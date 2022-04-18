"Я - Макар. Мне сегодня 7 лет. Это - мой дом. "Спасибо" спасителям из России, что сделали вот такое", - мальчик из Мариуполя под обстрелами записал обращение из разрушенного дома. ВИДЕО

Семилетний мальчик из Мариуполя, празднующий сегодня свой день рождения, "поблагодарил" российских оккупантов за разрушенный дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для этого вместе с мамой он записал короткое обращение к оккупантам в разрушенном доме. С первого раза его записать не удалось - Макар испугался раздавшегося где-то поблизости взрыва.

"Я – Макар. Мне сегодня 7 лет. Это – мой дом. "Спасибо" спасителям из России, что сделали вот такое", - говорит мальчик на записи.

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