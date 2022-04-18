Маленькая Ульяна обняла меня и подарила осознание того, за что бьемся - за будущее наших детей, - воин Юрий Кочевенко о трогательной истории в центре для беженцев. ВИДЕО

Юрист, психолог, военный и политический аналитик Юрий Кочевенко, ныне защищающий Украину, рассказал одну трогательную историю, произошедшую с ним в центре помощи беженцам. Там маленькая девочка по имени Ульяна подошла к нему и обняла.

Об этом украинский воин Юрий Кочевенко сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Поделюсь с вами историей. Несколько дней назад я оказался в одном из мест, где помогают беженцам. Там, прямо во время какого-то делового разговора, меня просто подошла и обняла маленькая девочка. И так стояла, пока я говорил. Ее звали Ульяна. На в память, я подарил ей казака из моего бронежилета.А мне Ульяна подарила, что-то гораздо больше - осознание того, за что мы бьемся. Мы боремся за будущее наших детей.Чтобы они могли мирно и счастливо жить на нашей, Богом нам данной, украинской земле. Я никогда не забуду тебя, Ульяночка, и твои искренние детские объятия. За тебя, и за всех украинских деток, и погибших, и живых, и еще не рожденных, мы будем бить рашистскую дрянь", - отмечает он.

"Победим! Верьте в ВСУ! Слава Украине!", - резюмирует наш воин.

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