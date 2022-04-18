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"Я - Макар. Мне сегодня 7 лет. Это - мой дом. "Спасибо" спасителям из России, что сделали вот такое", - мальчик из Мариуполя под обстрелами записал обращение из разрушенного дома. ВИДЕО

Семилетний мальчик из Мариуполя, празднующий сегодня свой день рождения, "поблагодарил" российских оккупантов за разрушенный дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для этого вместе с мамой он записал короткое обращение к оккупантам в разрушенном доме. С первого раза его записать не удалось - Макар испугался раздавшегося где-то поблизости взрыва.

"Я – Макар. Мне сегодня 7 лет. Это – мой дом. "Спасибо" спасителям из России, что сделали вот такое", - говорит мальчик на записи.

Смотрите также: В подвалах завода "Азовсталь" в Мариуполе под обстрелами россиян живет 4-летняя Алиса, мать которой военный медик. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

дети (6520) Мариуполь (5718) обстрел (27366)


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Топ комментарии
+48
Який жах.
Бережи тебе, Макарчику, твоїх рідних, всіх маріупольчан, українців та наших захисникув Господь та Матінка Божа.
Хай наступний твій День народження буде радісним і веселим, у вільній, мирній Україні.
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18.04.2022 10:54
+41
******** путін, ******** лавров, ******* шойгу повинні бути знищені.
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18.04.2022 10:50
+38
У меня от детей разрывается сердце....как же я хочу чтоб все....все рашисты дохли в муках
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18.04.2022 10:51
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******** путін, ******** лавров, ******* шойгу повинні бути знищені.
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18.04.2022 10:50 Ответить
Почему только они ⁉️Все рашисты-террористы -насильники -выродки рода человеческого‼️
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18.04.2022 11:03 Ответить
О, а буряти, рязанці-гвалтівники не ******** по-вашому? Їх ***** примушує дітей гвалтувати?
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18.04.2022 11:07 Ответить
Цих тварин ніхто ні до чого не примушує!.Вони самі ,катують,гвалтують,вбивають і отримують задоволення!!.Це нелюди!!
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18.04.2022 16:24 Ответить
коношенкова на парашу гомна чистить
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18.04.2022 13:03 Ответить
У меня от детей разрывается сердце....как же я хочу чтоб все....все рашисты дохли в муках
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18.04.2022 10:51 Ответить
Який жах.
Бережи тебе, Макарчику, твоїх рідних, всіх маріупольчан, українців та наших захисникув Господь та Матінка Божа.
Хай наступний твій День народження буде радісним і веселим, у вільній, мирній Україні.
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18.04.2022 10:54 Ответить
кацапские мерзкие твари
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18.04.2022 10:58 Ответить
спасибо асвабадители за счастливое детство Макара....
живи, малыш...выживи в том аду!
(как жеж хочется чтобы дети и внуки властьпоимевших на парашке...та и все другие тоже... могли благодарить свое ***** на фоне разрушенных домов и расстреляного детства)
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18.04.2022 10:59 Ответить
як каже на таких діток вузькоока мерзота - небезпечний нацизд, який заважає жити слов'янам.
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18.04.2022 11:00 Ответить
берегите себя! ведь эти выб*ядки это то же увидят
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18.04.2022 11:02 Ответить
Мантру про "освобождение Донбасса" от надуманных почитателей Остапа Бендера русофашисты придумали исключительно для внутреннего пользования зазомбированными свинособаками. Истинную цель они русофашисты опубликовали в своем обращении "Что мы должны сделать с Украиной". И там четко написано, Украину уничтожить, а украинцев истребить, убивая в газовых камерах, в концлагерях и бомбардируя из чего только вздумается. Русофашистам наплевать на детей, женщин, стариков... Уничтожить хотят всех украинцев. Это геноцид!
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18.04.2022 11:02 Ответить
Доктрина Сталіна.
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18.04.2022 11:06 Ответить
Ех, люди! Путлєр напав не так через бєндєровцев, як через помилкове враження, що раз тут москвоязичниє, значить, свої. Отже, зустрічатимуть с цвєтамі. Не надихайте людоїдів, розмовляючи мовою людоїдів, це збереже вам життя.
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18.04.2022 11:07 Ответить
А ще через хибний сигнал, що люди "усталі ат вайни" і вибрали клоуна в 2019му.
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18.04.2022 12:07 Ответить
Мова- тільки привід, йому наша земля потрібна, історія.
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18.04.2022 16:17 Ответить
ти Путіна за кого маєш.. за наївного дурачка??
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18.04.2022 22:18 Ответить
Спасіба совковим радітєлям, які не навчили дитину української, і він звертається до захісників рускоязичних на ворожій недомові!
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18.04.2022 11:08 Ответить
Ох і дурень же ти Левтушенко,якщо тільки дурень,а не ворог...Дитина в 1000 разів розумніша з такого полудурка,як ти. Макарчик з висоти своїх 7 рочків і то знає,що всі ці кацапоїди не розуміють української солов*ної мови.Тому і звертається на кацапській,а тобі,, ******** все хочеться ЗРАДИ.Привітай краще дитину з ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ.
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18.04.2022 11:15 Ответить
Дитина у 7 років взагалі мало чого розуміє, і каже те, що підказують дорослі.
Звертатися до кацапських виродків з будь-якою промовою - немає жодного сенсу, і доказів цьому десятки тисяч смертей українських громадян.
Мова, звісно, не про конкретну дитину, а про загальну ситуацію в Україні, де 70% дітей залучені до руцкава міра кацапською музикою, іграми, сайтами тощо.
І саме через таких ідіотів як ти, що не розуміють ці прості причинно-наслідкові зв'язки, Україна зараз має війну на своїй території.
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18.04.2022 13:13 Ответить
гу, якщо ти в 7 років не зрозумів би, що зараз відбувається.. то не суди інших по собі...
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18.04.2022 22:19 Ответить
Це так,але..яка політика на рівні держави була?що б це зрозуміти, знадобилася війна?країна фінансувала російськомовні школи,класи,роками закуповували рос.літературу за гроші держбюджету.І це все при тому,що жодної української школи на росії немає,навіть бібліотеку з українською літературою, яка була одна на всю росію і ту закрили.
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18.04.2022 11:19 Ответить
Саме про це я і кажу, бо такі радітєлі не лише не розмовляють українською, а і дивляться рашаТВ (до яких відносяться 70-80% українських каналів), тусуються вкантактє та аднакласніках, слухають шансон. А потім, звісно, голосують за прокацапських кандидатів, які створюють в середині України руцкій мір, а потім тікають з міста, або співпрацюють з окупантами.
Все, що зараз відбувається в Україні - на 100% закономірно, і виною тому саме українські громадяни з руцкава міра в першу чергу.
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18.04.2022 13:18 Ответить
Судячи з мови окупанта, за цю ситуацію хлопець може і батькам подякувати.
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18.04.2022 11:14 Ответить
дебіл, чи що?
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18.04.2022 22:20 Ответить
Альо, тип. Я його батько, і ти можешь МЕНІ розповісти, за що він, на твою думку, може мені подякувати за те, що відбувається. Бачишь, я на мові до тебе звертаюся. И вчиться він також на мові. А ще в нас презідент російськомовний єврей. І пів країни також.Йому розповідай про те, кому потрібно дякувати за це все.
А ти висновки робиш. Знайди мене на фейсбуці, та зателефонуй в месенджер. Поспілкуємось.
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13.05.2022 18:01 Ответить
Вибач, Макарка, що дорослі таке допустили. Виживи, вирости і стань хорошою людиною.
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18.04.2022 11:26 Ответить
і відімсти....
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18.04.2022 22:22 Ответить
Слів просто немає , тільки біль та ненависть.
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18.04.2022 11:53 Ответить
Русні ***** !!!
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18.04.2022 12:24 Ответить
ШОК!Можно только молиться ,чтобы эта война не сломала душу мальчика.Дом можно выстроить,а вот сломанные жизни,души-очень сложно иногда вообще невозможно
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18.04.2022 14:31 Ответить
подонки, було б непогано ще додати відео з шостого дня народження "як було рік тому".
Впевнений, що там була красива квартира та празднування дня народження з друзями та подругами.
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18.04.2022 14:43 Ответить
Сподіваюсь, дитина після такого приходу "рюзкайазичьних асвабадітєлєй" нарешті вивчить українську мову і буде користуватись нею не лише в школі, а й у побуті
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18.04.2022 17:27 Ответить
А тепер ще залишається висока ймовірність, що цю дитину вивезуть в Росію. І примусять вчити історію, в якій Москва буде себе вихваляти за оце все.
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18.04.2022 17:49 Ответить
ЗВЕРНЕННЯ МАКАРЧИКА



Сьогодні відео відкрив

Де ще дитя Макар,

Про Маріуполь говорив,

Не сон, «живий» кошмар.

«Мені сім років, це мій дім»

Стоїть в своїй квартирі.

Позаду постріли, мов грім,

Й відлуння наче в тирі.

В квартирі вигоріло все,

Підлога вся в завалах..

А збереглися тільки ще,

Це стіни у двох залах.

Немає вікон, ні дверей,

Вся стеля під ногами…

Знищено, що було в людей,

Та придбано роками.

Подякував «рятівникам»,

Що в місті натворили.

З росії вбивцям-дуракам,

Що все вщент розбомбили.

Знайдіть в ютубі цей сюжет,

Фейсбуці, інших сайтах,

Можливо фото із газет -

Де він один в кімнатах…

Хай дивляться усі в ООН,

Європа й сильне НАТО.

Що це реальність, а не сон,

Нас знищення почато.

І США теж не проспіть,

Як в ті голодомори.

Агресію їх припиніть,

А то й вам буде горе.

18.04.2022 р.

Анатолій Березенський

Березанка
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18.04.2022 21:18 Ответить
 
 