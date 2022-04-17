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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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Российская армия пришла с нами воевать: деревяшка вместо тротила. Украинские бойцы наглядно демонстрируют степень коррумпированности армии РФ. ВИДЕО

В сети появилось видео того, что в российской армии коррупция достигла колоссального уровня – оккупантам вместо тротиловых шашек выдают куски древесины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры распаковки "тротиловой шашки" распространяются по сети.

Дерев'яний тротил та білий брус 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/8RIIDqjpOF

— Pilot SamolyotОFF 🇺🇦 (@pilotmsv) April 17, 2022

Читайте: Хотят успеть к Пасхе, но ничего у них не получится, - Буданов о решающем наступлении рашистов

армия РФ (19365) коррупция (8563) тротил (12)


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Топ комментарии
+42
Это новейшая шашка аналоговнет "Буратино"
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17.04.2022 22:43
+39
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17.04.2022 22:49
+29
Паша з Інфоркар показував Орлан раша. Там пластикову бутилку обрізали і зробили деталь для заливу горючого.
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17.04.2022 22:42
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Паша з Інфоркар показував Орлан раша. Там пластикову бутилку обрізали і зробили деталь для заливу горючого.
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17.04.2022 22:42 Ответить
Это как раз правильно. Так и нужно делать.
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17.04.2022 22:51 Ответить
Розового цвета.
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17.04.2022 23:20 Ответить
даже нецензурно нет слов.... ой ребятки боюсь что в шахтах стационарных стоят давно оболочка типа ядерных ракет из пенопласта..
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18.04.2022 00:04 Ответить
"Так потрібно робити", коли ти у приватній майстерні робиш одиничний екземпляр!
Но, не на виробництві, коли "осваиваеш" мільйонний грант з держбюджету та робиш серію у 1000+ пристроїв.
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17.04.2022 23:47 Ответить
Нет. Как раз берётся всё что только можно максимально типовое - двигатель, электромоторы, оптика, и т.п.
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18.04.2022 01:18 Ответить
і фотоапарат Canon зеркалка ...а Фэдом чомусь імпот не замістили
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17.04.2022 23:21 Ответить
ФЕД - харківський девайс.
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17.04.2022 23:44 Ответить
тоді Зенітом, колись була аналоговнетска навіть цифрова розробка, саме то.
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18.04.2022 08:51 Ответить
" умелые ручки" смотрели.
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17.04.2022 23:59 Ответить
Я це теж бачила, там не тільки пляшку обрізали, там ще фотоапарат якимось хріном прикрутили, і це новітня російська техніка, капець москалям.
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18.04.2022 08:03 Ответить
я це теж бачила, там не тільки пляшку обрізали, там ще фотоапарат якимось хріном прикрутили, і це новітня російська техніка, капець москалям.
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18.04.2022 08:04 Ответить
Это новейшая шашка аналоговнет "Буратино"
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17.04.2022 22:43 Ответить
аналоговточнонет
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17.04.2022 22:51 Ответить
"Папа Карло, Ltd."
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17.04.2022 23:21 Ответить
What?
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17.04.2022 22:43 Ответить
Когдва твоя зеленая ******* освободит Маритуполь?
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17.04.2022 23:01 Ответить
Поляніца це охапка полен
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17.04.2022 22:46 Ответить
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17.04.2022 23:12 Ответить
Два дибила))
Один пишет пОлянІця. а второй ржет.
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17.04.2022 23:17 Ответить
может дЕбил?? пхахахах
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17.04.2022 23:46 Ответить
Навмисне спотворення лайливих слів переслідує дві цілі:
1. Лайливе слово виглядає не так лайливо.
2. Захист від автоматичних "цензорів" на форумах.
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17.04.2022 23:52 Ответить
Чувырло правильно пишется пАлянИця.
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17.04.2022 23:19 Ответить
все вірно Паляниця це клубніка 🍓 Поляніця це охапка полен
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17.04.2022 23:27 Ответить
Клубніка - це ПОЛУНИЦЯ !
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17.04.2022 23:44 Ответить
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18.04.2022 00:16 Ответить
на чашці зображення полуниці, а паляниця це хліб випечений. Походу цим словом можна й своїх баранів перевіряти, баран чи не дуже
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18.04.2022 05:04 Ответить
А чашкою можна перевіряти на почуття гумору
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18.04.2022 07:17 Ответить
Чашка - це ж до того випадку, коли скабєєєва анонсувала на всю росію, що паляниця - це "клубніка". Просвітницькою діяльністю займалася)))
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18.04.2022 08:33 Ответить
Це,по ходу,тролять *********,яка назвала паляницею клубнику...
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18.04.2022 11:05 Ответить
Та нічого,в них і справжньої вибухівки вдосталь. Не треба недооцінювати ворога і розслаблятись! Це добром не закінчується !
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17.04.2022 22:47 Ответить
Єто анало говнєтнаЯ вундєршашка!
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17.04.2022 22:47 Ответить
Походу ВСУ раскатали батальон "расход"
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17.04.2022 22:47 Ответить
Армія з гівна і палок. Причому буквально.
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17.04.2022 22:48 Ответить
Вот долбоярды, вояки дурноватые. позорище а не 2 армия мира.
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17.04.2022 22:49 Ответить
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17.04.2022 22:49 Ответить
Подарок от "аленевода"!
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17.04.2022 23:09 Ответить
Хватить всяку херню писати. Вже би краще звільняли Херсонську область. А то російська армія гавно. Так чому не виженете її з України? То в одний статті пишуть що орлан мусор то в іншій що коштує 100 000 доларів. Вже треба визначитись що писати. Мусором завалюють Інтернет а що реально відбувається не відомо.
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17.04.2022 22:49 Ответить
Выпей йаду, поребрик. Хватит всяку херню писать.
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17.04.2022 22:52 Ответить
Свинособака косоглазая, а что про Нептун скажешь?
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17.04.2022 22:57 Ответить
А что тут визначатись? Купили фотик канон за штуку баксов а провели как оптику за 15ть. Какой именно момент в этой простой одноходовочке тебя ставит в тупик. Может благодаря этому у них и не получилось Киев за три дня, м? Или ты из тех же, но только мацкву за три дня?
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17.04.2022 23:13 Ответить
Орлан це "мусор" зібраний із сміття, але на папері це "аналоговнет" вартістю 100к у.о.. Також ніхто не забороняє тобі звільняти Херсонську область: військомат,автомат,Херсон.
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17.04.2022 23:20 Ответить
Орки готують провокацію з обстрілом мирних кварталів у Херсоні, - Братчук

Повідомляється, що в районі Антонівського мосту розгортають ГРАДи, щоб ударити по Херсону та звинуватити у цьому ЗСУ. Це має стати причиною для того, щоб «врятувати» місто, провівши там референдум.

Нагадуємо, що українські військові ніколи не стріляють у цивільні домівки мирних жителів!
https://t.me/operativnoZSU/19624
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17.04.2022 22:51 Ответить
Это вы еще сосновых снарядов и дубовых ФАБов не видели ...
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17.04.2022 22:52 Ответить
ЗАБЫЛИ ПРО ЭТОГО "ГУСЯ"? - ТАК Я НАПОМНЮ!
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17.04.2022 22:54 Ответить
Сміх сміхом, а на голови маріупольцям і "Азову" скидають не деревину.
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17.04.2022 22:59 Ответить
Зеленский, барыга. что там с Мариуполем?
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17.04.2022 22:59 Ответить
хватит наживаться на войне....(с)
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18.04.2022 01:18 Ответить
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17.04.2022 23:00 Ответить
Корупція у ворожій армії - це просто капець як класно!! І навпаки : корупція у нашій державі і в нашій Армії має стати явищем виключно із якисось фантастичних оповідань, сюрреалістичним явищем, яке не має місце у реальному житті. Бо всі тепер бачать - до чого призводить корупція, чого коштує "робота на свій карман" корумпованої тварюки на високій державній посаді. Сподіваюсь ні в кого тепер не відкриється ротяка шоб бовкнути якусь пришелепкувату дурню про "патріотичну" корупцію.. Корупція - це та сама "скрєпа", якою ординці чіпляють на гачок цілі країни, використовуючи толерантне відношення несвідомої частини суспільства до корупції свої політичних еліт. Подивіться тільки на "*******"орбана і куди він веде Угорщину - які ше кому треба "аргументи"?
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17.04.2022 23:00 Ответить
Зря рассказали. Завтра кацапы вздрючат прапоров и снабдят орков реальным тротилом и другим оружием.
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17.04.2022 23:01 Ответить
А де ж його взяти? Із реального тільки прапорщики зосталися
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18.04.2022 07:20 Ответить
Бат
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17.04.2022 23:01 Ответить
Це нова сверхскрепна зброя із дурдома.
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17.04.2022 23:02 Ответить
АХАХАХАХА!
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17.04.2022 23:04 Ответить
Во время "великой отечественной" войны.
Командир:
 - Ефрейтор Иванов, слушай мой приказ: вот тебе кирпич, собьёшь немецкий самолёт!
Иванов:
 - Как? Самолёт кирпичом? 👀😲
Командир: "
- Иванов, но ты же коммунист!
Иванов берёт кирпич и разбивает на две половинки.
Командир:
 - Иванов что ты делаешь, пойдёшь под трибунал! 😠
Иванов:
 - Я собью два самолёта! 😁😆
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17.04.2022 23:04 Ответить
Херня это. Просто макеты. Не смешно.
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17.04.2022 23:06 Ответить
Прапор сказав, коли стріляти навчимося справжні патрони видадуть
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17.04.2022 23:27 Ответить
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17.04.2022 23:09 Ответить
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17.04.2022 23:10 Ответить
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17.04.2022 23:14 Ответить
Хорошо,что на войне есть повод посмеяться…юмор спасает жизнь.Только вот если бы они такими шашками по Мариуполю,Харькову ,Киеву,Николаеву,Чернигову си другим городам стреляли .,то наверное бы уже война закончилась..
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17.04.2022 23:15 Ответить
)) та ну. это же "священные реликвии". если миллиметровая тырса креста с подводного крейсера "мацква" стоила 40 лимонов баксов, то можно только представить на сколько лиардов потянут как брусок, так и отрезок от дэржака лопаты!
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17.04.2022 23:20 Ответить
Это первый случай в истории когда министр обороны получит награды за одно событие от своих и врагов.
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17.04.2022 23:33 Ответить
І таке в них все:

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17.04.2022 23:37 Ответить
Ой, мля, сенсация. Нашли учебные макеты взрывчатки, и радости - полные штаны.
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17.04.2022 23:59 Ответить
Так вони свідомо на війну з макетами пішли? Ну так це інша справа
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18.04.2022 07:24 Ответить
Анало-говнет!
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18.04.2022 00:04 Ответить
все пропито. давно!
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18.04.2022 06:55 Ответить
Улыбнуло конечно, но думаю это наши прикалываются...
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18.04.2022 06:55 Ответить
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18.04.2022 06:56 Ответить
Просто ці "тротил" та "шашку" не встигли переробити на картон, щоб зробити Т-14 Армата
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18.04.2022 08:35 Ответить
Але такі дерев"яшечки ще треба виточити. Такий брусочок, таку кругленьку палочку. Це ж теж бабло. Як вони осмечували таке, тобто як грошики списували. Ой молодці!
Хоча вони інколи і самі показують гумові надувні танки, на парадах гоняють гармати із фанери, на параді у всіх, повторюю у ВСІХ, калаші без затворів. Це армія бутафорна. Вміють воювати тільки з дітьми і з жінками, але обов"язково щоб ті були не озброєними. Ось тоді вони герої. Сраниє(((
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18.04.2022 10:05 Ответить
Из пахучих завитушек, стружек и колечек,
Мне помощником под старость и на ГОРЕ вам
Скоро, скоро деревянный выйдет человечек,
Будет с кем под БээМПэшку ШМОНАТЬ по дворам.
(Песня папы ПУРЛО)
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18.04.2022 11:30 Ответить
Все без обмана!
Нужно что-то подорвать - кацап вскрывает пакет с "тротиловой шашкой", видит деревянный брусок, в этот момент пердак кацапа взрывается. Тут важно успеть направить взрыв в нужную сторону.
Деревянный брусок "Белый дым" бросается в костер и от его горения дым должен быть белым.
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18.04.2022 12:27 Ответить
Я б теж посміявся, якби це їм не заважало й надалі займати наші міста та села - https://censor.net/ua/news/3334877/okupanty_vzyaly_pid_kontrol_kreminnu_boyi_tryvayut_vorog_obstrilyav_tsyvilne_avto_chetvero_lyudeyi_zagynuly
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18.04.2022 12:51 Ответить
 
 