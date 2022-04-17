"Ой, у лузі червона калина", - дети во дворе поют гимн украинских сечевых стрельцов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой дети во дворе поют гимн украинских сечевых стрельцов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи группа детей идет по дорожке между многоэтажками и поет уже известную на весь мир песню.

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