладський суд ще сумнівається кому передати Скіфське золото ?
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17.04.2022 21:04
+5
А Янєлох хоче говорити, бо в нього ще не червона лінія.
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17.04.2022 21:04
+5
Им уже 300 лет не верят.
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17.04.2022 21:04
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Цікаво голладський суд ще сумнівається кому передати Скіфське золото ?
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17.04.2022 21:04 Ответить
А Янєлох хоче говорити, бо в нього ще не червона лінія.
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17.04.2022 21:04 Ответить
Им уже 300 лет не верят.
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17.04.2022 21:04 Ответить
Зеля вже усяку надію втратив знайти політика, який би вмовив Путлера зустрітися з ним віч-на-віч. А інакше як він отримає гарантію (ярлик на князівство).
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17.04.2022 21:05 Ответить
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
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17.04.2022 21:16 Ответить
Усе правильно, але скільки можна спамити під кожною новиною?
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17.04.2022 22:31 Ответить
Майже через два місяці після жорстокого нападу Володимира Путіна на Україну адміністрація Байдена та її європейські союзники почали планувати зовсім інший світ, у якому вони більше не намагаються співіснувати та співпрацювати з Росією, але активно прагнуть ізолювати та послабити її як питання довгострокової стратегії.
У НАТО і Європейському Союзі, а також у Держдепартаменті, Пентагоні та союзних міністерствах розробляються плани, щоб закріпити нову політику практично в усіх аспектах позиції Заходу щодо Москви, від оборони та фінансів до торгівлі та міжнародної дипломатії.

https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/04/16/us-nato-isolate-russia/

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17.04.2022 21:18 Ответить
С парашей никто, кроме преЗЕдента...Штанмайер - запятнал сотрудничеством с росией,а абрамович,так нет...
Ну понятно - со Штайнмайера ,как с козла молока - откат не занесёт!
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17.04.2022 21:22 Ответить
Жалко не понимаю. Слава Украине!
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17.04.2022 21:46 Ответить

Героям слава!
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17.04.2022 21:56 Ответить
Перевожу: говорят, что путлер - куйло...
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17.04.2022 21:59 Ответить
Как никто? А микрон???
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17.04.2022 21:56 Ответить
Дякую за видео❗👍 Кацапы проявили свою сущность петушинную☠👎🐔
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17.04.2022 22:13 Ответить
Богдан, а звідки впевненість, що орки при відступі з Херсону не жахнуть Антонівський міст?
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17.04.2022 22:23 Ответить
 
 