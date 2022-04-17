С Россией больше никто не желает говорить. День 53 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ВИДЕО
53-й день Народной войны.
Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
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+8 neverlok lok
показать весь комментарий17.04.2022 21:04
+5 Andrii Pushkarchuk
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+5 Саша Пончик
показать весь комментарий17.04.2022 21:04
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У НАТО і Європейському Союзі, а також у Держдепартаменті, Пентагоні та союзних міністерствах розробляються плани, щоб закріпити нову політику практично в усіх аспектах позиції Заходу щодо Москви, від оборони та фінансів до торгівлі та міжнародної дипломатії.
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/04/16/us-nato-isolate-russia/
Ну понятно - со Штайнмайера ,как с козла молока - откат не занесёт!
Героям слава!