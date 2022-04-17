"Ой, у лузі червона калина", - дети во дворе поют гимн украинских сечевых стрельцов. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой дети во дворе поют гимн украинских сечевых стрельцов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи группа детей идет по дорожке между многоэтажками и поет уже известную на весь мир песню.
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+48 kuba
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+45 Александр Чуднивец #474549
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+36 Валентина Саюн
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@mironov_fm
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https://twitter.com/mironov_fm/status/1515600286169055233 9 ч
Разница между Путиным и Гитлером в том, что Гитлер никогда не называл евреев братским народом.
Ці дітки це наше майбутнє, у них в крові вже ген Великих Воїнів України !
Слава нашій величній Нації !
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Скільки років пройшло, а пісня актуальна... Одвічний ворог українців московська орда згине !
Слава Героям !
Все буде Украiна!