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Маленькая Ульяна обняла меня и подарила осознание того, за что бьемся - за будущее наших детей, - воин Юрий Кочевенко о трогательной истории в центре для беженцев. ВИДЕО

Юрист, психолог, военный и политический аналитик Юрий Кочевенко, ныне защищающий Украину, рассказал одну трогательную историю, произошедшую с ним в центре помощи беженцам. Там маленькая девочка по имени Ульяна подошла к нему и обняла.

Об этом украинский воин Юрий Кочевенко сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Поделюсь с вами историей. Несколько дней назад я оказался в одном из мест, где помогают беженцам. Там, прямо во время какого-то делового разговора, меня просто подошла и обняла маленькая девочка. И так стояла, пока я говорил. Ее звали Ульяна. На в память, я подарил ей казака из моего бронежилета.А мне Ульяна подарила, что-то гораздо больше - осознание того, за что мы бьемся. Мы боремся за будущее наших детей.Чтобы они могли мирно и счастливо жить на нашей, Богом нам данной, украинской земле. Я никогда не забуду тебя, Ульяночка, и твои искренние детские объятия. За тебя, и за всех украинских деток, и погибших, и живых, и еще не рожденных, мы будем бить рашистскую дрянь", - отмечает он.

"Победим! Верьте в ВСУ! Слава Украине!", - резюмирует наш воин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала вторжения РФ в Украине погибли 205 детей, более 362 - ранены, - Офис Генпрокурора

беженцы (1644) дети (6520) военнослужащие (6153)


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У українців немає та не буде іньшої України-тому ми повинні її захистити.
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18.04.2022 09:09 Ответить
А у підвалах Маріуполя досі ховаються маленькі дітки. Вже майже півтора місяці, вони там виживають!!! А влада в особі ЗЕ, лише 3,14-здить про те, як вони опікуються маріупольцями!
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18.04.2022 09:10 Ответить
Влада бездарно просрала Маріуполь.
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18.04.2022 09:17 Ответить
і велике питання - чи не навмисно?
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18.04.2022 10:08 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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18.04.2022 09:16 Ответить
ЗСУ повернули 10-річній дівчинці викрадений окупантами телефон (ФОТО)


Українські військові з 93-ї ОМБр Холодний Яр повернули 10-річній Іванці з міста Тростянець Сумської області відібраний в неї окупантами на блок-посту мобільний телефон.

Про це повідомляє прес-служба бригади.

Зазначається, що в ході проведення операції на східному напрямку від цього міста холодноярівці взяли в полон механіка-водія з російської Кантемирівської дивізії. У нього виявили мобільний телефон червоного кольору та павербанк зі стразами.

Спочатку окупант брехав, що це його речі. У мобілці була сім-картка одного з російських операторів. І з цього телефону вже були дзвінки до Росії. Та у списку контактів були й українські номери, підписані «татуся» та «мамуля». Холодноярці почали телефонувати на ці номери. Виявилося, що телефон належить Іванці, - зазначається в повідомленні.

Батьки дівчинки згодом розповіли, що загарбники відібрали всі телефони в людей, які виїжджали евакуаційним коридором з тоді ще окупованого Тростянця 15 березня.

Пройшло приблизно три дні, на мій номер зателефонували хлопці і спитали: це ви мамочка? Я відповіла - так. Дмитро з 93-ї бригади розповів, що вони у полоненого російського військового знайшли телефон. Питали, чи ми живі, - зазначає мати дівчинки. - Я була така схвильована, що з початку не повірила, думала, що це якісь жарти. Іванка дуже плакала через те, що забрали телефон. І хоча мій чоловік сказав хлопцям залишити телефон собі, вони все одно відправили його нам «Новою поштою. Дякуємо. Дуже.», - додала жінка.
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18.04.2022 10:11 Ответить
Певна частка вини в сьогоднішній трагедіі та ослаблення Украінського війська лежить на зевладі. Памятаєте як в 19р повилазила вата, почалась зневага до ветеранів ато, військових "иди работай, ти за бабки убивал людей дамбаса, я тебя туда не пасилал, ******* ета мова, ета не мой флаг, мне насрать на ета гасударства". А від держави " какая разница, не нада героизировать военних, культура и спорт вне палитики". Зрозумійте, для раzzии не існує руzzкогаваряшчих і любителей руzzкава мира та славянскага брацтва. Для них існує кілька політичних категорій: ми і ани, руzzкие чи раzzияне та хахли, пиндоси и чурки. Повірте, я бачив раху особист ще з 70, від блестящих сталиц до ****** без доріг та електрики, від руzzкай еліти до пралетариев і бомжів в галошах на голу ногу та куфайках на голе тіло. Повна ліквідація біомаси котра вторглася в Украіну зможе іх попустити.
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18.04.2022 10:34 Ответить
Полностью согласен. Тоже имел "счастье" наблюдать этих орков в течении последних лет двадцати.
Там 90% если не с имперскими амбициями, то с фантомными совковыми болями ...
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18.04.2022 10:51 Ответить
Причому сере на дірку, вся дєрєвня одна велика яма з гівном - але все одно зі зневагою говорить про єдиного на всю область "какла" у якого на городі, бачте, все росте. Нелюди, що тут сказать.
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18.04.2022 18:53 Ответить
 
 