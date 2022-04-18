Маленькая Ульяна обняла меня и подарила осознание того, за что бьемся - за будущее наших детей, - воин Юрий Кочевенко о трогательной истории в центре для беженцев. ВИДЕО
Юрист, психолог, военный и политический аналитик Юрий Кочевенко, ныне защищающий Украину, рассказал одну трогательную историю, произошедшую с ним в центре помощи беженцам. Там маленькая девочка по имени Ульяна подошла к нему и обняла.
Об этом украинский воин Юрий Кочевенко сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Поделюсь с вами историей. Несколько дней назад я оказался в одном из мест, где помогают беженцам. Там, прямо во время какого-то делового разговора, меня просто подошла и обняла маленькая девочка. И так стояла, пока я говорил. Ее звали Ульяна. На в память, я подарил ей казака из моего бронежилета.А мне Ульяна подарила, что-то гораздо больше - осознание того, за что мы бьемся. Мы боремся за будущее наших детей.Чтобы они могли мирно и счастливо жить на нашей, Богом нам данной, украинской земле. Я никогда не забуду тебя, Ульяночка, и твои искренние детские объятия. За тебя, и за всех украинских деток, и погибших, и живых, и еще не рожденных, мы будем бить рашистскую дрянь", - отмечает он.
"Победим! Верьте в ВСУ! Слава Украине!", - резюмирует наш воин.
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Українські військові з 93-ї ОМБр Холодний Яр повернули 10-річній Іванці з міста Тростянець Сумської області відібраний в неї окупантами на блок-посту мобільний телефон.
Про це повідомляє прес-служба бригади.
Зазначається, що в ході проведення операції на східному напрямку від цього міста холодноярівці взяли в полон механіка-водія з російської Кантемирівської дивізії. У нього виявили мобільний телефон червоного кольору та павербанк зі стразами.
Спочатку окупант брехав, що це його речі. У мобілці була сім-картка одного з російських операторів. І з цього телефону вже були дзвінки до Росії. Та у списку контактів були й українські номери, підписані «татуся» та «мамуля». Холодноярці почали телефонувати на ці номери. Виявилося, що телефон належить Іванці, - зазначається в повідомленні.
Батьки дівчинки згодом розповіли, що загарбники відібрали всі телефони в людей, які виїжджали евакуаційним коридором з тоді ще окупованого Тростянця 15 березня.
Пройшло приблизно три дні, на мій номер зателефонували хлопці і спитали: це ви мамочка? Я відповіла - так. Дмитро з 93-ї бригади розповів, що вони у полоненого російського військового знайшли телефон. Питали, чи ми живі, - зазначає мати дівчинки. - Я була така схвильована, що з початку не повірила, думала, що це якісь жарти. Іванка дуже плакала через те, що забрали телефон. І хоча мій чоловік сказав хлопцям залишити телефон собі, вони все одно відправили його нам «Новою поштою. Дякуємо. Дуже.», - додала жінка.
Там 90% если не с имперскими амбициями, то с фантомными совковыми болями ...