Российская армия пришла с нами воевать: деревяшка вместо тротила. Украинские бойцы наглядно демонстрируют степень коррумпированности армии РФ. ВИДЕО

В сети появилось видео того, что в российской армии коррупция достигла колоссального уровня – оккупантам вместо тротиловых шашек выдают куски древесины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры распаковки "тротиловой шашки" распространяются по сети.

Дерев'яний тротил та білий брус 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/8RIIDqjpOF — Pilot SamolyotОFF 🇺🇦 (@pilotmsv) April 17, 2022

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